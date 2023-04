– Kan beklage til ræva blir blå

«Få proff flyttehjelp når du flytter», reklamerer selskapet.

For Frid Johansen (56) har flytteavtalen i stedet blitt et mareritt, og nå vil hun advare andre.

– Kontrakten er ikke verdt papiret den er skrevet på, sier hun i dag.

Forhåndsbetalte penger

Johansen skulle flytte fra Selbu i Trøndelag til Halden.

Selskapet Europaflytting ved Torkjell Baltzersen påtok seg jobben, og lovet flytting fra dør til dør for 22.000 kroner.

– Han var tillitsvekkende.



– Jeg var dessverre ikke lur nok til å google han før jeg betalte, sier 56-åringen.

SJEKKET IKKE: Frid Johansen skulle ønske hun hadde googlet før hun betalte. Foto: Privat

For hadde hun gjort det, ville hun funnet ut at 53 år gamle Torkjell Baltzersen har vært i medias søkelys før.

Tilbake i 2006 var Baltzersen i TV 2 hjelper deg etter at flere kunder klaget på hans virksomhet.

I 2009 skrev Dagbladet om fortvilte kunder som ikke fikk flyttelasset sitt levert.

– Jeg ordnet jo opp til slutt, hevder Baltzersen om disse sakene i dag.

Motorstopp

For Frid Johansen virker historiene velkjent. Hennes flyttelass skulle etter avtalen vært fraktet til Halden i januar.

I stedet havnet det på et lager i Trondheim. Først i starten av februar ble mesteparten plassert i en varebil med kurs sørover.

TRØBBEL: Baltzersen sendte bilde av havariet på MMS til Johansen. Foto: Skjermbilde

Men bilen nådde aldri Halden, for i Ringebu nord for Lillehammer fikk den motorstopp. Bilen ble fraktet til verksted med Johansens flyttelass om bord, og der ble den stående.

– Uerstattelig

– Jeg har alt som er uerstattelig på den bilen. Bilder fra barndommen til ungene, harddisker og arvegods, for å nevne noe. Jeg er veldig bekymret for tingene mine, sier en sint Johansen.

Hun har ringt og tekstet gjentatte ganger, og Baltzersen har lovet at han skal komme igjen og igjen.

Når hun kontakter TV 2 hjelper deg i begynnelsen av mars, er det for lengst slutt på tålmodigheten.

– Jeg er hakke forbanna, og tror ikke på et ord av det han sier. Han beklager, men det kan han gjøre til ræva blir blå. Det hjelper ikke meg, sier Johansen.

Til TV 2 hjelper deg sier Baltzersen at han prøvde å skaffe en ny leiebil som var stor nok til flyttelasset, men at det ikke var mulig å oppdrive i Trøndelag på det tidspunktet.

NY: Frid Johansen har måttet kjøpe seg ny varmeovn mens hun venter på flyttelasset. Foto: Privat

I den lange ventetiden har Johansen måttet kjøpe flere nye eiendeler som erstatning for det som står på bilen. I tillegg regner hun plantene sine som tapt.

– Jeg hadde blant annet en stor aloe vera-plante som jeg arvet etter moren min. Den hadde stor affeksjonsverdi, og jeg får heller ikke kjøpt en ny som er like stor, sier 56-åringen.

Dukket ikke opp

På Europaflyttings side på Facebook har det vært både positive og negative anmeldelser, som har blitt fjernet etter at TV 2 hjelper deg begynte å jobbe med denne saken.

En av dem var skrevet av Tor-André Notøy. Han og samboeren hyret Baltzersen for en flyttejobb fra Norge til Spania, og forhåndsbetalte 40.000 kroner for jobben.

KJEDELIG: Tor-André Notøy har også en dårlig erfaring med Europaflytting. Foto: Glenn Aaseby

Flyttelasset skulle være framme i midten av desember i fjor, og paret dro ned for å ta det imot. Men Baltzersen dukket ikke opp og sendte i stedet melding natta før avtalt levering om at han var blitt syk på veien.

SYK: På vei til Spania blir Baltzersen syk og dukker ikke opp. Foto: Skjermbilde

Først i midten av januar leverer Europaflytting flyttelasset til parets leilighet i Spania.

Ødelagte møbler

Kort tid etter oppdager Notøy at flere av eiendelene har fått skader; blant annet er to TV-er ødelagt.

– Man blir lei seg, for det er jo ting man er glad i. Det var også dyre møbler som var relativt nye, sier Notøy.

ØDELAGT: Ifølge Notøy ble to TV-er ødelagt på vei til Spania. Foto: Privat

Paret har bedt Baltzersen fortelle hvor han er forsikret. Men det har de ikke fått svar på, tross gjentatte henvendelser.

– Jeg har vært mye syk, og når jeg er syk, sover jeg og får ikke tatt telefonen, forklarer 53-åringen.

Ifølge organisasjonen Norsk Flytteforbund er flyttebyrå pålagt å ha godsansvarsforsikring.

