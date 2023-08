– Kundene blir lurt

– Helt merkelig, sier Birgitte Østgård (29) om opplevelsen på en av Egons restauranter i Trondheim.

Østgård har vært på norgesferie med to døtre i sommer, og spist på flere av den norske kjedens restauranter. Men det var først da hun ble servert drikke på Egon Tårnet at hun la merke til noe rart.

Like glass

– Jeg hadde bestilt to barnebrus til døtrene mine og en liten brus til meg selv via QR-kode. Når brusen blir servert får vi tre identiske glass med Cola uten sukker, sier 29-åringen.



LIKE: Glassene og mengden var lik, før barna begynte å drikke av sine glass. Foto: Birgitte Østgård/privat

Hun stusset over dette, for prisen er langt fra identisk. Hos Egon koster liten brus 57 kroner, mens brus fra barnemenyen koster 41 kroner. En differanse på hele 16 kroner.

– Jeg spurte servitøren om hva som var forskjellen, men hun svarte ikke. I stedet kom hun tilbake med en stor brus til meg, forteller Østgård.



PROVOSERT: Birgitte Østgård synes Egons praksis er merkelig. Foto: privat

Tester på en annen Egon

Betyr det at det ble begått en feil i den første serveringen?

TV 2 hjelper deg drar til Egon Byporten i Oslo sammen med ni og et halvt år gamle Lilly Cornelia Olsen for å sjekke.

Vi bestiller en liten Cola uten sukker og en Cola uten sukker fra barnemenyen. Prisforskjellen er ganske riktig på 16 kroner.

BILLIGERE: Brusen fra barnemenyen er like liten, men betydelig billigere enn «liten brus». Foto: Skjermbilde, Egon app

Etter kort tid kommer glassene på bordet, uten at det blir sagt et ord om hvilken som er barnebrusen. I noen sekunder ser vi forvirret på glassene, før niåringen slår fast:

– De ser jo helt like ut.



KLISS LIKE: Lilly Cornelia Olsen ser ingen forskjell på de to brusene hos Egon. Foto: Une Marvik Hagen

– Bare prisen er forskjellig

For det er liten tvil om at de to brusene inneholder lik mengde Cola uten sukker. Det får vi også bekreftet når vi for sikkerhets skyld spør servitøren.

– De er like, det er bare prisen som er forskjellig, slår hun blidt fast.



– Dette er provoserende, kundene blir jo lurt, mener Birgitte Østgård.



– Jeg var selv vitne til en barnefamilie som kjøpte brus til sine barn. De sa «liten brus» da de bestilte, og de måtte dermed betale 57 kroner selv om dette var til barn.



Etter sitt besøk i Trondheim, sendte hun en melding til Egon i juli der hun spurte hva som egentlig var forskjellen på de to brusene. To dager etter purret hun, men fikk aldri svar.

– Det er enda mer provoserende. Det hadde vært fint med et svar, synes 29-åringen.



Egon Byporten i Oslo. Foto: Une Marvik Hagen

Egon: – Slik har det alltid vært

TV 2 hjelper deg ber Egon forklare, og får dette svaret fra Ståle Nøst, som er leder for markedsavdelingen:

«Det stemmer at en liten mineralvann på Egon koster 57 kroner og at en mineralvann på barnemenyen vår koster 41 kroner.

Slik forskjell har det alltid vært på Egon og det samme gjelder på alle Egon.

Praksisen er at prisene i barnemenyen (både mat og drikke) er satt lavere enn i «voksenmenyen» for å gi hele barnefamilier en noe rimeligere opplevelse av Egon – og det må jo være positivt.

Om vi skulle endret praksisen, ville prisen på mineralvann i barnemenyen bli satt opp til «voksenpris» og det ville jo være negativt for barnefamiliene.»

Hvorfor ingen har svart Østgård på Facebook, kommenterer han ikke.

– Tull



– At dette er for å hjelpe barnefamilier til en rimeligere opplevelse er i mine øyne tull, mener Birgitte Østgård.



Hun synes Egon i stedet burde senke prisen på liten brus, eller la prisene møtes på midten.