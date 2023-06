Her er den dyreste festivalølen

Denne helgen går startskuddet for festivalsommeren. Vi har spurt 40 festivaler hva de skal ha for en øl – og prisforskjellene er betydelige.

– Det er ikke tvil om at prisene nærmer seg smertegrensa, sier firerbanden fra Ålesund vi møter på Loaded-festivalen i Oslo.

– Altfor dyr!

Klokka er 15.30, og gjengen har funnet seg et bord i skyggen, der de koser seg med festivalens eget øl til 115 kroner halvliteren. Ennå er det mange timer til bandene de gleder seg mest til å se – The War on Drugs og Chuck Prophet & The Mission Express – skal på scenen.

GOD STEMNING: Pål Olsbø, Stig Drevik, Terje Myhre og Yvonne Haagensen koser seg med kostbar øl (og sider) på Loaded-festivalen i Oslo. Foto: Nils Ragnar Løvhaug / TV 2 hjelper deg

– Når vi kommer hit klokka tre og skal være til klokka elleve i kveld, så kan du jo bare tenke deg: Lommeboka er tom og magen er full, sier Yvonne Haagensen, og får støtte rundt bordet.

– Ølen er altfor dyr. Det bør være et tak på maks hundre kroner for en halvliter, fastslår Pål Olsbø.

– Men vi er sunnmøringer da, så vi er jo opptatt av pris, supplerer Terje Myhre.

Mange venter med prising

TV 2 hjelper deg har altså kontaktet 40 norske festivaler, av typen med et eget lukket festivalområde, for å spørre om prisen for en standard pils fra festivalens egne salgsboder.

Og halvliteren til 115 kroner på Loaded-festivalen er langt fra den dyreste i vår sjekk.

SKÅL!: Festivalølet på Loaded er ikke billig - men det er langt fra dyrest i vår prissjekk. Foto: Nils Ragnar Løvhaug / TV 2 hjelper deg

Mange av festivalene som skal foregå litt senere på sommeren forteller at de ikke har bestemt prisene ennå.

Både utviklingen av kronekursen og ventede prisendringer fra leverandører, gjør at de velger å vente fram mot festivalstart med å sette ølprisen.

Det er heller ikke alle de 40 festivalene som har besvart vår forespørsel. Store festivaler som Bergenfest, Slottsfjell og Tons of Rock er blant dem.

Trondheim og Stavanger topper

Totalt har vi fått inn ølpriser fra 15 festivaler. Hos de som serverer i 0,4-liters glass, har vi regnet om til halvliterpris.

Og dyrest av disse er dobbeltfestivalen Neon/Trondheim Rocks, som går av stabelen på Dahls Arena denne helgen, og Vaulen Open Air Festival i Stavanger – også den foregår nå.

På disse festivalene må du ut med 109 kroner for 0,4 liter øl, noe som gir en pris på 136,25 kroner halvliteren.

Trykk på kartet under for å se alle prisene.

Opplever du dyrere festivaløl i sommer? Tips oss på hjelperdeg@tv2.no

Flere dyre

Hakk i hæl følger Idyll i Fredrikstad, med 108 kroner for 0,4 og en halvliterpris på 135 kroner. Også Over Oslo sniker seg opp til 130 kroner halvliteren, med 104 kroner for fire desiliter øl. Disse festivalene arrangeres kommende uke.

Billigst av de 15 er Lyse Netter i Moss denne helgen, der publikum kan glede seg over halvlitere til 107 kroner.

FESTIVALSTEMNING: Dyre ølbokser kan skimtes blant publikum på Loaded. Foto: Nils Ragnar Løvhaug / TV 2 hjelper deg

– Dekker prisøkninger

Vi spør arrangørene av Neon og Trondheim Rocks om hva de syns om å være dyrest, og hvordan de vil forsvare en halvliterpris på 136,25 kroner.

– Innkjøpspriser på øl, som mye annet, har fra i fjor gått opp 7 prosent, i tillegg til at personale, materiale, med mer har hatt økning i pris.

– Ølprisen på Neon er oppjustert med 15 prosent for å dekke inn prisøkninger i markedet, sier Stein Vanebo i arrangørselskapet Trondheim Stage.

TV 2 hjelper deg har ikke klart å få kontakt med arrangørene av Vaulen Open Air Festival i Stavanger, for å få svar på de samme spørsmålene.