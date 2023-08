– Dette tapper meg for energi, sier Else-Mari Jensen.

Du er kanskje blant de mange som har fått brev fra Nordisk Bilgaranti i postkassa.

I 2022 dumpet brevet ned i kassa til Else-Mari Jensen. Utformingen gjorde at hun oppfattet det som en regning.

Betalte 3000 kroner

– Det sto at bilen min ikke lenger hadde garanti, og at dette var tilbud om utvidet garanti. Jeg tenkte det kunne være greit, uten å undersøke det nærmere, dessverre, sier hun.



Jensen betalte snaut 3000 kroner for å forlenge garantien på bilen, og siden tenkte hun ikke mer på saken.

KJIPT: Else-Mari Jensen synes situasjonen med selskapet er kjip. Foto: Privat

Ett år senere, i juni i år, får hun plutselig en faktura fra selskapet på 2995 kroner for 12 nye måneder med bilgaranti.

Else-Mari Jensen sender selskapet en e-post med beskjed om at hun ikke vil ha noen ny garanti.

– Jeg hadde i mellomtiden sett flere artikler på nett som advarte mot firmaet, forklarer hun.



Tre måneders oppsigelse

Nordisk Bilgaranti svarer henne og viser til vilkårene selskapet opererer med. Der står det at:

«En garantiperiode gjelder for ett år av gangen og har en bindingstid på minimum 12 måneder. Dersom skriftlig oppsigelse ikke er mottatt minst 3 måneder før bindingstidens opphør, fornyes garantien automatisk for 12 nye måneder i maksimum 5 år.»

Selskapet mener altså at de kan kreve henne for 12 nye måneder siden hun ikke sa opp minst tre måneder før garantien utløp.

– Jeg visste ikke at dette var et abonnement som krevde oppsigelse tre måneder før.



– Har ikke råd



– Jeg er kjempefortvilet. Jeg er alene med to små barn og har ikke råd å betale denne regningen uten at det går utover noe annet, sier Jensen.



TV 2 hjelper deg har også fått e-post fra Morten Fjeldheim, som er i samme situasjon.

PROVOSERT: Morten Fjeldheim er forbanna etter å ha fått faktura fra Nordisk Bilgaranti. Foto: Privat

– Jeg gikk i fella for snaue to år siden da jeg fikk en ferdig utfylt faktura som jeg dessverre trodde var en forlengelse av garantien hos BMW. Jeg hadde nettopp kjøpt en brukt BMW og var interessert i å beholde garantien, sier han.



Kort tid etter skjønte han at dette ikke var fra BMW, men i stedet fra Nordisk Bilgaranti.

– Tenkte at jeg hadde vært dum



– Jeg tok det på min kappe, og tenkte at jeg hadde vært dum.



I mai i år fikk han faktura fra selskapet, fordi han ikke har sagt opp garantien. Som for Jensen, var kravet på 2995 kroner for et nytt år.

Litt senere fikk Fjeldheim også purring, og regningen hadde økt til 3044 kroner.

MED RENTER: Beløpet hadde i juni økt til over 3000 kroner. Foto: Privat

– Da skjønte jeg at jeg måtte ta tak i dette før det ender med inkasso.



Fjeldheim er likevel klar på at han er svært provosert og ikke kommer til å betale regningen.

– Ser ingen verdi



– Jeg er en av dem som har blitt lurt. Jeg vil ikke sponse dette lenger, og ser ingen verdi i dette produktet, sier han.



Heller ikke han har fått med seg vilkåret om tre måneders oppsigelse.

Bilistenes egen organisasjon, NAF, er klare:

– Vi mener det er et urimelig vilkår, sier NAFs advokat Vigdis Svennungsen.



– USERIØS: Advokat Vigdis Svennungsen sier de ikke vil anbefale Nordisk Bilgaranti. Foto: NAF

Hun forteller at de får mange henvendelser fra medlemmene på dette selskapet:

– Vår erfaring basert på tilbakemelding fra våre medlemmer er at denne garantien så langt fremstår å være verdiløs. I tillegg mener vi at hele Nordisk Bilgaranti fremstår som useriøs, og ikke er noe vi kan anbefale, sier Svennungsen.

