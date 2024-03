– Hva er dette for noe?

Da Kjell Ove Norheim fikk den siste fakturaen fra Allente, rant begeret over. Også Forbrukerrådet er kritisk.

– Jeg synes dette er utspekulert, sier Kjell Ove Norheim.

Han har vært en fornøyd Allente-kunde, men dette har nå snudd.

I februar oppdaget han et nytt navn på fakturaen fra TV-leverandøren.

Fremover må han betale 29 kroner i måneden i «sendings- og teknologiavgift».



HVER MÅNED: Norheim må betale 29 kroner i måneden i en ny avgift. Foto: Skjermbilde

Ifølge selskapet skal avgiften «dekke kostnader relatert til sending, produktutvikling og sikkerhet».

– Tilslører den reelle prisen



Men hva betyr det?

– Dette må være en måte å få mer penger i kassa, slår Norheim fast.



I frustrasjon har han kommentert på Allentes Facebook-side.

– Hva i helsike er dette for noe piss? undrer Norheim.



«NOE PISS»: Norheim mener Allente snikinnfører en ny avgift. Foto: Skjermbilde, Facebook

Også Forbrukerrådet reagerer på den nye avgiften.

– Gebyret tilslører den reelle prisen og lokker forbrukere inn i avtaler de kanskje ikke hadde inngått med fullstendig informasjon, sier Gunstein Instefjord, leder for forbrukerpolitikk i Forbrukerrådet.

KRITISK: Gunstein Instefjord, Forbrukerrådet. Foto: TV 2 hjelper deg

Endringen kom omtrent samtidig med at Allente kuttet fakturagebyret fra 99 til seks kroner.

Det skjedde etter at det for ett år siden kom en lovendring som forbød for høye fakturagebyr.

– Tulleavgift



– Det er imidlertid ingen grunn til å applaudere at en virksomhet slutter å bryte loven. Det bør være en selvfølge. At fakturagebyret samtidig ble erstattet av en tulleavgift for sending og teknologi fremstår som useriøst, sier Instefjord.

NYHET: Slik forklarer Allente den nye avgiften overfor kunder. Foto: Skjermbilde, Allente

– Hvorfor tror dere denne nyvinningen kommer nå?

– Inntektene fra de ulovlige fakturagebyrene har vært en betydelig del av inntektsgrunnlaget for mange selskaper i bransjer med store transaksjonsvolumer.

– Blir mye penger



Heller ikke Kjell Ove Norheim forstår nøyaktig hva han betaler avgift for.

– Jeg bannet litt da jeg så det på fakturaen. Bare navnet forteller jo at dette kun er en måte å få inn ekstra penger.



BANNET: Kjell Ove Norheim reagerte da han så det nye beløpet på fakturaen. Foto: Privat

– 29 kroner i måneden kan virke lite, men når du ganger det med antall kunder blir det mye penger av det.



Norheim vurderer nå å bytte TV- og bredbåndsleverandør.

– De fleste gidder jo ikke å klage over så små summer, men det er viktig å si stopp, mener han.



Vil ha tips

Det mener også Forbrukerrådet, som ber folk om tips til det de omtaler som «sleipe gebyrvarianter».

– De rammes ikke av finansavtaleloven og behøver derfor ikke å være ulovlige. Hvis de ikke er ulovlige i dag så skal vi jobbe for at de blir det i fremtiden, sier Gunstein Instefjord.



Les mer om selskap som får kritikk for å ha innført det Forbrukerrådet kaller «fakturagebyr i fåreklær».

Han er tydelig på at Allentes nye avgift heller burde vært inkludert i den ordinære prisen:

– Vi mener at en TV- og bredbåndsleverandør som Allente bør inkludere disse kostnadene i prisen for standardabonnementet. Alle selskaper i alle bransjer må kommuniserer sine priser på en tydelig og real måte overfor forbrukerne.

AVVISER: Allente sier den nye avgiften ikke har noe med fakturagebyret å gjøre. Foto: Shutterstock/Scanpix

Allente: – Lik for alle

Hos Allente avviser de imidlertid dette:

– Prisene på abonnementene er direkte knyttet til innholdet i de ulike produktpakkene, og varierer blant annet etter kostnadene til innholdsleverandørene.

– Denne avgiften er imidlertid knyttet til tekniske kostnader som er mer like for alle, uavhengig av innholdet man har valgt. Derfor er dette etablert som en separat avgift, som er lik for alle parabolkundene, skriver kommunikasjonssjef Maja Wikman Ulrich i Allente.

SVARER: Maja Wikman Ulrich, kommunikasjonssjef i Allente. Foto: Stine Østby

– Er sendings- og teknologiavgiften en erstatning for tapte inntekter etter reduksjon av fakturagebyret?

– Denne avgiften har ingen sammenheng med at vi reduserte fakturagebyret til seks kroner – det er viktig for oss å understreke. Den ble kommunisert to måneder før vi kommuniserte reduksjonen i fakturagebyret.

– Hvorfor må Allentes kunder betale ekstra for sending av TV- og internettsignal?

– Rivende utvikling på teknologi har ført til svært høye kostnader knyttet til sending, produktutvikling og sikkerhet. Avgiften på 29 kroner dekker bare en del av våre kostnader på dette området, avslutter Ulrich.