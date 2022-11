Linda skulle bare til frisøren: – En uhyggelig opplevelse

Etter at TV 2 hjelper deg publiserte saken om Mette Berland sitt frisørbesøk hos Combi frisør Kilden i Stavanger, har det kommet inn flere henvendelser på salongen.

En av dem er fra Linda Henriksen (26).

– Jeg har alltid hatt frisørskrekk, helt siden jeg var liten. Det var en periode på elleve år der jeg ikke gikk til frisør. Så å finne en frisør jeg er trygg på er veldig viktig for meg, forteller Henriksen.

I fjor dro 26-åringen for første gang til Combi frisør Kilden og klippet seg hos tidligere daglig leder Sunniva Yildirim.

– Jeg ble veldig fornøyd med resultatet. I sommer hadde hun ledig time på online booking, så jeg bestilte time igjen, spesifikt hos henne.

Men da Henriksen kom til timen i juli, var ikke Yildirim der:

– UHYGGELIG: Linda Henriksen forteller at opplevelsen hos frisøren var det verste som kunne skje. Foto: Privat

– Det var en annen frisør som møtte meg. Jeg ble helt forvirret, det var jo Sunniva jeg skulle ha. Da jeg satt meg i frisørstolen, begynte den uhyggelige opplevelsen.

– Alt gikk skeis

– Jeg forklarte at jeg ønsket et beint resultat, altså helt rett i endene. Da sier frisøren at det ikke er pent og at hun vil klippe det på en annen måte. Jeg ble helt forbauset, sier 26-åringen.

Frisøren viser så, ifølge Henriksen, et bilde på sin telefon av hvordan hun ønsket resultatet.

– Bildet viser en frisyre med skråklipp i lengden, som er klipt opp. Jeg gjentar hvordan jeg ønsker resultatet og viser med fingrene hvor mye hun skal ta.

– Frisøren lyttet ikke til meg og gjorde akkurat som hun selv ville, hevder hun.

Og resultatet ble slik Henriksen alltid frykter når hun går til frisøren:

– Det var stygt. Klippen ble ikke som jeg ønsket. Alt gikk skeis. Jeg gikk grinende ut derifra. Salongen ligger inne på Kilden kjøpesenter, og jeg har ikke satt mine ben på det senteret igjen.

V-FORM: Bildet til venstre er hvordan Henriksen ønsket håret klippet, og bildet til høyre er resultatet. Foto: Pinterest, privat

Klaget på resultat og opplevelse

Henriksen betalte 740 kroner for klippen. Samme dag sendte hun en klage til salongen.

– Jeg fikk ingen respons og purret, men fortsatt uten noe som helst svar. Deretter henvendte jeg meg til deres Facebook-side. Her kom jeg i kontakt med tidligere daglig leder Sunniva, som jeg i utgangspunktet hadde bestilt time hos, sier 26-åringen.

«Hei. Jeg er tidligere daglig leder hos Combi frisør. Hva har skjedd? Kanskje jeg kan videreformidle noe om han ikke svarer deg?»

LÅ INNE MED LEDIGE TIMER: Sunniva Yildirim har i godt over ett år etter at hun sluttet, ligget inne på ledige-timer-bookinglista. Dette skjermbildet er tatt 21. oktober i år. Foto: Skjermbilde, Combi frisør.

Henriksen forklarer tidligere daglig leder problemstillingen.

– Sunniva fortalte at hun ikke jobbet der lenger og stusset derfor over at hun lå inne med ledige timer.

«Veldig dumt at han fortsatt bruker navnet mitt der».

Les hva som skjer når TV 2 hjelper deg kontakter eieren, lengre ned i saken.

INGEN RESPONS: Dette er en av henvendelsene sendt til eier av frisørsalongen. Foto: Skjermbilde

– Hun ga meg telefonnummer til eier av salongen, Snorre Risa, og jeg har gjort flere forsøk på å nå han på telefon og SMS, men han svarer ikke.

Linda Henriksen reagerer kraftig på at det var mulig å bestille time hos en frisør som ikke jobbet der lenger.

– Dette er rent lureri.

TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med Sunniva Yildirim, som bekrefter at hun ikke lenger jobber der.

– Jeg er ikke daglig leder ved Combi frisør Kilden, men jobbet der i åtte år, understreker Yildirim.

– Ulovlig markedsføring

Advokat Ola Fæhn i Forbrukeradvokaten forklarer kundens rettigheter i lignende situasjoner:

– Bestiller man time hos en bestemt frisør, skal man selvfølgelig få beskjed i forkant dersom denne ikke jobber der mer. Får man en bomtur i et slikt tilfelle, kan man kreve dekning for reiseomkostninger og eventuelt meromkostninger hvis man må gå til en annen for å få tilfredsstillende tjeneste oppfylt.

Videre påpeker Fæhn flere sider ved saken som tyder på at frisørsalongen har opptrådt feil:

EKSPERT: Forbrukeradvokat Ola Fæhn er kritisk. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Dersom man markedsfører seg med frisører som ikke arbeider der lenger, gir man kunder uriktig informasjon og feil forventninger. Det er ulovlig markedsføring. En viss treghet i oppdatering av nettsider er selvfølgelig greit, men dette må ryddes med jevne mellomrom, understreker han.

– Har man fått en mangelfull frisørtjeneste, kan man kreve at salongen forsøker å rette opp. I tillegg kan man ha krav på redusert pris, eller i grove tilfeller krav på hele summen tilbakebetalt.

Håper på en unnskyldning

Henriksen dro til en annen frisør for utbedring av håret. I etterkant av hendelsen sitter hun igjen med frustrasjon over det som har skjedd.

– Det er ikke de 740 kronene det står på, men hele opplevelsen og behandlingen i ettertid. Håper jo at han kunne lagt seg flat, gjort opp for seg og kompensert for hendelsen. Da hadde det gått helt fint. Men slik han holder på nå, unngår å svare kundene, det er feigt, synes 26-åringen.

HÅRET NÅ: Slik ser håret til Linda Henriksen ut i dag, etter justering og utbedring hos en annen frisør i Stavanger. Foto: Privat

TV 2 hjelper deg har, på e-post og SMS, gjort flere forsøk på å få svar fra eier av Combi frisør Kilden, Snorre Risa, uten hell.

Men etter at vi tok kontakt, ble muligheten til å booke timer hos Sunniva Yildirim fjernet fra nettsiden.

– Så bra at de endelig har fjernet Sunniva, sier Linda Henriksen.