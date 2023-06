– Ikke stol på EasyPark-appen!

– Dette betrakter jeg som intet mindre enn et tyveri fra deres side, sier EasyPark-kunde Bjørnar Bjøri.

– Det er null poeng for meg å bruke appen hvis jeg uansett må dobbeltsjekke informasjonen den gir meg, konstaterer en annen kunde, Tom Høgåsen.

Opplevdes urimelig

Begge to har fått ekstrautgifter de opplever som urimelige, etter å ha brukt EasyPark-appen. Men hos selskapets kundeservice, var det lite å hente.

På nettsiden til parkeringsselskapet møter du formuleringer som «Start parkeringen fra smarttelefonen, ikke nødvendig å stå i kø.»

Men som Bjøri og Høgåsen fikk erfare – så enkelt er det ikke.

LØFTER: EasyPark mener appen er rask og enkel. Foto: Skjermbilde, easypark.com

Kostbar feil

Det var i mars Bjørnar Bjøri kjørte fra Harstad til Narvik, der mannskoret «Kor e vi», som han synger i, skulle opptre under Vinterfestuka.

Bjøri parkerte i parkeringshuset tilknyttet Narvik Storsenter. Så gjorde han en feil.

– Jeg undersøkte ikke hvilket selskap som hadde hånd om parkeringen og brukte EasyPark-appen. Parkeringsområdet som kom fram i appen stemte med bilens plassering, så jeg betalte 300 kroner for ønsket tidsrom og trodde alt var i orden.

– Jeg regnet med at jeg automatisk ville få beskjed gjennom EasyPark-appen hvis dette selskapet ikke hadde hånd om parkeringen i Narvik Storsenter, forteller Bjøri.

Fikk faktura

Men noen dager senere lå det en faktura fra Time Park i postkassa. Det var nemlig dette selskapet han egentlig skulle betalt til i parkeringshuset.

OVERRASKET: Bjørnar Bjøri fikk seg en overraskelse etter at han betalte med EasyPark-appen. Foto: Privat

– Jeg betalte selvfølgelig den. Så kontaktet jeg EasyPark via e-post, la ved fakturaen fra Time Park, og ba om å få parkeringsavgiften refundert, siden jeg kunne dokumentere at jeg ikke hadde parkert på deres ansvarsområde og benyttet meg av deres tjeneste.

«Ikke tilgjengelig» område

Svaret var nedslående. EasyPark avviste kravet og hevdet at «Området du sto parkert er ikke tilgjengelig i EasyPark.»

«Når man manuelt starter parkeringer, må kunden selv påse at parkeringen er startet på riktig området samt med riktig bil. Hvis dette ikke blir gjort, vil kunden selv stå ovenfor det økonomiske ansvaret. Ergo blir det ikke tilbakeført penger til din konto m.h.t brukerfeil», skriver de videre.

– Et tyveri

– EasyPark har altså ikke et system som varsler parkerer i appen hvis selskapet ikke har ansvaret på parkeringsområdet. Det syns jeg er for dårlig. Med dagens teknologi burde det ikke være vanskelig. På meg virker det derfor spekulativt at parkerer ikke varsles, mener Bjøri.

– Hovedsaken for meg er moralen i å nekte å tilbakebetale penger de beviselig ikke skulle hatt. Dette betrakter jeg som intet mindre enn et tyveri fra deres side.

Les hva EasyPark svarer lenger ned i saken.

Betalte og fikk bot

Tom Høgåsen er heller ikke fornøyd med appen fra EasyPark. I mars parkerte han bilen i Bogstadveien i Oslo, for å gjøre noen kjappe ærender.

-– Jeg gikk inn på EasyPark-appen for å betale, som jeg pleier å gjøre, fikk opp sone 2300 på kartet og snurret uret fram til klokka 10.30. Da jeg kom ut til bilen rett før klokka 10, hadde jeg fått bot.

