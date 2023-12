– Kundene blir lurt

– Kundene blir ført bak lyset og lurt, sier matblogger Anders Nordstad.



TV 2 hjelper deg har vist ham etiketten til Jacobs utvalgte krydret gløgg.

Dandert foran gløggen ligger dyre og gode råvarer som stjerneanis, kanelstang og fersk ingefær. Alt som brukes i en hjemmelaget julegløgg.

– Det ser fristende ut, sier Nordstad.



FRISTENDE: Kan se ut som det er fersk ingefær og kanel i denne. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Men det er ikke et gram kanelstang, stjerneanis eller ingefær i gløggen. Det er bare en aroma som skal ligne på smaken til disse produktene.

– Dette er lureri. Jacobs utvalgte er Norgesgruppens BMW. Det er et premium produkt. Så folk flest vil forvente mer. Jeg hadde i alle fall forventet mer, sier Nordstad.

– Dårlig stil

Jan Henrik Syversen, bedre kjent som Gladkokken, er heller ikke imponert:

– Hvis jeg skal være snill, må jeg si det er misvisende, sier Syversen.

– Det å ha mange ingredienser på etiketten som ikke finnes, er dårlig stil. Du kan til nød ha nissen der selv om han heller ikke finnes.

EKTE VARE: Her er Gladkokkens julegløgg. Foto: Gladkokken.no

Han understreker at hjemmelaget julegløgg med alle de naturlige ingrediensene smaker helt annerledes.

– Det smaker som det skal smake.



Tjener mer

Nordstad, som er tidligere råvaretrader og generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, er ikke overrasket over at gløggen bare inneholder aroma.

– Det er større finansiell gevinst på ikke å bruke de råvarene. Så da bruker de aroma og håper det ikke blir oppdaget.



IKKE OVERRASKET: Jan Henrik «Gladkokken» Syversen. Foto: Gladkokken.no

Gladkokken lar seg heller ikke forbause over at produsentene dropper råvarene:

– For det er ikke mulig å lage hjemmelaget gløgg så billig som de selger sine flasker.

Jacobs utvalgte er ikke eneste julegløgg med aroma.

TVILSOM MARKEDSFØRING? Tomtegløgg Krydder står det, men det er ikke krydder i produktet. Foto: Faksimile Oda.no

På Oda.no finner vi Tomtegløgg Ekstra Kryddersmak. På nettsiden virker det som den heter Tomtegløgg Krydder, men heller ikke den har krydder.

Hva Orkla (som produserer Tomtegløgg) og NorgesGruppen (som produserer Jacobs utvalgte) sier om saken, du du lese lenger ned i artikkelen.

– Vann med farge



Det fikk ernæringseksperten Maja Skogstad til å se rødt. Hun skrev følgende på sin instagramkonto @ernaeringsmamma:

ØNSKER MER: Maja Skogstad. Foto: Ståle Winterkjær / TV 2 hjelper deg

«Jeg blir så matt, de skal lyve på alt. Kan de ikke i det minste slutte å lokke med ting de ikke kan holde? Ekte krydder … Dette er vann med farge, søtstoff og smak som er tilsatt, det kommer ikke av råvarer. Ønsker meg bedre produkter til jul, og aller helst råd om å begrense ultraprosesserte produkter som dette fra myndighetene», skriver Skogstad.



Kommunikasjonsdirektør Dag Olav Stokken i Orkla Foods, som produserer Tomtegløgg Ekstra kryddersmak, forsvarer produktet.

EKSTRA KRYDDER? Tomtegløgg Ekstra kryddersmak har ikke krydder, bare aroma. Foto: Ståle Winterkjær / TV 2 hjelper deg

– Hvorfor sier man at det er med kryddersmak selv om det ikke er noe krydder der?

– De smaker krydder og er laget av aromaer hvor krydderessenser er en viktig bestanddel, sier han.

