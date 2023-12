– Husker jeg tenkte: «Søren, nå ble du svindlet»

FORBANNA: Mona Helen Farstad har stått i kampen mot nettbutikken siden i sommer. Foto: Privat / We Are Fit

– Det største problemet og irritasjonsmomentet er at folk blir lurt, sier Mona Helen Farstad (51) til TV 2 hjelper deg.



Farstad er langt fra alene om å hamre løs mot nettbutikken We Are Fit.

Butikken har blitt kritisert flere ganger for ikke å levere bestilte varer til kunder. For ett år siden lovet de bedring og sa:

– Kundene kan trygt handle hos oss.

Men nå hagler anklagene igjen.



Jakter gode tilbud

For 51-åringen fra Bergen startet det med at hun bestilte to tightser til rett under 800 kroner.

– Jeg trener flere ganger i uken. Tung styrketrening, olympisk vektløfting og boksing.

– Det går med andre ord i veldig mye treningstøy her i huset, og jeg er stadig på jakt etter gode tilbud.



TRENINGSKLÆR FOR ALLE PENGA: Skuffene til Farstad består for det meste av treningsklær. Foto: Privat

Det var slik hun kom over tilbudet på We Are Fit.



– Jeg har kjøpt noen tights derfra for flere år tilbake – det var veldig gode tights, og da var det ikke noen problemer, verken med bestillingen eller varene.



I juli la hun derfor inn bestillingen og forhåndsbetalte med Vipps.



TRENINGSGLAD: Mona Helen Farstad bruker mye av fritiden sin på gymmen. Foto: Privat

«Alt er i orden»

– Jeg tenkte ikke mer på bestillingen, før jeg tilfeldigvis kom over en sak om at noen influensere følte seg lurt av samme firma.



Da lyste varsellampene.

– Da reagerte jeg plutselig på at jeg ikke hadde fått noe sporingsnummer, så jeg tok kontakt med nettbutikken, men fikk bare beskjed om at alt var i orden.

Men månedene gikk og ingen varer dukket opp.



– Da husker jeg at jeg tenkte: «Søren, nå har du blitt svindlet». Jeg skulle ikke ha betalt på forhånd.



Du kan lese hva We Are Fit sier om saken, lenger ned i artikkelen.

SKEPTISK: Mona Helen Farstad begynte å ane ugler i mosen da månedene gikk og ingen varer dukket opp. Foto: Privat

Automatiske svar

Flere ganger tok 51-åringen kontakt med nettbutikken, uten hell.

– Jeg får bare automatiske svar om at jeg ikke skal være bekymret, og jeg blir også bedt om ikke å sende flere mailer.

– Det er i seg selv er ganske merkelig, legger hun til.

– Jeg har også prøvd å ta kontakt på Facebook, men der blir jeg bare henvist videre til mailen deres.



TATT KONTAKT FLERE STEDER: Farstad har også prøvd via Facebook. Foto: Privat / Skjermdump

Hun begynner derfor å undersøke på egen hånd.

– Det viser seg at det er mange negative meldinger på deres Facebook-sider, fra folk som er sinte og frustrerte over varer som ikke har kommet.

– Grenseløst irriterende

51-åringen finner også informasjon om at selskapet Bodyshapes som solgte We Are Fit gikk konkurs i fjor.

Merkevaren selges nå av et nytt selskap, Fit Brands, med samme daglig leder som før konkursen.

Farstad påpeker at det for hennes del ikke er snakk om store beløp, men:

– Det er grenseløst irriterende at et selskap kan holde på slik.

– Det bør ikke være mulig å lure folk slik over så lang tid.



– Jeg håper at dere kan hjelpe meg med dette. Antar at det er flere enn meg som ville satt pris på å få varene vi har bestilt, eller pengene vi har betalt, sier hun.

OPPGITT: – Jeg har egentlig gitt opp, men så syns jeg det er så forbaska at de skal slippe unna med dette, sier Mona Helen Farstad. Foto: Privat

«Aldri bestill fra dette selskapet»

På Facebook har We Are Fit 1,5 av 5 stjerner, og flere advarer mot å kjøpe fra nettsiden.



Her er noe av det kundene skriver:



«Jeg ønsker å ADVARE andre om å IKKE bestille varer fra We Are Fit! De er useriøse! Svarer ikke på mail og sender heller ikke varer som du bestiller! ALDRI BESTILL FRA DETTE SELSKAPET!»

«Styr unna. Mest useriøse firma jeg har bestilt fra noen gang! Note to self: alltid sjekk omtaler før bestilling.»

FACEBOOK-SIDEN: På Facebook har selskapet 1,5 stjerner av totalt 79 anmeldelser. Foto: Facebook / We Are Fit

We Are Fit, på sin side, mener de besvarer alle henvendelser. I en epost til TV 2 hjelper deg skriver de følgende:

«Vi besvarer alle henvendelser som kommer inn og hvis man ikke har fått svar så kan det være en feil og vi oppfordrer alle til å ta kontakt igjen slik at vi får hjelpe.

