Katarina (38) kjøpte Playstation: – Helt hårreisende

Katarina Johansen surfet på nett og lette etter gode tilbud på Playstation 5 til sønnen Dimitri Johansen (16).

Hun fant et godt tilbud på Computersalg.no, men fikk ikke kontakt med nettbutikken. Dermed bestilte hun i stedet gjennom en annen nettbutikk, Teknikkdeler.no.

– De hadde det nest rimeligste tilbudet, så da slo jeg til, forteller Katarina Johansen.

POPULÆR: Playstation 5 er svært populært blant unge og voksne. Foto: Teknikkdeler.no

Kort tid etter fikk hun likevel svar fra den billigste nettbutikken, og valgte derfor å kansellere ordren fra Teknikkdeler.no.

– Jeg hadde en dialog med dem om å slette ordren samme dag. Det var helt greit og jeg fikk beskjed om at ordren var strøket.

– Plutselig fikk jeg likevel en mail om at pakken allerede var sendt ut. Jeg informerte om at den ville komme i retur, og mottok et returskjema.

Men så tar saken en ny vending:

– De nekter å ta varen retur, og sier jeg må betale fakturaen på 10.564 kroner, sier hun.

Forklaringen til selskapet får Johansen til å rase.

Åpnet og brukt

– Jeg gjorde akkurat som de sa. Sendte pakken i retur, i samme eske som den kom i, forteller 38-åringen.

Johansen tok ikke en gang imot spillkonsollen. På postkontoret ordnet hun med returen umiddelbart. Pakka lå på disken i 15 minutter før den ble returnert i posten.

– Alt dette har jeg dokumentasjon på, som jeg også har sendt dem.

– RAR PÅSTAND: Ifølge Teknikkdeler.no skal Johansen ha opprettet en bruker på 15 minutter fra hun hentet ut pakken 18:29 og leverte den inn 18:45. Foto: Skjermbilde kvitteringer

Likevel hevder selskapet noe helt annet:

– De mener at pakken var åpnet, konsollen og kablene var brukt, og at det var opprettet en konto på den.

– Jeg svarte at det var veldig merkelig.

BRUKT PRODUKT: Teknikkdeler.no avviser returen til Johansen og hevder at alle deler av produktet var åpnet og brukt. Foto: Skjermbilde

– Jeg er så forbanna, dette er hårreisende. Jeg legger frem alle bevis, likevel står de på sitt. De vil altså at jeg skal betale 10.000 kroner for et produkt jeg ikke har, eller har brukt. De har heller ikke gitt meg bevis på påstandene deres.

VILLIG TIL Å GÅ LANGT: – Jeg drar denne saken helt til domstolen om jeg må, sier Katarina Johansen. Foto: Privat

– Må bevise dette

Forbrukerjurist Amna Haye i Forbrukerrådet er lite imponert over hvordan Teknikkdeler.no har håndtert denne saken.

– Forholdene ved et postkontor legger ikke til rette for at du kan bruke en Playstation og opprette en konto der på 15 minutter. Selskapet bør revurdere sin praksis når det gjelder angreretten. Deres krav mot kunden her tyder på at de ikke har forstått hvilke rettigheter vi forbrukere har når vi handler på nett, sier Haye.

– BØR NEKTE: Amna Haye sier kunden bør bestride kravet skriftlig overfor Teknikkdeler.no og avvise at Playstationen er brukt. Foto: Forbrukerrådet

Videre skriver Haye til TV 2 hjelper deg at kunden har en lovbestemt angrerett på 14 dager når hun handler i nettbutikk.

Dette har du lov til ved netthandel: Forbrukere har lov til å åpne emballasjer og undersøke varer før de sendes i retur. Hvis man undersøker en vare uten at den taper verdi, kan ikke det utløse betalingsplikt. Kilde: Forbrukerrådet

– Når Teknikkdeler.no i tillegg kommer med en slik påstand om at varen er brukt, er det de som må bevise dette.

– Endrer vår avgjørelse

Når TV 2 hjelper deg kontakter Teknikkdeler.no, velger selskapet å beklage.

Videre skriver de dette:

«Vi har gjennomgått saken grundig før vi vender tilbake til deg. Spillkonsollen vi fikk i retur kom i åpnet pakke, den er også åpenbart brukt. Produktet vi solgte var helt nytt og i en forseglet pakke. Et returnert produkt skal være ubrukt og være samme produkt som mottatt. Det er grunnen til at vi nektet retur.

Vi kan imidlertid ikke 100 prosent utelukke at sammenblandingen har skjedd på en eller annen måte som kunden ikke er ansvarlig for, selv om det er svært usannsynlig. På grunn av det vil vi endre avgjørelsen vår og godta returen og refundere kjøpesummen».

Beskjeden fra Teknikkdeler.no gjør Katarina Johansen glad:

– Så sinnssykt bra. Endelig er dette ute av verden. Tusen hjertelig takk for hjelpen, sier hun.