BETALTE: På dette stedet i Bogstadveien parkerte og betalte Tom Høgåsen i mars. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg

Besøker åstedet

TV 2 hjelper deg møter Høgåsen på stedet han parkerte for å se selv hva som skjer. Og ganske riktig – fra parkeringsplassen han brukte er det fortsatt sone 2300 som kommer opp i appen.

– Jeg ringte til Bymiljøetaten og fikk forklart at jeg har betalt for sone 2300, men gateparkering i Bogstadveien har sone 2020. Dermed fikk jeg bot, enda de kan se at jeg har betalt. De sa jeg måtte prøve å klage til EasyPark, forteller Høgåsen.

– Kundens ansvar

Men det er ikke mye hjelp å hente der heller. Riktig nok velger EasyParks kundebehandler å kreditere Høgåsen for parkeringen, men selve boten kan de ikke gjøre noe med.

«Takstgruppe 2300 ligger som et underlag over nesten hele Oslo. Ser på kartet til Oslo kommune og vårt at vi har lagt inn 2020 på de plassene som gjelder, men hvis man havner litt utenfor disse plassene på kartet, så vil da 2300 dukke opp som nærmeste», forklarer Easy Park, og fortsetter:

«I henhold til våre retningslinjer er det kundens ansvar å påse at parkeringen er aktivert med korrekt takstgruppe for området.»

BURDE SJEKKET: Høgåsen burde ikke stolt på appen, men i stedet sjekket automaten i nærheten. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg

Ikke stol på GPS

Hvordan en slik feil kunne oppstå, forklarer de slik:

«Appen finner lokasjonen via mobilens GPS-signal, som kan være svingende etter dekning, signal, mm. Vi anbefaler derfor alltid at man kontrollerer en ekstra gang at den blå prikken er på det korrekte stedet i kartet. Alternativt kan du finne takstgruppen på automaten og manuelt taste inn denne i Appen.»

– Hva er poenget?

Flere prinsippavgjørelser fra Parkeringsklagenemnda bekrefter at det er førers ansvar å registrere den takstsonen som finnes på automaten, eller på skilter, og at det ikke er tilstrekkelig å benytte appens kartfunksjon eller GPS.

– Jeg må vel bare godta å betale. Men det vel ingen poeng i å ha kart man ikke kan stole på. Hva er da poenget med EasyPark-appen? Hvorfor skal jeg bruke appen når de likevel sier at jeg må gå bort til automaten for å dobbeltsjekke, undrer Høgåsen.

– Du må være ekstra oppmerksom

Forbrukerrådet bekrefter at man ikke bør stole blindt på appens GPS eller kartfunksjon.

– Selskapet som eier og drifter parkeringsområdet plikter å sette opp informasjonsskilt som forteller forbrukerne hvilke regler som gjelder for parkering og betaling.

– Som forbruker bør du være ekstra oppmerksom hvis parkeringen skal betales med app. Det er ditt ansvar å sjekke at takstsonen du får opp i appen samsvarer med takstsonen som står på skiltet eller automaten der du har parkert, sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen.

ADVARER: – Forbrukere bør være ekstra oppmerksomme når de betaler parkering med app, sier Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Oppfordrer parkeringsselskapene

Hun forteller at det dessverre ikke finnes en klar lovhjemmel for at du kan kreve pengene tilbake dersom du har betalt parkeringsavgift til feil takstsone eller parkeringsselskap – og at det er flere hensyn som spiller inn.

Men hun oppfordrer parkeringsselskapene til å vise storsinn.

– Det skal lite til å trykke feil i appen, og med høye parkeringsavgifter kan konsekvensen for den enkelte forbruker bli stor. Forbrukerrådet vil derfor oppfordre parkeringsselskapene til å betale tilbake penger de har mottatt på feil grunnlag, sier Gløersen.

VIS STORSINN: En parkeringsbot kan svi. Forbrukerrådet oppfordrer parkeringsselskaper til å betale tilbake penger de har mottatt på feil grunnlag. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg

Hva svarer EasyPark?