Råd fra Huseiernes landsforbund Har du en superinnboforsikring, vil den som regel også dekke skader på flyttelasset, både når du flytter selv og når du bruker et flyttebyrå.

Vårt råd er å ha en god innboforsikring, som også dekker skade på gods ved flytting.

Det er også mulig å tegne en tilleggsforsikring hos flyttebyråene.

– Denne forsikringen dekker normalt bare en liten del av faktisk verdi av innbo. Seriøse flyttebyråer tilbyr i tillegg til godsansvar, en fullverdiforsikring som ikke bare dekker fullverdi av flyttegods, men også uhell i forbindelse med lasting og lossing, forklarer Ørjan Nilssen i flytteforbundet.

TV 2 hjelper deg har bedt Baltzersen om dokumentasjon på at han har forsikring, uten å motta dette.

– Det er trist at kunder fremdeles må oppleve historier som dette, kommenterer Nilssen.

Han råder kunder til aldri å forhåndsbetale for flyttejobber.

ANKLAGES: Tor-André Notøy avviser at han selv har ødelagt TV-ene. Foto: Glenn Aaseby

Torkjell Baltzersen sier han er lei seg for det som skjedde, men mener Notøy og samboeren hadde pakket tingene for dårlig.

I tillegg sier han at TV-ene kan ha blitt ødelagt etter at de ble båret inn i leiligheten, noe Notøy avviser.

Hvor er selskapet?

Baltzersen bruker altså navnet Europaflytting. Men i Brønnøysundregisteret finnes ikke dette selskapet. Vi påpeker dette:

– Selskapet skal finnes der, hvis ikke må det ha skjedd en glipp, svarer han.

TV 2 hjelper deg har bedt 53-åringen dokumentere at han har et selskap, men vi har ikke mottatt noe.

Et søk i Konkursregisteret forklarer saken. Her går det frem at Baltzersen har konkurskarantene fram til september i år, som betyr at han ikke har lov til å starte et nytt selskap i denne perioden.

– Ingen kommentar, sier Baltzersen til dette.

Likevel har han mottatt betydelige beløp fra kundene.

Frid Johansen har sendt dokumentasjon på at hun vippset penger til Baltzersens telefonnummer, mens Notøy og samboeren betalte til en konto eid av samme mann.

– Betaler du skatt av disse inntektene?

– Ja, betaler skatt ja, svarer Baltzersen.

«Jeg er ikke Torkjell Baltzersen»

Det finnes en nettside som heter Europaflytting, men driveren av denne har sett seg nødt til å påpeke at han ikke er Torkjell Baltzersen.

PRESISERING: Europaflytting.com gjør det klart at de ikke er Torkjell Baltzersen. Foto: skjermbilde, europaflytting.com

Men hva skjer egentlig med flyttelasset til Frid Johansen som aldri kom fram til Halden?

Får ikke komme inn i bilen

Det viser seg at Torkjell Baltzersen har flere problemer å hanskes med.

Bilen med flyttelasset skulle han nemlig ha kjøpt på avbetaling innen mars 2022. Men siden han ikke har betalt alle avdragene, har eier Gøran Bekkemellem truet med politianmeldelse om han ikke fikk bilen tilbake.

Bekkemellem forteller at Baltzersen kontaktet han etter at bilen fikk motorhavari på vei til Halden, og at han nå endelig har fått den tilbake.

Ifølge Bekkemellem er bilen imidlertid i så dårlig forfatning at den vil bli vraket.

– Motoren på bilen er ødelagt, det samme er løftelemmen. Det vil koste for mye å få den reparert, sier han.

Inni bilen, som nå er på Otta, står fremdeles flyttelasset til Frid Johansen.

FLYTTELASS: Inni denne bilen er flyttelasset til Frid Johansen. Bilen er på Otta. Foto: Privat/Gøran Bekkemellem

– Jeg har sagt til Baltzersen at han ikke får komme inn i bilen. Men eieren av flyttelasset kan selvfølgelig komme og hente tingene sine, sier Bekkemellem.

Til TV 2 hjelper deg erkjenner Baltzersen at han aldri betalte hele summen for bilen.

Lover nye blomster

– Men jeg har betalt for mange reparasjoner på den, sier han.

– Men det står jo i kontrakten at du skal betale for reparasjoner uavhengig av kjøpesummen?

– Ja, men jeg synes selger kunne vært litt raus når jeg har byttet så mange deler på bilen.

Nå når han ikke får tilgang til flyttelasset, har han lovet å betale tilbake 5000 kroner til Frid Johansen.

– Dette skal hun få cash når jeg leverer kjøleskapet hennes som jeg har på lageret i Trondheim. Jeg skal også innom Ikea og kjøpe blomster, lover Baltzersen.

– Det gjenstår nå å se, svarer Johansen resignert.

56-åringen håper nå å få organisert hjelp slik at hun kan få hentet tingene sine på Otta.