«Kunder» raser mot kosttilskuddsfirma: – Blir rett og slett forbannet!

En dag dumpet det ned en pakke i postkassen til Lisbeth Hovden (53) og mannen.

Avsenderen var helt ukjent, og da de åpnet den fant de en eske piller fra kosttilskuddsfirmaet L-Serin Norge. I pakka lå det også en faktura på 79 kroner for porto.

Pillene er ifølge selskapet utviklet for å: «.. kunne gi deg bedre hukommelse og konsentrasjon, og for den generelle kognitive helsen.»

FOR HJERNEN: Pillene skal hjelpe med hukommelsen. Foto: Lisbeth Hovden/privat

Pakka var adressert til Hovdens mann, Gary Paul Corcoran. Problemet var at han aldri hadde bestilt piller fra L-Serin Hjerne.

Lisbeth Hovden tok umiddelbart kontakt med firmaet, først på telefon.

– Frustrerende

– Man blir rett og slett forbannet! Dette var ikke noe vi hadde bestilt eller var interessert i. Prosessen med kundeservice på telefon var også veldig frustrerende, da man måtte krangle seg til at man ikke skulle betale for dette, sier 53-åringen.

Etter denne samtalen, sendte hun en e-post:

«Min mann, Gary Paul Corcoran, fikk til sin overraskelse en pakke i posten fra dere i dag? Dette skal visst nok være en web-ordre som er gjort 19.11.22 (iflg. telefonsamtale med dere i dag), men dette medfører ikke riktighet og dette er ikke noe han har bestilt, er interessert i eller har behov for!»

Hovden får raskt svar fra kundeservice om at: «...bestillingen er bestilt via internett. Om ikke det er dere som har bestilt denne har noen bestilt den i deres navn, og vi anbefaler da å anmelde dette som et id-tyveri».

REGNING: Sammen med pillene kom betalingskravet på 79 kroner. Foto: Lisbeth Hovden/privat

Selskapet skriver også at fakturaen slettes.

L-Serin Norge kan altså ikke vise til annen avtaleinngåelse enn at noen har bestilt pillene via nettsiden til L-Serin Hjerne, i Gary Paul Corcorans navn. Hvem som har gjort dette kan selskapet ikke svare på.

I en ny e-post skriver selskapet: «Oftest kan man se at en bestilling er falsk om ikke e-posten stemmer overens med egen e-postadresse.»

Og ganske riktig, e-postadressen som er brukt i bestillingen er falsk. Hovden googler den falske adressen, og da skjer det noe oppsiktsvekkende.

– Ikke bra for personvernet

Hun kommer rett til en liste på mange tusen navn over det som ser ut til å være kunder av L-Serin Norge. På lista vises navn, adresse, telefonnummer og e-post.

Dette får Datatilsynet til å reagere:

– At kundelisten legges ut på en slik ubeskyttet måte er ikke bra for personvernet. Slike opplysninger er å anse som personopplysninger og skal ikke publiseres på en slik måte, sier fagdirektør Atle Årnes.

Lisbeth Hovden varsler selskapet om funnet, og fire dager senere blir linken fjernet.

FANT KUNDELISTE: Lisbeth Hovden og Gary Paul Corcoran kom rett inn til en kundeliste hos selskapet. Foto: Privat

Country manager Bjørn Andreassen i L-Serin Norge bekrefter dette.

– En intern nettside for webbestillinger kunne nåes via svært spesifikke google-søk. Vi presiserer at denne nettsiden ikke har inneholdt personsensitive opplysninger eller betalingsinformasjon, sier han, og legger til at Datatilsynet er varslet.

Ikke den eneste

Corcoran er langt fra den eneste som ufrivillig har fått en pakke fra L-Serin Hjerne i posten.

TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med sju andre som sier de har opplevd nøyaktig det samme.

Thomas Sørlie mottok pillene i mars. Siden han ikke hadde bestilt varen, kastet han dem og lot være å betale. Etter en stund kom det purring, og saken gikk til slutt til inkasso.

Sørlie bestred kravet, og saken ble henlagt. L-Serin Norge skrev til han at de har trukket inkassoen og slettet kravet, men la til at produktet er bestilt på nettsiden deres i Sørlies navn.

– Personalia stemte, men jeg har aldri vært i kontakt med dem, sier han.

Sørlie frykter at andre som opplever dette kan bli engstelige, og kanskje betale for varen, fordi de blir usikre på om de har bestilt.

Lisbeth Hovden er enig:

Når det gjelder kosttilskudd eller andre bestillinger, er det forbudt å kreve betaling for varer eller tjenester som er levert, eller levere varer/tjenester med krav om betaling, uten at det er inngått avtale med forbrukeren. Dette følger av markedsføringsloven § 11 fjerde ledd. Ved en leveranse i strid med det ovennevnte, altså at det ikke foreligger en avtale, er forbrukeren ikke forpliktet til å betale for dette. Forbrukeren har videre ikke plikt til å returnere eller oppbevare produkter som er levert uten det er inngått avtale. Det er den næringsdrivende som skal kunne dokumentere at avtalen er inngått.

– Jeg tipper mange bare vil betale fakturaen for å få saken ut av verden, sier hun, og spekulerer i om det kan være selskapet selv som står bak bestillingene.

– Det er jo i utgangspunktet kun selskapet selv som kan tjene noe på dette, sier Hovden.

Forbrukertilsynet vil undersøke

Underdirektør Mats Bjønnes i Forbrukertilsynet sier til TV 2 hjelper deg at de vil undersøke saken nærmere.

– Dersom det skjer bestillinger hvor den enkelte forbrukeren selv ikke har bestilt, må den næringsdrivende rydde opp.

– Har ikke forbrukeren bestilt, skal heller ikke forbrukeren betale for porto, samtidig som forbrukeren heller ikke må sende tilbake eventuelt mottatte varer.

Underdirektør Mats Bjønnes i Forbrukertilsynet. Foto: Dag Jenssen/Forbrukertilsynet

– Svært beklagelig

– Det er svært beklagelig at enkeltpersoner har blitt utsatt for falske bestillinger, basert på misbruk av vår merkevare, sier Bjørn Andreassen i L-Serin Norge.

Han avviser at det er selskapet som står bak de falske bestillingene.

– Vi har klare indikasjoner på at de som fikk varer uten å ha bestilt er blitt ofre for falske ordrer opprettet av eksterne aktører. Vi vil vurdere rettslige skritt mot de som står bak dette, så snart vi har fullført våre undersøkelser.

Andreassen legger til at ordrene kom fra en og samme IP-adresse, og sier det er gjort tiltak for å hindre flere falske bestillinger.

– Hva skal kunder gjøre som ufrivillig har opplevd å få en pakke fra dere i posten?

– De som beklageligvis har blitt utsatt for falske ordrer kan kontakte L-Serin Norge sin kundeservice. Falske ordrer vil da bli slettet og eventuelle innbetalinger blir tilbakebetalt snarest, sier Andreassen.