Men vil EasyPark vise storsinn overfor Bjøri og Høgåsen, som kom i skade for å stole på at det bare er å «starte parkeringen fra smarttelefonen»?

Norgessjef Stian Andre Holst understreker aller først at EasyPark ikke er en parkeringsoperatør, men et teknologiselskap som tilbyr en app man kan betale og administrere parkering med.

– Det er altså ikke vi som utsteder kontrollsanksjoner eller fakturaer, og vi har ikke hjemmel til å tilbakebetale kommunens penger uten godkjenning av kommunen. I tilfeller hvor appen og tjenesten har fungert feil, tilbakebetaler EasyPark beløp av egen lomme.

FORKLARER: Stian Andre Holst i EasyPark svarer på kritikken. Foto: Didrik Linnerud Arnesen

Må klage til kommunen

Om saken til Tom Høgåsen, viser Holst til at Aftenposten tidligere i år omtalte en lignende problemstilling med feilregistrering av parkeringsområder i Bogstadveien.

– Kundeservice har kjent til at det har vært utfordringer med å få oppdatert informasjon i appen om parkeringsforholdene i Bogstadveien, og tilbakebetalt parkeringsbeløpet for EasyParks regning.

– Men ettersom EasyPark ikke er et parkeringsselskap, har vi ikke mulighet til å reversere kontrollsanksjonen. Rett klageinstans for dette vil derfor være Oslo kommune, understreker han.

RIKTIG ADRESSE: Kontrollørene fra Oslo kommune er stadig på farten. EasyPark understreker at man bør klage på parkeringsbøter til kommunen. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg

– Trygt å bruke appen

Holst går ikke med på at det er risikabelt å bruke appen.

– Det er trygt å bruke EasyParks app. Våre erfaringer tilsier at så godt som alle parkeringer som startes fra appen blir startet i korrekt takstgruppe. Men det kan likevel være lurt å sjekke nærmeste parkeringsautomat hvis man er i tvil.

– Avhengig av hvor telefonen befinner seg når parkeringen startes, vil appen vise nærliggende parkeringsområder. Det fremkommer også i appen at GPS-posisjonen ikke alltid er helt sikker. Erfaringsmessig er det lurt å la GPS-en få lov å jobbe litt før man får sikker posisjonering, sier Holst.

– Boten er feil

Tom Høgåsen er skuffet over å ikke få tilbake pengene og er fortsatt ikke enig i at appen er trygg å bruke.

– Ikke stol på den appen! Jeg har fått en bot jeg mener er feil, fordi jeg har betalt i god tro og gjort det jeg mente skulle holde. Hvis de skal ha en app med en kartfunksjon, så bør den være til å stole på.

IKKE FORNØYD: Tom Høgåsen er ikke enig i at appen er trygg å bruke. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg

– Ikke funnet noen feil

For Bjørnar Bjøri, som ønsket å få tilbake pengene han betalte til feil selskap, er det heller ikke gode nyheter.

Igjen mener Holst at kommunen – i dette tilfellet Narvik – ville vært riktig klageinstans for å få igjen pengene Bjøri betalte på feil område.

– Vi vurderer fra sak til sak om kartleggingen i appen har vært mangelfull, eller om det er forhold som skulle tilsi at det er appens funksjonalitet som medfører at kunden skal være berettiget til å få pengene tilbake.

– Da det ikke er funnet feil i kartleggingen av området, har ikke EasyPark sett grunn til å betale pengene tilbake, sier Holst.

– Ansvarsfraskrivelse og tåkeprat

Bjørnar Bjøri er langt fra tilfreds med selskapets konklusjon i saken hans.

– Dette betrakter jeg som en ansvarsfraskrivelse. Siden appen har åpenbare mangler rundt varsling av ansvarsforhold for parkeringsområde, burde EasyPark refundere parkeringsbeløpet. I stedet driver de etter min oppfatning med tåkeprat.

– Men det ser ut til at EasyPark har gjort dette til en prinsipiell sak. Jeg har derfor en mistanke om at denne saken ikke er enestående.