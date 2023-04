– Hun hev etter pusten og ble helt dårlig

BLE REDD: Vilde ble tungpustet etter å ha fått det reseptfrie middelet - en skremmende opplevelse for mamma Hilde Bærheim. Foto: Privat

– Etter å ha brukt den en dag, begynte Vilde å hive etter pusten og ble helt dårlig. Det var en ekkel og skummel opplevelse, forteller småbarnsmoren fra Sandnes.

– Særlig når apoteket sier at det helt trygt og bare å kjøre på.

AKTIV KRABAT: Vilde er ei aktiv lita jente. Men etter å ha fått påsmurt Dentinox, fikk hun reaksjoner. Foto: Privat

Produktet Bærheim sier hun fikk anbefalt på sitt lokale Vitusapotek heter Dentinox.

Det er et lokalbedøvende legemiddel som selges reseptfritt ved norske apoteker.

Virkestoffet benzokain gjør at Dentinox kan virke lindrende når det smøres på gommene til barn som får kløe når melketennene kommer frem.

– Begrenset nytteverdi

Men Statens legemiddelverk anbefaler ikke Dentinox og mener at bruken bør begrenses.

– Vi mener det har begrenset nytteverdi. Plager ved tannfrembrudd er ikke en farlig eller alvorlig tilstand som må behandles. Det kan fint lindres uten lokalbedøvende midler, ved å bruke avkjølte biteringer eller massere forsiktig på gommen, sier seniorrådgiver Hilde Samdal i Legemiddelverket.

BIVIRKNINGER: Det reseptfrie legemiddelet kan gi potensielt farlige bivirkninger. Foto: Nils Ragnar Løvhaug / TV 2 hjelper deg

Les hva Vitusapotek og Apotekforeningen sier om Dentinox lenger ned i saken.

– Helsepersonell, som apotekansatte, bør gi råd om at man først forsøker ikke-medikamentelle alternativer, og at bruken av Dentinox bør begrenses, fortsetter Samdal.

BØR BEGRENSES: Hilde Samdal i Legemiddelverket mener Dentinox har begrenset nytteverdi. Foto: Statens legemiddelverk

– Ingen problemer eller bivirkninger

Det var imidlertid ikke den anbefalingen Bærheim sier hun fikk da hun besøkte apoteket i Sandnes og ba om råd mot Vildes tannkløe.

– Jeg spurte både hun i kassen og en farmasøyt. Begge anbefalte Dentinox og sa at det var ingen problemer å bruke det på en baby.

– Jeg spurte også om det var risiko for noen reaksjoner eller bivirkninger. De svarte nei, det var bare å smøre på og bruke ved behov.

Potensielt dødelig

Men bivirkninger finnes det absolutt. Benzokain, innholdsstoffet i Dentinox, er kjent for å kunne gi methemoglobinemi. Dette er en sjelden, men potensielt dødelig tilstand.

Methemoglobinemi: Methemoglobinemi er en tilstand som fører til at det fraktes for lite oksygen rundt i kroppen med blodet. Symptomer kan være blekhet, grå- eller blåfarget hud, lepper eller negler, kortpustethet, tretthet, forvirring, hodepine, svimmelhet og rask hjerterytme. Kilde: Legemiddelverket

– Vi har noen få meldinger om dette i det norske bivirkningsregisteret, det dreier seg om under fem tilfeller. Mengden benzokain er så liten at vi anser risikoen som lav, men det er likevel en av grunnene til at vi i 2012 anbefalte at bruken begrenses – en anbefaling som fortsatt står ved lag, understreker Samdal i Legemiddelverket.

Fikk ulike råd

Men rådene man får, virker å variere fra apotek til apotek.

ULIKE RÅD: Hilde Bærheim mener ulike Vitusapotek gir forskjellige råd om Dentinox. Foto: Une Marvik Hagen

– Jeg har ei venninne med en baby på seks måneder. Hun spurte om det samme på et annet Vitusapotek og fikk beskjed om at Dentinox var farlig, og at ungene kunne slite med pusten etter bruk av den. Så hun ble anbefalt å ikke kjøpe den, forteller Bærheim.

– Rett i søpla

Siden Vildes pusteproblemer forsvant med en gang Bærheim sluttet å smøre henne med Dentinox, var det ikke nødvendig å oppsøke lege. Så det er umulig å si helt sikkert hva som gjorde henne tungpustet.

DÅRLIG RÅDGIVING: Hilde Bærheim er ikke fornøyd med veiledningen hun fikk på apoteket. Foto: Privat

– Uansett syns jeg det er veldig dårlig rådgiving at de ikke sier det samme på alle apotek. Hadde de advart meg, ville jeg aldri brukt nesten 200 kroner på å kjøpe den. Jeg kastet den rett i søpla etterpå.

Ekstra ansvar for apotekene

Legemiddelverket er enig i at apotekene bør sørge for å gi tilstrekkelig informasjon.

– De bør gi råd om riktig bruk av Dentinox. Det står tydelig på flasken at det skal påsmøres tynt og kun være til kortvarig bruk. Den informasjonen bør de gi i forbindelse med et salg.

