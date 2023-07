Lover sunn mat: Dette fant vi

På hjemmesiden til Tusenfryd kan du trykke på et valg som heter «sunt» og tilsynelatende få opp alle de fem «sunne» restaurantene i fornøyelsesparken.

Foto: Skjermbilde, Tusenfryd

Serveringsstedet Arme Riddere er en av dem.

TV 2 hjelper deg skal teste denne og de andre «sunne» alternativene sammen med Maja Skogstad. Hun er bedre kjent som @ernaeringsmamma med 57.000 følgere på Instagram og har en master i samfunnsernæring.

Skimter vårløk og chili

På Arme Riddere blir vi møtt av store bilder av pommes frites og hamburgere.

– Salatene er ikke engang fremme på bildene, sukker Maja Skogstad.

Hun blir servert en porsjon med Cheddar Bacon Frites til 79 kroner.

Det er mulig å skimte noen vårløk- og chilibiter på toppen, men ikke akkurat helsekost.

– Traurig

Så vi prøver oss på det som må være det «sunne» alternativet på menyen. En «Ridder Cæsar Salat» med tilhørende valgfri Bon Aqua.

Istedenfor Bon Aqua får vi et krus klart til å fylles med brus. Først når vi etterlyser Bon Aqua, får vi den.

– Pommes frites har aldri inngått i en cæsarsalat, utbryter ernæringseksperten.



Til salaten følger det nemlig med en stor kopp med friterte poteter og en like stor kopp med dressing.

SALAT: Dette er Ridder Cæsar Salat på serveringsstedet Arme Riddere. Foto: Ståle Winterkjær

– Dette er skuffende. Jeg hadde i alle fall forventet en ren kyllingfilet og ikke frityrstekt, ultraprosessert kylling, sier hun, og prøver noen tygg av salaten.



– Den er traurig og smaker ikke godt, sier Skogstad.

Senere skal hun bli positivt overrasket, les mer lenger ned.

Ikke sunn lenger

Bare dager etter at vi var på besøk i slutten av juni ble Arme Riddere fjernet som «sunt» alternativ blant Tusenfryds restauranter.

Administrerende direktør Bjørn Håvard Solli. Foto: Ståle Winterkjær

– Denne restauranten var ny for året og ble lagt ut på nettsidene før produktutvalget var ferdig satt. Per nå har vi ikke valgt å kategorisere noen av produktene der som «sunnere» alternativer, sier administrerende direktør Bjørn Håvard Solli på Tusenfryd.

Han understreker også at de på nettsidene ikke refererer «til sunne restauranter, men til mattyper».

– Skal være usunt

Ifølge Maja Skogstad forventer ikke folk flest å finne sunn mat i fornøyelsesparken.

– Da jeg skrev på Instagram at jeg skulle på Tusenfryd for å finne sunn mat, fikk jeg et svar som var: «På Tusenfryd skal det være usunn mat. Det er som å dra på bar for ikke å drikke alkohol».



– Smakfull

Vi går til den lille kiosken Wharekai, som også kommer opp når man trykker på «sunt».

Med en stor pølsegrill fylt til randen av grillpølser, er ikke førsteinntrykket særlig sunt. Men på andre siden av disken er det faktisk fristende, sunne alternativer. Vi prøver gresk kyllingsalat til 109 kroner.

– Jeg er positivt overrasket. Jeg trodde det skulle koste mer. De har gjort seg flid med å gjøre salaten smakfull. Skikkelig med ost og kylling, men litt for mye salatblader selv for meg, smiler ernæringseksperten.



Det er også noen fristende, sunne wraps med forskjellig fyll og noen ikke fullt så sunne, lyse bagetter.

Sunt er dyrt

På Wharekai møter vi fem år gamle Markus med familie.

Markus har ikke latt seg friste av de sunne alternativene, og spiser i stedet pommes frites.

– Vi skeier litt ut på fornøyelsespark, sier faren Martin, men tilføyer samtidig:



– Alt det sunne er dyrest på Tusenfryd.



