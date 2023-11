Kjøpte bil til en halv million – så kom sjokkbeskjeden

– Vi trodde vi hadde gjort et trygt og godt kjøp hos forhandler, sier Jeanette Strømland (30).

Nå fortviler familien over situasjonen de har havnet i.

Sommeren 2022 var Strømland og samboeren på jakt etter en nyere familiebil.

– Vi så etter biler på finn.no, og plutselig dukket en Volvo opp hos Autosenter Sandnes, den så ut til å ha alt vi trengte.



Paret bestemte seg for å ta den rundt to timer lange turen fra Kvinesdal til bilbutikken for å se på bilen.

BIL FRA 2018: Paret mente denne Volvoen hadde det de var ute etter. Foto: Privat

– Spurte om heftelser

– Forhandleren tok imot oss og viste oss bilen, som så bra ut. Vi stilte flere spørsmål, blant annet om det var heftelser på bilen, noe han svarte at det ikke var.



Dette avviser forhandleren, les hans svar lenger ned.

I annonsen på Finn vistes ikke registreringsnummeret på bilen, ifølge Strømland. Dermed fikk de ikke selv sjekket historikken.

Volvoen manglet EU-godkjenning, men allerede før paret rakk å komme hjem til Kvinesdal, ringte forhandleren og sa bilen var EU-godkjent.

– Da snudde vi, dro tilbake til Sandnes og kjøpte bilen for 494.866 kroner.



Alt virket trygt

I kontrakten er det også lagt til 4034 kroner i omregistreringsavgift. Paret betalte dermed totalt 498.900 for bilen.

– Selger sa at bilen ble solgt for en privatperson som skulle flytte tilbake til England. Alt virket trygt, og selger sa vi bare måtte ta kontakt om det skulle være noe, forteller 30-åringen.



MELLOMMANN: I kontrakten står det at Autosenter Sandnes er mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig med selgeren. Dette skal senere skape problemer for kjøperen. Foto: Privat

Familien var fornøyd med kjøpet, og bilen fungerte som den skulle.

Den store overraskelsen kom først et halvt år senere, da Jeanette Strømland en dag i februar sjekket postkassa.

Sjokkbeskjed

– Da jeg så brevet var det akkurat som jeg med en gang skjønte at vi var blitt lurt.



– Jeg åpnet og så ordene «begjæring om tvangsfullbyrdelse» og beløpet 216.000 kroner. Det var et sjokk.



Det viste seg at det var heftelser på bilen på over 200.000 kroner. Tidligere eier har uoppgjort gjeld med pant i bilen, og nå ville banken ha pengene sine.

Beskjeden var klar: Om pengene ikke betales innen 14 dager, vil bilen bli begjært tilbakelevert.

SJOKKBESKJED: Denne overraskelsen dukket opp i postkassa etter et halvt år. Foto: Privat

I panikk kontakter hun selger Thomas Kristoffersen i Autosenter Sandnes.

Han beroliger med at dette vil ordne seg når tidligere eier av bilen gjør opp gjelda.

«Forhåpentligvis er denne saken ute av verden ila neste uke», skriver Kristoffersen.

Avviser heving

Men dagene går, og snart finner Strømland ut at hun bør skaffe advokat. Hun krever heving av kjøpet fra Autosenter Sandnes, men blir avvist.

Forhandleren viser til at dette er et formidlingssalg på vegne av en privatperson, og at de dermed ikke har noe juridisk ansvar i saken.

– I starten prøvde jeg likevel å ta det med ro, og tenke at det sikkert ville gå i orden, sier 30-åringen.



Advokaten klarer også å få satt kravet på pause.

Men dager blir til uker og måneder.

– Etter hvert går jeg mer i krisemodus og tenker; «kan det være at det ikke ordner seg?».



Brev fra Namsfogden

I juni kommer et nytt brev. Denne gang fra Namsfogden med begjæring om å levere fra seg bilen.

USIKKERHET: Christer Strømland med Volvoen. Foto: Privat

Nok en gang klarer advokaten å få pauset begjæringen.

Strømland tar Autosenter Sandnes til forliksrådet. Hun påpeker blant annet at forhandleren ikke har opplyst om at det var pant i bilen.

I tilsvaret svarer forhandleren at de ikke er part i saken, siden dette var et formidlingssalg.

Forliksrådet beslutter at saksbehandlingen innstilles «fordi det er lite sannsynlig at saken vil egne seg for videre behandling».

– Dette er nesten uvirkelig, det føles som det aldri går over, sier Jeanette Strømland fortvilet.



