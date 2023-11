– Jeg mister nattesøvnen av dette

STOR BELASTNING: Saken har blitt en psykisk påkjenning for Gabrielle Gjerde. Foto: Privat

– Da jeg vant budrunden var det helt uvirkelig, og jeg var veldig stolt.

Gabrielle Gjerde forteller om det lykkelige øyeblikket da hun som førstegangskjøper sikret seg leilighet helt på egen hånd.

– Til og begynne med var jeg veldig fornøyd.

Men så ble det avdekket råteskader.



– Jeg tenkte: «Å shit, råte».



Valgte firma med omhu

På sommeren i fjor ble det funnet alvorlig råte i to av vinduene og i kledningen på det gamle huset fra 1856 i Stavanger.

– Du kunne stikke et skrujern gjennom listene rundt vinduet, forklarer Gjerde.



RÅTE: Slik så vinduene ut før de ble byttet. Foto: Privat

Hun fant ut at vinduene og deler av kledningen måtte byttes.

Hun sjekket flere firmaer, men landet til slutt på Frøiland Bygg, en Stavanger-bedrift med nærmere 20 års erfaring.

– De skrev på nettsiden at de kunne gamle hus, og de reklamerte med at de var opptatt av godt samarbeid og at de kunne lover og regler. Derfor valgte jeg dem, sier 30-åringen.



LOVNAD: Dette sto tidligere på froilandbygg.no. Nå er nettsiden pusset opp og endret. Foto: Skjermbilde, froilandbygg.no

Byttet til like vinduer

I avtalen som ble inngått skulle Gjerde blant annet betale 55.000 kroner for bytte av to vinduer.

Hun ga uttrykk for at hun ville bytte til like vinduer slik hun trodde var riktig, og Frøiland Bygg valgte dermed produsenten NorDan.

Jobben ble utført og Gjerde var lettet.

– Jeg klarte å betale dette helt alene uten å ta opp lån, og følte meg ti kilo lettere da det var ordnet.



NYTT VINDU: Vinduene som ble satt inn er tilsvarende de forrige. Foto: Privat

Men i arbeidet med å bytte kledningen, ble det oppdaget flere råteskader.

Gabrielle Gjerde hadde fått tips om at hun burde kontakte Stavanger kommune for å høre om det var mulig å få støtte til oppussingen. Dermed tok hun kontakt med Byantikvaren.

Byantikvarens representant svarte at hun ønsket å se på huset og skadene.

Sjokkbeskjed

– Da ser Byantikvaren de to nye vinduene og sier at de ikke er i henhold til kravene og at de må byttes, forteller Gjerde.



MÅ BYTTES: Dette vinduet er helt nytt, men kommunen krever at det byttes. Foto: Privat

Ifølge Byantikvaren er kravet at vinduene tilbakeføres til slik de så ut på 1800-tallet. Denne bestemmelsen kom i 2017.

Å bytte til slike kopier innebærer betydelige ekstra utgifter.

For 30-åringen, som trodde hun hadde gjort rett da hun byttet til vinduer tilsvarende de som ble tatt ut, kom beskjeden som et sjokk.

Hun mener Frøiland Bygg både burde visst om, og informert henne om kravet til tilbakeføring.

Sendte klage

– Jeg klaget til Frøiland Bygg, og forsøkte å finne en minnelig løsning, sier Gjerde.



Hun får delvis støtte fra arkitekt hos Byantikvaren, Liv Færing.

– Det er huseier som er juridisk ansvarlig for at endringer som gjøres er i tråd med gjeldende krav og bestemmelser. Men det er uheldig at håndverkere ikke stilte spørsmål ved oppdraget.

GAMMEL STIL: Vinduet i midten skulle egentlig vært tilbakeført til slik det opprinnelig så ut, se under. Foto: Privat

TEGNING AV HUSET: Opprinnelig var det to tofagsvinduer, som skal stå tett sammen. På denne gamle tegningen er vinduene plassert for langt fra hverandre, men ellers riktige. Foto: Byantikvaren, Stavanger

– Bør være kjent



– Det bør også være godt kjent for et stort, profesjonelt byggefirma at mye av den eldste bebyggelsen i Stavanger er vernet, skriver Færing til TV 2 hjelper deg.

– Vi synes håndverkere må være tydelige med kunder i slike saker om at det de ønsker å gjøre er feil og ikke tillatt, og gjerne sjekke litt opp hvis de tenker at huseier ikke har gjort det, eller ikke forstår.

