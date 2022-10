Kjøpte Chanel-veske til 47 000, det var bare ett problem

TV 2 HJELPER DEG: Marita Eimhjellen raser mot nettbutikken Miinto etter at veskekjøpet hennes tok en uventet vending.

Marita Eimhjellen hadde spart en god stund for å få råd til å kjøpe Chanel-vesken hun så lenge hadde ønsket seg.

Hun fant drømmevesken til en relativt lav pris til å være vintage designerveske på nettstedet Miinto.no.

– Den lå priset til 62 000, men jeg hadde en rabattkode på 25 prosent. Jeg kjøpte den derfor for 47 000 kroner, forteller Eimhjellen.

Blir overrasket

– Jeg kjøpte den fordi jeg synes den er veldig fin, men også for investering. Chanel har en prisøkning flere ganger i året og stiger derfor mye i pris, forklarer hun.

Chanel-vesken som Eimhjellen kjøpte, skulle ha et serienummer på innsiden som beviser at den er ekte. Den skulle også komme i en beskyttelsespose, med et autentisitetskort, støvpose, egen Chanel-eske og pleiehefte.

DEN HUN KJØPTE: Denne vesken kjøpte Marita Eimhjellen på Miinto.no. Den hun mottok var noe helt annet. Foto: Skjermbilde, Miinto.no

Når hun mottar vesken i posten, blir hun derfor svært overrasket:

– Jeg så med en gang at det var noe med den. Vesken var slitt og kom i en enkel eske. Ingen papirer på at den er ekte, og uten noe av det tilbehøret som stod i beskrivelsen. Den hadde også et annet serienummer, som ikke var fullt ut lesbart, forteller hun fortvilet.

– Helt feil produkt

Vesken hun mottok kom som på bildet under, ifølge 26-åringen:

VESKEN HUN MOTTOK: Dette produktet mottok Eimhjellen i posten. Foto: Privat

– Jeg vet ikke om vesken er en kopi, men jeg tok den med til en vintagebutikk i Oslo som selger Chanel-vesker. De kunne ikke avkrefte eller bekrefte om den var ekte, men lenken var mye lettere enn de andre ekte veskene de hadde inne. Lenken skal jo være i 24 karat gull.

– Det er uansett ikke varen jeg bestilte, forteller Eimhjellen.

FEIL SERIENUMMER: Serienummeret fra annonsen til venstre stemte ikke med nummeret på vesken hun mottok. Foto: Skjermbilde fra annonsen, privat

Må betale dobbelt så mye

Eimhjellen sender derfor mail til Miinto, og skriver at hun mistenker at vesken er uekte. Hun tar samtidig kontakt med Forbrukerrådet.

– De mener at jeg har krav på alt som står i annonsen, eventuelt kraftig redusert beløp på vesken.

– Da jeg fortalte Miinto dette, svarte de at de kunne tilby meg 15 prosent rabatt på neste bestilling, altså ingen redusert pris for vesken jeg mottok. Jeg var ikke fornøyd med det. Jeg ønsket alt som ble lovet i annonsen, sier hun.

Når TV 2 hjelper deg kontakter selskapet, tar saken en ny vending. Les mer lenger ned i saken.

Da Eimhjellen informerer om at hun har vært innom en vintagebutikk og sammenlignet veskene, får hun brått dette svaret:

STÅR PÅ SITT: Marita Eimhjellen ser på den dyre vesken som en investering. Foto: Privat

– Miinto skriver at de har gjort et bytte da de ikke hadde vesken jeg opprinnelig hadde kjøpt på lager likevel. De tilbyr meg å returnere og få samme rabattkoden som jeg hadde fra start, altså 25 prosent. Så sender de en lenke til vesken, men da til en helt annen pris.

Prisen hun nå skal betalte er hele 94 000 kroner.

– De sender først feil veske uten å opplyse om det, så sier Miinto at de ikke har den vesken jeg har kjøpt. Så viser det seg at de har den, men ikke vil gi meg den med mindre jeg betaler mye mer.

– Forventer at Miinto rydder opp

Forbrukerjurist Amna Haye i Forbrukerrådet forklarer kundens rettigheter i lignende situasjoner.

– Kunden har selvsagt krav på å få den Chanel-vesken som var avbildet og beskrevet i annonsen, samt et bevis på at vesken er ekte, til den prisen som var annonsert.

Om Miinto: Miinto.no er en samling av mer enn 900 uavhengige motebutikker.

Nettbutikken selger produkter i 12 land.

Miinto skriver at de er Skandinavias største moteportal. Kilde: Miinto.no

Altså til 47 000 kroner.

– Når en nettbutikk har rotet til leveransen så forventer vi at de rydder opp overfor kunden, sier Haye.

Miinto snur

Noen dager etter at TV 2 hjelper deg kontakter Miinto, får Eimhjellen en e-post der selskapet beklager at «handleopplevelsen ikke har stått til forventningene».

Videre skriver selskapet:

«Jeg har snakket med leverandøren av den opprinnelige vesken du bestilte, og det viser seg at denne fortsatt er tilgjengelig. Om du fortsatt ønsker denne vil vi selvfølgelig tilby denne til samme pris som du betalte første gang. Vesken kommer selvfølgelig som annonsert, med medfølgende tilbehør».

Eimhjellen er glad:

– Veldig gøy! Jeg er fornøyd med at de beklager, og at jeg nå snart forhåpentligvis får vesken jeg har ventet på. Tusen takk for hjelpen.

Kort tid etter får også TV 2 hjelper deg svar fra teamleder Kenneth Poulsen i Miinto:

«I dette tilfellet viser det seg at vesken som ble bestilt, også ble bestilt av en annen kunde. I et forsøk på å gjøre Marita fornøyd valgte vår samarbeidspartner derfor å sende en tilsvarende veske, dog uten tilbehør, istedenfor å kansellere ordren. Dette er selvfølgelig noe vi burde ha sjekket opp om med Marita på forhånd».

Om den nye prisen på 94 000 som Eimhjellen ble avkrevd:

«I denne saken har våre agenter fulgt de prosedyrene som brukes dersom en kunde dessverre har fått kansellert ordren sin, og ikke nødvendigvis noe som er en passende løsning i Marita sitt tilfelle».

Han legger til at alle varer som selges på Miinto er ekte.

Vi spør om Miinto kan garantere at det foretas autentiseringssjekk på forhånd av alle Chanel-vesker de selger.

Selskapet svarer ikke bekreftende på dette, men skriver at:

«Det er flere muligheter for å få bekreftet ektheten: For eksempel hvor det ikke følger med kvittering eller ekthetsbevis så har vi mulighet til å kontakte en uavhengig 3.part som gjør en sjekk av produktet som bekrefter ektheten».