Skulle bygd på huset

Hun innrømmer at hun har begynt å bekymre seg for om hun faktisk må levere fra seg bilen.

– Vi venter barn nummer tre, og skulle egentlig bygge på huset. Men nå er alt satt på vent på grunn av dette.



Strømland har prøvd å få kontakt med tidligere eier av bilen, som nå bor i England, uten å få svar.

Men når TV 2 hjelper deg involveres i saken, kommer han på banen.

Det viser seg at han forsøker å nedbetale lånet med månedlige beløp, men på grunn av høy rente stiger likevel totalsummen.

INNBETALINGER: Den tidligere eieren av bilen betaler inn beløp på lånet hver måned. Foto: Skjermbilde

Til TV 2 hjelper deg sier han at han ikke har mulighet til å betale hele summen på en gang, og at han hele tiden har vært åpen om dette overfor Autosenter Sandnes, også før salget.

Så hvilket ansvar har bilforhandleren i saken?

– Burde opplyst om heftelser



Advokat Thomas Oftedahl i Fram har lang erfaring fra bilsaker. Han er tydelig på at Autosenter Sandnes er ansvarlig for at slike oppgjør gjøres på en forsvarlig måte:

– Etter min vurdering er formidleren som profesjonell part ansvarlig for enten å sørge for at heftelsen slettes før, eller i forbindelse med salget, eller i det minste å gjøre kjøperen oppmerksom på restgjelden og risikoen den innebærer.

ERFAREN: Advokat Thomas Oftedahl jobber mye med bilsaker. Foto: Fram

– Formidleren er etter min vurdering ansvarlig for å begrense risikoen for partene ved gjennomføring av oppgjøret, og forsømmelse av dette kan medføre erstatningsansvar, legger han til.



Advokat i NAF, Vigdis Svennungsen, er enig:

– Det må minimum kunne kreves at Autosenter Sandnes opplyste om heftelser slik at kjøper kunne gjøre nødvendige tiltak for å sikre at heftelsene ble slettet, sier hun.

ADVARER: Vigdis Svennungsen i NAF mener både kjøper og selger bør unngå formidlingssalg. Foto: NAF

Svennungsen er tydelig på at NAF generelt advarer mot formidlingssalg.

– Vi har altfor mange saker hvor det har oppstått tvist som følge av useriøse mellommenn.



– Direkte løgn



Styreleder i Autosenter Sandnes, Thomas Kristoffersen, svarer dette:

– Det ble aldri diskutert eller snakket om heftelser på kjøretøyet. At Strømland forteller at de ble informert av meg at den ikke hadde heftelser er direkte løgn.

RESTLÅN: Denne Volvoen ble solgt med heftelser. Foto: Privat

Det er likevel på det rene at Kristoffersen visste om restlånet da han solgte bilen:

– Pengene Strømland overførte ble umiddelbart overført til panthaver og restlånet skulle juridisk selger ordne opp i med et slettelån.

– Vi hadde ingen grunn til å tro at han valgte å gi «blaffen» etter dialogen vi hadde rundt dette, skriver Kristoffersen.

Han legger til at de uansett mener dette ikke er deres ansvar fordi det var et formidlingssalg.

Omregistreringsavgiften

Under arbeidet med denne saken, har tidligere eier oversendt en epost han har fått av Kristoffersen om oppgjør for bilen.

Der går det fram at Autosenter Sandnes har trukket fra 4034 kroner i omregistreringsavgift.

Men vent litt, den avgiften har jo også Jeanette Strømland betalt til Autosenter Sandnes da hun kjøpte bilen.

KJØPEKONTRAKTEN: I kontrakten går det fram at Strømland har betalt omregistreringsavgift. Foto: Skjermbilde

Både selger og kjøper har altså tilsynelatende betalt for avgiften.

– Omregistreringsavgiften er det oppdragsgiver som betaler for og blir trukket i salgsoppgjøret. Vi forskutterer avgiften ved eierskifte. I totalprisen på kjøretøyet er denne avgiften inkludert i totalpris, forklarer Kristoffersen.

– Har Autosenter Sandnes beholdt 4034 kroner selv?

– Det er ingen dobbel betaling her. Beløpene i kontrakten er bare satt opp slik at totalen stemmer, svarer han.



Råd til andre

Jeanette Strømland og hennes advokat har nå tatt ut stevning i saken.

30-åringen er lei av å ha dette hengende over seg, og kommer til slutt med et råd til andre bilkjøpere:

– Sjekk alltid opplysninger selv, og ikke stol på noen selv om det er en forhandler.