Selv om 109 kroner kan anses som billig for en gresk salat, koster det bare 92 kroner for to porsjoner pommes frites.

Så familien velger å ha med sunn niste med rundstykker med leverpostei, skinke, brunost og hvitost. I tillegg kjøper de litt frityrstekte poteter.

Om Tusenfryd: En av Norges største fornøyelsesparker.

Ved Vinterbro, ca to mil sør for Oslo sentrum.

Eies av det spanske selskapet Parques Reunidos.

Uimotståelige boller

– Det er vanskelig å velge ordentlig mat når det er så mange usunne alternativer, sier Maja Skogstad.



Det skal hun snart få oppleve selv. TV 2 hjelper deg følger nemlig duften av deilige, nystekte boller når vi går til bakeriet Camp Lualaba.

LUKTER NYSTEKT: Gjærbakst på Camp Lulababa. Foto: Ståle Winterkjær

– Bollelukten slår jo det meste, og vi mennesker er svake for raske karbohydrater. Det er vanskelig å overtale et barn til å ta et sunt alternativ her, sier Skogstad, som selv lar seg friste.



Taco

I Morgan Kane City ligger serveringsstedet Saloonen, som serverer sunn cowboymat, nærmere bestemt taco.

11 år gamle Alida Henriette Iversen er i gang med måltidet.

– Det er noen grønnsaker oppi her. Litt agurk og mais, sier hun.

– Det er ikke usunt hvis man ikke spiser det for ofte, mener Alida.



Kjedelig salat

Ernæringseksperten Maja Skogstad er ikke imponert:

– Tacolefse med kjøttdeig, masse chips og pommes frites. Da er det bare et skall av sunnhet igjen. Det er minimalt med gode, fristende grønnsaker.



Skogstad føler ofte at det er kjedelig salat som blir tilbudt som sunne alternativer. Det får hun bekreftet når hun kommer til salatbaren på det største spisestedet på Tusenfryd, Explorer's society restaurant.

– Det er trist at sunt skal betyr traurig, sier hun, og skuer utover en salatbar med salat, agurk, mais, rødløk, paprika, pastaskruer og sprøstekte brødbiter.



– Jeg hadde spist dette til nød, men det gir ingen matglede, sier Skogstad.

– Fristende

Men på denne restauranten finner vi også den store, sunne overraskelsen: Kylling med ovnsbakte grønnsaker, urtebakte poteter og italiensk fløtesaus.

199 kroner er en grei pris, men man skulle ønske en variant til 109 kroner på barnemenyen.

Når retten kommer på bordet, imponerer den stort.

– Det ser fristende ut og smaker godt. Skikkelig god og saftig kylling. Jeg lurer på hvordan de har laget den sausen, sier Skogstad med et smil om munnen.



– Sunt trenger ikke være kjedelig, sier hun.



Tusenfryd har elleve spisesteder og bare fire av disse har mat som fornøyelsesparken klassifiserer som sunn. Skogstad er skeptisk til hva parken gjør for å få publikum til å ta sunne valg.

– Det er mulig å lage sunn og fristende mat. Her er det lang vei å gå for å gjøre det sunne fristende nok.



– Avhengig av etterspørsel

Administrerende direktør Bjørn Håvard Solli i Tusenfryd kommenterer utvalget av restauranter slik:

– Generelt er vi opptatte av at det skal være valgmuligheter for alle våre gjester, men vi er naturlig nok også avhengige av at det er stor nok etterspørsel etter produktene og at vår kapasitet på produksjon av det som etterspørres er tilstrekkelig for store volumdager.

Han mener at utviklingen har gått i en sunnere retning de senere årene.

– Vi ser jo at bredden i sortimentet hos våre hovedleverandører øker, og at det kanskje er mer interessante produkter i dag enn det var tidligere.

Solli sier de har fokus på å gi gjestene god informasjon om utvalget de kan velge fra, men «det er sikkert områder i parken hvor vi kan gjøre ytterligere grep for å promotere mer utelukkende på sunnere produkter».