Klagestorm mot Coca-Colas nye kork: – Bytter til Pepsi

«Nyhet! Alle flasker kommer nå med festet kork. Det er enkelt å drikke din Coca-Cola: Skru opp, bøy korken bakover, skru igjen. Så panter du flasken med korken».

Slik lanserte Coca-Cola den nye korken tidligere i september.

Kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola Norge, Inger Marie Ingdahl, uttalte at selskapet testet flere prototyper til de fant en festekork som både var bærekraftig, og samtidig komfortabel i bruk.

HENGER FAST: Poenget med den nye korken er at den ikke skal bli borte. Foto: Glenn Aaseby/TV 2 hjelper deg

Men kundene ser ikke ut til å være enige.

Går over til Pepsi

I kommentarfeltene på Facebook er folk rasende, og flere skriver at de nå vil bytte til annen brus, blant annet Pepsi.

Andreas Monstad (31) drikker vanligvis rundt halvannen liter vanlig Cola om dagen. Men den nye korken gjør at han nå drikker mindre Coca-Cola og mer Pepsi Max og Soda Stream.

KLIPPER AV KORKEN: Andreas Monstad har funnet sin løsning på problemet. Foto: privat

– Problemet er at korken er i veien når du drikker og er ubehagelig mot kinnet. Jeg har begynt å klippe den av med saks, men da er det lett å skjære seg på taggene som sitter igjen, sier Monstad.

Han legger til at korken som er skåret av ikke er mulig å skru på igjen, og at han dermed ender med å kaste den i søpla.

– Jeg bruker heller en gammel kork. Brusen blir uansett fortere tam med den nye korken, den virker ikke like tett, mener han.

Emma Victoria Karlsen (29) er også svært misfornøyd med den nye korken. I Coca-Colas kommentarfelt på Facebook skriver hun blant annet:

«Herremin, jeg drikker 3-4liter med cola daglig. Har alltid 1,5L cola i armen. Denne korken er bare i veien, og ikke noe annet. Vond å få opp, vondt å bli skjært i nesa.»

EN AV MANGE: Emma Karlsen er en av mange sure kunder som kommenterer den nye korken. Foto: Skjermbilde, Facebook

– At de sitter fast gjør det vanskelig å drikke rett fra flasken, og det gjør jeg hver dag. Det å få på igjen korken når du er ferdig med å drikke er også vanskelig. Jeg må slå den på plass før jeg kan skru igjen, sier Karlsen.

Hun legger til at kanskje korken er det hun trengte for å trappe ned på inntaket av Cola.

Må ha hjelp

Stian Rogn (43) har leddgikt, og sier den nye korken er vanskelig å skru på igjen.

– Den er tung og hard, og dermed er det smertefullt å prøve å skru den på, sier han.

– Jeg har flere ganger måttet be samboeren om hjelp til å få på korken, og det er jo litt trist.

Han mener det er bra at Coca-Cola tenker på miljøet, men stiller spørsmål ved om problemet med korker som blir borte egentlig er så stort.

Rogn forsøker nå å finne gammel Cola i butikkene for å unngå problemet.

– Gå tilbake til tegnebrettet, og prøv å finne en annen løsning, er hans klare oppfordring til selskapet.

Endringen kommer som følge av et nytt EU-direktiv som krever at korker på engangsflasker må festes til flaskene innen 2024. Men Coca-Cola har valgt å gjøre endringen allerede nå.

Kommunikasjonsdirektør i selskapet, Inger Marie Ingdahl, svarer slik på kritikken:

«Vi forstår at det kommer en del reaksjoner nå i starten, og tar med oss de tilbakemeldingene som kommer. Samtidig opplever vi at de aller fleste forstår hvorfor dette gjøres, og synes det er et bra miljøgrep. Vi er opptatt av å fortelle om bakgrunnen for endringen, og viktigheten av at korken skal beholdes på. Ved å feste korken til flasken imøtekommer vi EU-direktivet om engangsplast. Dette er en endring alle produsenter må gjøre innen 2024, så denne typen korker er altså kommet for å bli.»