Stokken mener at Skogstad ikke har rett når hun skriver at de lokker med ting de ikke kan holde.

– Vi lager et produkt som mange elsker og markedsfører det på en måte som både er formelt korrekt og som gir forbrukerne en riktig beskrivelse av smaken, sier Stokken.

Dårlig merket

Men hva med Jacobs utvalgte krydret gløgg, hvor ferske råvarer er fotografert på etiketten. Er det virkelig lovlig å markedsføre gløggen på den måten?

Mattilsynet svarer at de ikke uttaler seg om enkeltsaker, men på generelt grunnlag skriver de:

«Bilder, beskrivelse av produkter, ingredienser eller kjente begreper, dekor og lignende regnes som en del av matinformasjonen til forbruker. Matinformasjonen gir forbruker forventninger om innhold og sammensetning, og skal derfor være mest mulig presis og representativ for produktet».

MARKEDSFØRES SLIK: Dette er ett av mange reklamebilder. Ingen er merket slik at man forstår at dette er en illustrasjon. Foto: Produsent

NorgesGruppen innrømmer at Jacobs utvalgte krydret gløgg kan ha vært for dårlig merket med tanke på gjeldende regelverk:

MERKE BEDRE: Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen lover forbedring. Foto: Per Haugen / TV 2

– Merkingen kunne vært tydeligere, og det skal vi se på. Produktet forsvinner ut av butikkene i løpet av jula. Etter det kan vi sette oss ned og vurdere hvordan produktet er merket i sin helhet, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i NorgesGruppen.

Norgesgruppen, som produserer Jacobs-produktene, understreker at det står en beskrivelse på etikettbildet til gløggen.

– Det står «serveringsforslag». Så her følger vi merkeregelverket. Men kanskje skulle vi brukt større font for å gjøre det tydeligere.

– På bildene i all reklame for gløggen vises ikke ordet «serveringsforslag». Er ikke det et brudd på regelverket?

YTTERSTE HØYRE: Her står det serveringsforslag. Foto: TV 2 hjelper deg

– Vi er ikke pålagt dette i reklamen, sier Søyland.

Likevel står det følgende på nettsiden til Mattilsynet: «Også opplysninger på nettsider, i annonser og reklame, skal være i tråd med regelverket».

Null krydder

– Matblogger Nordstad mener man burde forvente mer av et premiumprodukt fra Jacobs utvalgte. Hva sier dere til det?

– Man kan mene det, men det viktigste for oss har vært å utvikle et produkt som smaker godt og blir godt likt blant kundene. Det har Jacobs utvalgte krydret gløgg vært. Den har vært på markedet i 10 år og den har solgt godt hvert eneste år.

IKKE GODSAKER: Ingredienslisten viser hva gløggen inneholder. Foto: Produsent

Jacobs utvalgte krydret gløgg inneholder ikke krydder, og den inneholder heller ikke ekstrakt av krydder. Det er nemlig mulig å lage ekstrakter av råvarene. Da kalles det naturlig aroma. Men i gløggen til Jacobs er aromaen syntetisk fremstilt.

– Nei, det er ikke naturlig aroma, bekrefter Søyland.

– Men dette er en svært vanlig måte å tilføre aroma på, understreker hun.

Lag ekte julegløgg

Gladkokken Jan Henrik Syversen oppfordrer folk til å lage ekte hjemmelaget gløgg, selv om det blir litt dyrere enn kjøpevarianten.

– Dessuten har man jo ofte de fine julekrydderne, nellik og stjerneanis, kjøpt inn til jul og da blir det ikke så dyrt. Det er jo bedre å få brukt krydderet enn å la det ligge.

En annen fordel ved julegløgg-sirupen til Gladkokken er at den har lang holdbarhet.

– Så derfor kan du gi den bort som julegave.

EKTE INGREDIENSER: I Gladkokkens oppskrift mangler det ikke på godsaker. Foto: Gladkokken.no