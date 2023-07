– Herregud, de lever!

– Jeg har ikke spist knekkebrød siden, og vet ikke om jeg noen gang kommer til å gjøre det igjen, Veronica McNeil.



40-åringen fra Stavanger fikk seg en ubehagelig overraskelse da hun åpnet knekkebrødpakka.



Se hva som møtte henne i videoen øverst!

Beveget seg

Veronica hadde kjøpt sine vanlige favoritt-knekkebrød fra Wasa på Bunnpris.

– Jeg er et skikkelig knekkebrød-menneske. Jeg elsker knekkebrød og spiser det hver eneste dag, forteller hun.



FAVORITT: I denne pakka med favorittknekkebrødet fulgte det med litt ekstra. Foto: Privat

Da hun en dag skulle forsyne seg av den uåpnede pakken, oppdaget hun at noe ikke stemte.

– Jeg var blitt syk, hadde over 40 i feber og husker at jeg tenkte: «Nå må jeg bare spise noe, jeg tar knekkebrød», forteller hun.

– Jeg hadde spist ett, og idet jeg skal ta det andre, ser jeg at det er noe som kravler på knekkebrødet.



Det tar noen sekunder før hun oppdager hva det er.

– Å herliga London!



Masse larver

– Jeg kastet knekkebrødene rett ned på gulvet, og hylte da jeg så at det var noe som levde.

LEVENDE: Blant smulene, kan man se larvene på gulvet som har falt av knekkebrødene. Foto: Privat

– Det var masse larver. På knekkebrødene og i pakka.

– Det var helt forferdelig, sier hun.



Veronica forteller at hun er sikker på at larvene ikke har kommet inn fra kjøkkenet, da pakka både var uåpnet og at de tydelig kom fra ett av knekkebrødene.

– Det så ut som spindelvev på knekkebrødet. Som at larvene hadde klekket ut fra egg, forteller hun.

Kastet alt

40-åringen forteller at hun kastet alt som lå i skuffen.

– Jeg bor jo alene, så jeg hadde ingen andre å spørre. Så jeg støvsugde opp larvene, kastet søppelposen og så kastet jeg alt.

– Masse hermetikk, dyr pasta, alt som var i skuffen. Jeg ville ikke risikere noe, forklarer hun.



KASTET: Hele denne haugen med tørrvarer og hermetikk ble kastet. Foto: Privat

Satte en støkk

Veronica forteller at hun ikke er spesielt redd for insekter og kryp.

Likevel satte hendelsen en støkk i henne.

– Dette var noe av det verste jeg kunne opplevd. Tenk deg, du er kjempesyk og i tillegg vet du at du mest sannsynlig har spist det der.



– I tillegg føler jeg at det er lett å bagatellisere slike funn, men jeg tror helt ærlig at flere hadde fått seg en støkk om det samme hadde skjedd med dem, forteller hun til TV 2 hjelper deg.



Hun sier hun ikke orket å klage etter hendelsen.

Lenger ned kan du lese hva du ikke bør gjøre om du får denne larven i hus.

Bunnpris tar grep

Markedssjef i Bunnpris, Gunn Kari Skavhaug, beklager på vegne av butikkjeden:

«Vi har ikke blitt varslet om dette tilfellet før nå, verken hos oss eller betjeningen på den aktuelle butikken.

Det er beklagelig at en kunde har hatt en dårlig opplevelse med en vare kjøpt i en av våre butikker.

I Bunnpris har vi klare rutiner på varsling av saker som berører trygg mat. Vi har tatt kontakt med produsent, og vil videre sammen med dem vurdere situasjonen og iverksette eventuelle mulige tiltak».

Wasa: – Leit å høre

Wasa er eid av det italienske næringsmiddelselskapet Barilla. TV 2 hjelper deg tar derfor kontakt med markedsansvarlig i Barilla Norge, Monika Thoresen.

Hun sier at Veronica McNeil ikke har tatt kontakt om saken og at Wasa derfor må uttale seg på generelt grunnlag.

– Det er leit å høre at en forbruker har hatt en slik opplevelse. Hun er velkommen til å kontakte oss om ønskelig, slik at vi kan behandle saken hos oss.

– Slike tilfeller som dette kan oppstå, spesielt i en tid hvor det har vært varmt i store deler av landet. Knekkebrød er en type matvare som i likhet med mel og andre kornvarer, er «attraktive» for småkryp, og dessverre ikke immun mot insekter, forklarer hun.

