UBUDEN GJEST: Her er det en ting som ikke hører hjemme sammen med pastaen. Foto: Privat

– Jeg mistet helt matlysten, sier Alf Johan Ahlsen Rånes til TV 2 hjelper deg.



23-åringen fra Odda fikk seg mildt sagt en ubehagelig overraskelse da han skulle lage kjøttboller og pasta.

PASTA-MIDDAG: Alf Johan Ahlsen Rånes lager stadig retter med pasta. Foto: Privat

– Brent pastabit?

Det hele startet med en handlerunde på Bunnpris Odda, der han kjøpte en pose med fusilli-pastaskruer fra First Price.

– Jeg kokte opp halve posen og lagde meg en god pastasalat, forteller han.

Etter et par dager var det tid for å bruke opp resten av posen. Da oppdaget Alf Johan at noe ikke stemte.

First Price: Pakka med Fusilli pastaskruer fra First Price inneholdt noe ekstra. Foto: Privat

– Jeg tømte ut resten av pastaen i en kasserolle og la med en gang merke til noe svart.

– Min første tanke var «oi, en brent pastabit», men så så jeg nærmere etter og ble helt dårlig, forteller han.

Gjest i pastaen

Det var nemlig ingen brent pastabit som gjemte seg i kasserollen.

– Det var en bille!

TV 2 hjelper deg har undersøkt hva denne skapningen egentlig er, les mer lenger ned!

IKKE PASTA: På avstand kan nok denne skapningen lett se ut som en brent pastaskrue. Foto: Privat

– Herregud, hvor mange har jeg spist?!

– Om jeg har spist flere, orker jeg faktisk ikke å tenke på engang, da blir jeg gal i hodet, mener han.

23-åringen forteller at han er bombesikker på at «billen» ikke kan ha kommet inn i posen etter at han åpnet den.

– Den kan ikke ha krøpet eller falt inn, fordi billen var helt inntørket.

– I tillegg til det forsegler jeg alltid pastaposene godt, gjerne med teip eller noe, ruller åpningen inn mot seg selv og setter posen opp ned i skapet.

Sendt klage

Han har klaget til First Price, men ikke fått svar.



– Jeg syns produsenten bør ha bedre kontroller over ferdigpakkede produkter for å finne fremmedlegemer, ved for eksempel røntgen av produktene før de sendes av gårde.

Se hva First Price svarer lenger ned i saken.

KRITISK: Alf Johan Ahlsen Rånes mener produsenten burde gjøre tiltak. Foto: Privat

– Ubehagelig, men ikke farlig

Seniorrådgiver i Mattilsynet, Catherine Signe Svindland, sier det fra tid til annen skjer at de får henvendelser om insekt-funn i mat.

– Produsenten skal derfor ha tiltak som hindrer skadedyr og forurensning av produktene sine. Likevel kan det forekomme insekter i mat.

– De fleste dagligvarebutikker har rutiner for å melde videre til importør eller produsent, legger hun til.

FRUKT OG GRØNT: Catherine Signe Svindland forteller at det ikke er uvanlig å finne insekter i frisk frukt og grønt. Foto: Mattilsynet

– Insekter i mat kan være svært ubehagelig å finne for forbruker, men er sjeldent farlige, understreker hun.

Riktignok har man oppdaget at noen mennesker kan være allergiske mot insekter i mat.

Følger opp saken

Kategori- og markedsdirektør i Bunnpris, Anders Moe, beklager på vegne av butikkjeden:

– I Bunnpris har vi klare rutiner på varsling av saker som berører trygg mat. Kjeden skal varsles umiddelbart, og sammen med produsenten vurderer vi situasjonen og mulige tiltak blir iverksatt.

Moe legger til at kunden i dette tilfelle kontaktet leverandøren direkte, men at kunder også kan henvende seg til Bunnpris.

– Vi vil følge opp produsenten, for å sikre at deres rutiner for svar på henvendelser blir skjerpet og forbedret, avslutter han.

Hva fant han i pastaen?

Så gjenstår spørsmålet; hva fant egentlig Alf Johan i pastaen?

TV 2 hjelper deg spør Norsk entomologisk forening om hjelp og sender over et bilde.

– Dette er ikke et insekt. Det ser ut som en skolopender, sier leder i NEF, Trude Magnussen.

SKOLOPENDER: En steinkryperart har en mer kraftig kropp og lengre bein enn jordkryperarten som vises under. Foto: FHI/ Bjørn Arne Rukke/ Preben Ottesen

Skolopender: Skolopendere tilhører dyregruppen leddyr.

Skolopendere har en langstrakt, flattrykt kropp med mange kroppsledd og bein, opptil 85 beinpar.

I Norge er det funnet 21 frittlevende arter av skolopendere.



Ingen norske skolopendere er farlig for mennesker. Kilder: fhi.no

Norgesgruppen svarer: – Ingen registrerte avvik

Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen som First Price er en del av, svarer dette til TV 2 hjelper deg:



– Vi har vært i kontakt med vår leverandør, som har sjekket produksjonsloggen, og det var ingen registrerte avvik under produksjon.

Søyland forteller at leverandøren har gode rutiner i sin produksjon for å unngå at produktene inneholder fremmedlegemer.

– Alle råvarer sjekkes visuelt før de fylles over på siloer for lagring. Siloene er utstyrt med sikter som sørger for å fjerne eventuelle fremmedlegemer.

TA KONTAKT: Kine Søyland forteller at Norgesgruppen følger opp alle klager og reklamasjoner som kommer, og oppfordrer kundene til å ta kontakt. Foto: Norgesgruppen

I tillegg er hver produksjonslinje utstyrt med en metalldetektor for å fjerne fremmedlegemer. Denne vil dog ikke slå ut på insekter og dyr.

Kontrolleres av skadedyrfirma

– Leverandør har også avtale med et eksternt skadedyrfirma som gjør kontroller av hele produksjonslokalet med jevne mellomrom.

– De har sjekket referanseprøvene og her kunne de heller ikke finne noen avvik, opplyser Søyland.

Norgesgruppen mener også at det ikke kan slås fast at leddyret fulgte med i posen, i og med at kunden hadde hatt posen åpen noen dager før det ble funnet.

– Vår leverandør kommer uansett til å følge opp dette med sitt skadedyrfirma, understreker hun.



Alf Johan Ahlsen Rånes bekrefter at han nå har fått en personlig beklagelse fra Norgesgruppens selskap Unil.