Nordisk Bilgaranti svarer

Daglig leder og eier Dennis Wellerfors mener kritikken er urimelig:

– Det er veldig leit å høre at vi av noen anses som et ikke-seriøst selskap, og at vi kontinuerlig må bevise det motsatte. Hvordan vi blir beskrevet av mediene har ikke rot i virkeligheten, mener han.



Men Svennungsen i NAF har mer hun reagerer på.



– Garantien fremstår også som en forsikringsdekning. Vilkårene er bygget opp helt tilsvarende forsikringsdekninger i andre forsikringsselskap, forklarer hun.

Problemet med det er at Nordisk Bilgaranti ikke har tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet i Norge.

Det får TV 2 hjelper deg bekreftet fra Finanstilsynet.

Til dette svarer Wellerfors:

– Vi er ikke et forsikringsselskap som Finansombudstjenesten har bekreftet i sitt brev til oss. Så det er en klar sak at vi ikke tilbyr skadeforsikring.



– Lite heldig



I vilkårene viser Nordisk Bilgaranti til at kunder kan klage dem inn for Finansklagenemnda.

Administrerende direktør i nemnda, Jørn Ingebrigtsen, sier dette ikke er riktig.

– Det fremstår lite heldig at selskapet opplyser om en klageadgang som deres kunder ikke har, kommenterer han.



Når TV 2 hjelper deg spør selskapet hvorfor de henviser til Finansklagenemnda, svarer de først:

– Det er fordi vi ikke er et forsikringsselskap, så ikke noe rart med det.

Fjerner påstanden

Konfrontert med informasjonen om at kundene deres ikke kan klage til nemnda, får vi et nytt svar.

FEIL: Nordisk Bilgaranti viste tidligere til Finansklagenemnda. Det er nå fjernet. Foto: Skjermbilde/bilbeskyttelse.no

– Vi har fjernet dem fra våre generelle vilkår og vurderer hvilken komité et garantiselskap skal bruke dersom en kunde ønsker å klage.

Har mottatt oppgjør

I sitt svar legger Dennis Wellerfors ved navnet på to bilverksteder som ifølge han har fått betalinger fra Nordisk Bilgaranti.

TV 2 hjelper deg kontakter ett av verkstedene, som bekrefter at de har mottatt oppgjør.

– Hvis dette hadde vært et svindelselskap, ville vi ikke eksistert i dag i det hele tatt, skriver Wellerfors.



Nordisk Bilgaranti opplyser i tillegg at de behandler rundt 100 skader i måneden.

– Hvor mange kunder har fått utbetalinger fra dere etter å ha brukt garantien hittil i år?

– Det er vanskelig å svare på nøyaktig beløp, skriver selskapet.



Om oppsigelsestiden svarer Wellerfors:

– Folk ser annerledes på ting og vi mener at vi tar en større risiko når vi tilbyr denne garantien til eldre biler og mener at tre måneder er rimelig.

Selskapet avviser også at brevene de sender ut fremstår som en faktura. De skriver at tilbudene er endret fra slik de fremsto i 2022, og at kunden nå må fylle ut opplysninger selv.

FORLIKSRÅDET: Morten Fjeldheim sier han gjerne møter selskapet i Forliksrådet. Foto: Privat

Tilbyr løsning

Uansett ønsker verken Morten Fjeldheim eller Else-Mari Jensen å betale mer for tjenesten.

Jensen har bestridt fakturaen og bedt om mekling hos Forbrukertilsynet, men selskapet har fortsatt å sende purringer.

TV 2 hjelper deg spør Nordisk Bilgaranti om de vil slette fakturaen. De nekter først for at hun har tatt kontakt med dem, men skriver også at:

«Vi kan forstå at ikke alle har lest igjennom våres vilkår og betingelser og prøver å finne en avtale med dem.»

Kort tid etter får Jensen en e-post der selskapet tilbyr å slette fakturaen på nesten 3000 kroner, mot at hun betaler en sluttfaktura på 1047 kroner for tre måneder.

– Dette er en sak som har tappet meg for energi. For å kunne klare å fokusere på jobb og familie velger jeg å betale for å bli ferdig med saken, sier Else-Mari Jensen.

Fjeldheim derimot vil ikke ta kontakt, og sier han heller vil møte selskapet i Forliksrådet.