Videre understreker Thoresen at Wasa har strenge rutiner.

– Vi har strenge kontroller og rutiner i forhold til skadedyr og andre insekter ved alle våre produksjonsanlegg og lager.



– Knekkebrød stekes på så høy temperatur at ikke noe levende vil kunne følge med fra produksjonen, deretter blir produktet umiddelbart emballert.

Likevel utelukker hun ikke at insekter kan havne i maten.

– Knekkebrød har lang holdbarhet, og dermed er det ofte ikke mulig å fastslå akkurat hvordan et insekt kan ha kommet til pakken. Det kan være gjennom distribusjon eller uheldig lagring.

Flere uheldige funn

Da TV 2 hjelper deg skrev om Alf Johan som fant et leddyr i pastaen sin, svarte Mattilsynet at det fra tid til annen skjer at de får inn henvendelser om slike funn i mat.

Veronica og Alf Johan er derfor ikke alene om å finne ubudne gjester.

TV 2 hjelper deg har blitt kontaktet av en annen kunde som forteller at hun la merke til noe da hun skulle koke opp den frosne brokkoliblandingen.

– Jeg hadde spist halve posen og skulle senere lage resten, og til min store forskrekkelse så jeg da en stor hvit larve i grønnsakene.

Kunden forteller at hun sendte en klage til produsenten og fikk et gavekort i kompensasjon.

– Jeg har ennå ikke klart å spise frosne grønnsaker etter denne opplevelsen.

– Livlige

Så gjenstår spørsmålet; hva fant Veronica i knekkebrødpakken?

TV 2 hjelper deg spør Norsk entomologisk forening om hjelp.

– Det var da noen livlige knekkebrød, sier Hallvard Elven i NEF.

– Det dreier seg nok om sommerfugllarver, nærmere bestemt larver i den gruppen vi kaller mott.

– Om jeg skal gjette, vil jeg tro at dette er melsmalmott, sier Elven.



Melsmalmott: Melsmalmott (ephestia kuehniella), tidligere kalt melmøll, er et vanlig skadedyr. Både i private husholdninger og virksomheter som produserer mel- og kornprodukter. Finnes over hele verden. Melsmalmott finnes ikke utendørs, men innendørs i hele Norge. Hunnen legger opptil 200 egg i matkilden. Kilde: Skadedyrkontroll1.no

Elven forklarer at flere av disse kan komme i våre matvarer.

– Prosessen starter med at en voksen hunnmøll legger egg på knekkebrødene. Det kan ha skjedd i bakeriet, eller på lager eller i butikken dersom det har vært en liten rift i knekkebrødposen som en møll har krypt inn gjennom.

– Etter en stund klekker eggene, og i løpet av noen uker får man en fin liten larveflokk som spiser og godter seg. De vil etter hvert spinne silkekokonger og forpuppe seg, og en uke eller to senere, klekker det nye møll klare til å oppsøke den øvrige tørrmaten.

Men det ikke er farlig å få i seg, forsikrer han:

– Det knytter seg ingen farer til å spise disse sommerfugllarvene. De er proteinrike og sunne. Men om man ikke har sans for insektprotein, bør man sørge for at all tørrmat er pakket i tette beholdere.

Mattilsynet mener likevel inntaket bør begrenses.

«Mattilsynet vil ikke anbefale å spise tørre matvarer med store mengder insekter, larver eller egg, selv om man forsøker å fjerne dette. Store mengder insekter kan gi større sannsynlighet for forurensning av matvaren», skriver seniorrådgiver i seksjon biologisk mattrygghet, Catherine Signe Svindland.



Hva gjør du ved slike funn?

– Vi får stadig henvendelser angående melsmalmott, sier Glen Hovdal i Skadedyrkontroll1.

– Det viktigste er å sørge for at man får tatt absolutt alt, så det ikke sprer seg, forteller han.



SKADEDYRBEKJEMPER: Glen Hovdal jobber som skadedyrkontrollør i Skadedyrkontroll1. Foto: Privat

Hovdals tips nummer én er å støvsuge, IKKE vaske.

– Kraftig støvsuging langs alle sprekker og hulrom er anbefalt. Støvsuging tilfører ikke fuktighet som møll trives godt med, derfor bør du unngå å vaske, forklarer han.