– Helsepersonell har også tilgang til en mer detaljert beskrivelse av produktet, som opplyser om at det er sett tilfeller av methemoglobinemi. De bør ha satt seg godt inn i denne informasjonen og ta det med i måten de formulerer seg på. Hvis de får et direkte spørsmål om det er sett bivirkninger vil det være galt å si nei.

UFARLIG? På Vitusapotek finner du Dentinox mellom neglesakser, kompresser og ammeinnlegg. Foto: Nils Ragnar Løvhaug / TV 2 hjelper deg

– Dentinox er et apotekfremstilt preparat, der sikkerhet og effekt ikke er vurdert av legemiddelmyndighetene. Ved salg av Dentinox, og andre reseptfrie apotekfremstilte legemidler, påtar apotekene seg et ekstra ansvar for sikkerhet og effekt, slår Samdal fast.

– Sterkt beklagelig

Dentinox produseres av Apotekforeningen, gjennom selskapet Serviceproduksjon AS.

TV 2 hjelper deg legger frem Hilde Bærheims historie for fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen og spør hva de tenker om informasjonen hun fikk.

– Historien det vises til er sterkt beklagelig, og det er positivt at saken følges opp med det aktuelle apoteket, sier hun.

BEKLAGELIG: Hanne Andresen i Apotekforeningen kaller Hilde Bærheims historie for sterkt beklagelig. Foto: Kubrix_Film&Foto

– Vi er tydelige på at apotek skal forholde seg til de faglige retningslinjene gitt både av Legemiddelverket og Relis (Regionale legemiddelinformasjonssentre, red.anm.). Det har vært en klar anbefaling i mange år at bruken av Dentinox skal begrenses, og så langt vi kjenner til er informasjon om dette formidlet via ulike kanaler til medarbeiderne i apotek.

– Samtidig er det slik at Legemiddelverket ikke har funnet grunn til å anbefale at produktet ikke skal selges.

Hun er enig med Legemiddelverket om at andre behandlingsmetoder uten bruk av medikamenter bør anbefales, og viser til at mange apotek har valgt å legge inn en fast tekst som medarbeidere ser når de skal ekspedere Dentinox.

VIKTIG INFORMASJON: Apotekforeningen mener apotekansatte bør ha tilgang på informasjon som dette når de selger Dentinox. Foto: Skjermbilde / Apotekforeningen

– Vår opplevelse er at denne informasjonen formidles til de som ønsker å kjøpe produktet. Når TV 2 viser til et tilfelle hvor dette ikke har blitt gjort, er det selvsagt beklagelig.

Lite info på nett

Både Legemiddelverket og Apotekforeningen understreker at de samme faglige retningslinjene også bør ligge til grunn for informasjon som gis i digitale kanaler.

Men på Vitusapotek sin produktside om Dentinox står det bare at produktet ikke bør brukes ved kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene, og at generell (og ukritisk) bruk av lokalbedøvelse i forbindelse med tannfrembrudd er omdiskutert.

Det står ingenting om at bruken generelt bør begrenses, eller at man bør forsøke andre behandlingsmetoder først.

Hvis man leter, finner man riktignok denne informasjonen et annet sted på apotekets nettsider.

– Stor forståelse

TV 2 hjelper deg har etter hvert flere spørsmål til Vitusapotek, hvor vi får svar fra kommunikasjonssjef Camilla Tully.

– Vi har stor forståelse for at dette var en ubehagelig opplevelse. Dette er en sjelden bivirkning som kan oppleves dramatisk. Vi er glade for at det går bra med babyen.

STOR FORSTÅELSE: Kommunikasjonssjef Camilla Tully i Vitusapotek. Foto: Privat

– Rutinen for salg av dette produktet er at man skal få informasjon om mulige bivirkninger og veiledning om andre alternativer. Som de andre kjedene har vi en «pop-up»-informasjon som kommer opp på skjermen når produktet blir scannet i kassesystemet. Dette skal benyttes ved hvert salg.

– Vi ekspederer tusenvis av medisiner og produkter som krever veiledning hver dag, så dette sitter i ryggmargen hos våre medarbeidere. Det er leit at kunden opplever at informasjonen ikke har vært tilfredsstillende i dette tilfellet, sier Tully.

Endrer nettsiden

På spørsmål om de mener informasjonen på produktsiden er tilstrekkelig, sier apotekkjeden dette:

– Det stemmer at vi har tydelig og grundig informasjon på temasiden. Vi er enige i at vi kan tydeliggjøre informasjonen ytterligere på produktsiden, og vi oppdaterer nå våre nettsider slik at informasjonen ligger begge steder.

– Burde fjernes

Hilde Bærheim er fornøyd med svaret fra apoteket, men stusser over beskjeden om pop-up-informasjonen.

– De ansatte burde jo informert meg om bivirkninger når det kom opp på skjermen.

– BØR FJERNES: Hilde Bærheim mener fortsatt at Dentinox burde fjernes fra apotekhyllene. NB! Dette apotekutsalget i Oslo har ikke noe med hennes sak å gjøre. Foto: Nils Ragnar Løvhaug / TV 2 hjelper deg

– Jeg vil fortsatt ikke anbefale andre småbarnsforeldre å kjøpe Dentinox i det hele tatt. Jeg syns det burde fjernes fra hyllene.