Færing sier Gjerdes hus opprinnelig hadde empirevinduer med to vindusrammer per vindu og tre ruter i høyden. Huset hadde originalvinduene fram til 1937.

Kommunen står på sitt

Frøiland Bygg på sin side mener at arbeidet er utført som service på grunn av nødvendig vedlikehold, og mener kommunen bør utøve skjønn i saken.

Færing hos Byantikvaren viser imidlertid til at kommunen må likebehandle.

– Hvis vi ikke krever tilbakeføring hver gang et vindu skiftes, vil en huseier over lang tid skifte ett og ett feil vindu med et nytt feil, uten at huset noensinne blir tilbakeført til opprinnelig utseende.

– Man kommer aldri i mål hvis en ikke er klar på at tilbakeføring er regelen, uansett antall vinduer, skriver hun.



DYRT VINDU: Vinduet i bakgrunnen kan bli en dyr affære. Foto: Privat

Jobber overtid



For Gjerde har saken blitt et mareritt.

Frøiland Bygg anslår at prisen for å sette inn vinduer som tilfredsstiller kravene kommer på rundt 200.000 kroner.

– Hadde jeg fått beskjed fra start om at vinduene ville koste så mye, ville jeg aldri byttet dem ut. Det har jeg ikke råd til, sier hun.



Saken har nå stresset henne i lang tid, og 30-åringen sier hun jobber overtid for å tjene ekstra penger til en buffer.

– Jeg mister nattesøvnen av dette. På dagtid klarer jeg ikke å slappe av, det går ut over livskvaliteten.



I hverdagen er det den finske lapphunden Loke som holder henne oppe.

GOD STØTTE: Hunden Loke er viktig for Gabrielle Gjerde. Foto: Privat

– Hunden min får meg til å stå opp og komme meg ut.



Risikerer dagmulkt

Hvis hun ikke bytter ut vinduene, vil det bli en tilsynssak med krav om retting innen en gitt frist. Skjer ikke det vil det kunne komme dagmulkter, opplyser Byantikvaren.

TV 2 hjelper deg har bedt advokat i Huseierne, Anders Leisner, vurdere saken. Han peker på at Frøiland Bygg bør være kjent med verneplanen som huset er omfattet av.

ER KLAR: Advokat Anders Leisner mener forbrukeren burde vært informert, og viser til håndverkertjenesteloven. Foto: Huseierne

«Forbrukeren burde vært informert om at det er egne regler for utskifting av vinduer i disse gamle husene. På bakgrunn av råd fra håndverkeren skulle hun kunne tatt stilling til om hun ville koste på seg å få laget kopier av opprinnelige vinduer.

Slik forbrukeren har fått utført arbeidet nå, så er det uten verdi for henne. Hun har også mistet muligheten til å beholde de vinduene hun hadde», skriver Leisner.

Han mener at Frøiland Bygg minst bør erstatte utgiftene Gjerde har hatt med utskiftningen av vinduene.



Klart krav

For 30-åringen føles det fortsatt urimelig. Hun er tydelig på at hun mener firmaet bør erstatte vinduene de satte inn med lovlige vinduer, på firmaets regning.

– Hun burde gitt beskjed

Daglig leder i Frøiland Bygg, Thomas Nyberg, peker på at saken nå er til mekling hos Forbrukertilsynet, og at de er innstilt på å finne en løsning der.

Han svarer følgende til TV 2 hjelper deg.

– Kunden ba om at de nye vinduene skulle være tilsvarende de vinduene som ble skiftet.

– Kunden bor i trehusbebyggelsen og hvis hun ønsket at vi skulle sette oss nærmere inn i hvilke vinduer Byantikvaren anbefalte, burde hun gitt beskjed om dette. Det står i vår ordrebekreftelse at dette er kundens ansvar.

Tar selvkritikk

Nyberg legger likevel til:

– Vi tar selvkritikk på at vi som profesjonell part i større grad burde ha sjekket opp hva som var Byantikvarens syn på hvilke vinduer huset skulle ha, og har derfor forsøkt å finne en løsning med kunden.



Han avviser imidlertid at selskapet skal dekke kostnadene med å montere vinduer i tråd med kravene.



Gabrielle Gjerde vil uansett kjempe videre.

– Jeg kommer ikke til å gi meg med denne saken med det første. Jeg stolte på at de med sin solide erfaring ville gjøre jobben rett på alle måter, og synes det er urimelig at jeg skal sitte igjen med en så stor kostnad.