Vi har full forståelse for at kunden vår tror hun er blitt lurt når hun leser andre artikler og anmeldelser. Heldigvis så er det ikke tilfelle. Kunden du henviser til har tatt kontakt med vårt kundeservice og fått svar. Hun har bestilt en bestillingsvare og hadde hun bedt om kansellering og penger igjen i mailen hun sendte så hadde vi hjulpet henne med det. Vi opplever dessverre ofte at kunder gir dårlig review istedenfor å ta kontakt i forkant for informasjon rundt ordrer.

Alle våre kunder som handler bestillingsvarer kan når som helst bytte til varer på lager eller få penger igjen, hevder selskapet».

Les mer av svaret til We Are Fit, lenger ned i saken.



PENGENE TILBAKE: We Are Fit hevder kunden ikke ba om pengene tilbake. Foto: Privat

Søksmål

Daglig leder Yvonne Haveland Evensen i Fit Brands AS, som står bak We Are Fit, kjemper mot mer enn sinte kunder og dårlige anmeldelser.

Haveland Evensen var tidligere styreleder i Bodyshapes AS, som også solgte klesmerket We Are Fit. Dette selskapet gikk altså konkurs i fjor.

Nå har fire selskaper gått til felles søksmål mot henne med krav om erstatning.

Haveland Evensens advokat, Øyvind H. Lerring, mener det ikke er grunnlag for kravet og at hun må frifinnes.



Rettssaken har gått i Hordaland tingrett, og dom er ventet innen utgangen av januar.

Haveland Evensen har ikke besvart TV 2 hjelper degs spørsmål om søksmålet.

NETTBUTIKKEN: We Are Fits nettbutikk reklamerer med salgspriser og var svært aktive under Black Week. Foto: Skjermdump / We Are Fit

– Kritikkverdig

Forbrukerrådet er kritiske til forretningsdriften til nettbutikken We Are Fit, og mener selskapet må rydde opp i eksisterende ordre.

– Dette er andre gang på relativt kort tid at denne nettsiden har problemer med å levere som avtalt.

– Det er kritikkverdig å ta imot bestillinger som ikke blir tatt hensyn til, det samme gjelder å ikke svare kundene direkte, understreker juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen.

Videre opplyser Iversen at de har mottatt 20 henvendelser angående merkevaren og nettsiden We Are Fit.

– Henvendelsene handler for det meste om forsinkelser, avbestillinger eller angrerett.

RETTEN PÅ SIN SIDE: – Hvis kundene ikke mottar varene til tross for purringer, har kundene rett til å få tilbake pengene sine, sier Thomas Iversen. Foto: Forbrukerrådet

– Betalingsanmerkninger



Dette sier Iversen om dagens status på selskapet Fit Brands:

– Nåværende selskap er ikke konkurs, men økonomien er langt fra betryggende. Ifølge offentlige registre har selskapet 13 betalingsanmerkninger og tvunget pant fra Skatteetaten.

– Skulle det vise seg at selskapet går konkurs, må kundene melde et krav til konkursboet. Kontaktinformasjon til et eventuelt konkursbo publiseres på Brønnøysundregistrenes nettside, forklarer Iversen.

Fungerer også med vipps

Når du har meldt kravet til konkursboet, kan du kontakte banken som utstedte betalings- eller kredittkortet du brukte til å betale, og kreve tilbake pengene derfra.

– Kortreklamasjon fungerer selv om selskapet er konkurs eller ikke svarer deg.

VIPPS: I dag betaler flere og flere forbrukere via Vipps. Husk derfor på rettighetene du har. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Hvis du har betalt med Vipps, må du sjekke om du betalte med et kort via Vipps, noe de fleste gjør – da gjelder de samme reglene, ifølge Iversen.

Du kan lese mer om kortreklamasjon og hvordan det kan brukes på Forbrukerrådets hjemmesider.

– Negativ omtale i media



We Are Fit skriver til TV 2 hjelper deg at de jobber hardt for å «bygge opp igjen omdømmet til merkevaren»:

«Når det gjelder negativ omtale så blir vi ennå rammet av negativ omtale som omhandler kjøp opprinnelig gjort i det forrige driftsselskapet som drev nettbutikken. Denne artikkelen blander også det forrige selskapet og det nye, i tillegg til at man henviser til anmeldelser som er flere år gamle.

Vi har forsøkt å hjelpe de som tok kontakt og ble rammet av konkursen, men det har vært en utrolig vanskelig oppgave for både lager og kundeservice. Vi har erstattet uendelig mange pakker for dem som ble rammet av konkursen til det forrige selskapet som drev nettbutikken.

Dessverre så har det på tross av det allikevel ført til mer negativ omtale i form av anmeldelser og artikler i media.»