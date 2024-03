Julegaven var forsvunnet. Nå venter Olaves (5) i spenning

I Kopervik i Rogaland sitter Elisabeth Johanne Hoversholm (47) med tre esker Lego som ikke er hennes.

Legoen har en spesiell forhistorie, som startet før jul.

UKJENT: I dette gavepapiret lå legoen. Foto: Privat

Da skulle Hoversholm sende hjemmelagde julegaver til familien i Tønsberg. Men gavene kom aldri fram. Det viste seg at de i stedet hadde endt opp hos klesgiganten Zalando i Stockholm.

TV 2 hjelper deg tok saken, og for kort tid siden fikk Hoversholm endelig gavene i retur til Kopervik.

Men oppi esken lå det også noe mer.

– Hva i alle dager?



Tre, for henne, ukjente esker med Lego.

De var pakket i gavepapir, og alt tydet på at også dette var bortkomne julegaver som hadde havnet hos Zalando.

En feil

Klesgiganten erkjente raskt at Lego-eskene hadde blitt lagt i Hoversholms pakke ved en feil.

Hoversholm og TV 2 hjelper deg etterlyste derfor eieren av legoen.

– Jeg synes det er veldig trist at noen andre også savner julegavene sine, sier 47-åringen.

TRIST: Elisabeth Johanne Hoversholm ble både overrasket og trist da hun så Legopakkene. Foto: Privat

Kort tid etter publisering, tikket det inn en epost til redaksjonen.

Funnet eieren

Kristin Sletten Tofte tar kontakt, bare 45 minutter etter at saken er publisert:

«Hei. Viser til artikkel på TV2.no.

Her ble en gutt på 5 år veldig glad og overrasket når julegaven fra tante Aina og onkel Rasmus, som aldri dukket opp til jul, plutselig var å se i denne artikkelen.

Gaven ble sendt fra Bergen til Beitostølen, men kom dessverre aldri frem», skriver mamma Kristin Sletten Tofte (37).

JULEGAVER PÅ AVVEIE: Fra tante Aina og onkel Rasmus. Foto: Privat

TV 2 hjelper deg spør hvordan de kom over etterlysningen:

– Det var fadderen til Olaves som leste artikkelen. Siden Olaves er et relativt sjeldent navn, koblet hun raskt sammenhengen og tok kontakt med oss, forteller 37-åringen.

Hun forteller om en svært glad femåring:

– Olaves visste at pakkene ble borte i posten før jul, så etter at han fikk vite at noen har fått pakken hans, har han spurt flere ganger om dagen når pakkene kommer i posten til han.

– Så han er veldig glad og spent, godt fornøyd med å ha «spart» en julegave, legger hun til.

NEVØ OG ONKEL: Olaves og onkel Rasmus. Foto: Privat

Olaves vet nemlig ikke at det er Lego i julegaven.

– Kanskje det er en tråkkemaskin, det ønsker jeg meg jo, sier Olaves Tofte Rindal.



Det får mamma Tofte til å smile lurt:

– Vi har kun bekreftet at innholdet i pakken er «midt i blinken», forteller hun, og sikter til at en av Legopakkene faktisk er en tråkkemaskin.

Men femåringen skal muligens bli enda mer overrasket når pakken kommer frem, les hvorfor lenger ned.

– Kjempeglad!

Mor og sønn er ikke de eneste som er glade for utfallet i denne saken.

Elisabeth Johanne Hoversholm blir overlykkelig når hun får høre nyheten.

– Yay! Nå ble jeg kjempeglad for at mammaen til Olaves tok kontakt.

FORNØYD: Elisabeth Johanne Hoversholm er glad for at legoen endelig skal dit den hører hjemme. Foto: Privat

Og til femåringen har hun en liten overraskelse:

– Jeg kontaktet mammaen til Olaves og spurte om det er noe han liker spesielt godt for tiden, og da svarte hun gravemaskiner og andre store maskiner, forteller hun.

– Jeg har derfor lagt ved en liten, personlig laget gave fra meg og min mann Odd Einar.

– Håper den faller i smak, avslutter hun.

OVERRASKELSE: Denne koppen er på vei til Olaves. Foto: Privat

Dekker forsendelsen

Pressesjef i PostNord, Haakon Nikolai Olsen, er også fornøyd:

– Så bra at eier av legoen har blitt funnet. Ingenting er bedre enn å glede en femåring med en noe forsinket julegave, sier han, og legger til:

– Vi dekker selvsagt denne forsendelsen.