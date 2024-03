Handlet for 60.000: – Tviler på at de er ekte

19 år gamle Ava-Adrianne Bergli kaller det hun har opplevd hos klesgiganten Zalando for mistenkelig.



– Nå angrer jeg på alle kjøpene, sier hun.

SHOPPER PÅ NETT: Ava-Adrianne Bergli er glad i å handle på nett. Foto: Oda Helen Bjørklund

Bestilt flere luksusvarer

Den merkeglade 19-åringen har siden juli i fjor bestilt varer fra dyre merker hos Zalando.

– Kjole og øredobber fra Ralph Lauren, veske fra Vivienne Westwood, veske fra Coach og veske fra Michael Kors, for å nevne noen, forteller hun.

VESKE-GLAD: To av de mange veskene Ava-Adrianne Bergli har handlet hos Zalando. Foto: Oda Helen Bjørklund

Varene koster flere tusen kroner stykket.

– Ved kjøp av så dyre varer, ligger det en viss forventning til den luksuriøse opplevelsen av å faktisk motta disse, sier Bergli.

Men hver gang 19-åringen har fått produktene fra Zalando, er det flere ting hun har reagert på.

– I plastposer

– Alle gangene har varene kommet i plastposer, eller pappesker – løst plassert i esken, uten ytterligere beskyttelse, forklarer hun, og legger til:

– Varene har også kommet uten ekthetsbevis, altså et bevis på at varen ikke er falsk.

PLASTPOSE: Denne vesken koster 4000 kroner og lå løst plassert i en stor, brun pappeske. Foto: Privat

Dette syns hun både er skuffende og bekymringsfullt:

– At varene ikke kommer med ekthetsbevis eller i original innpakning, som også er en del av handleopplevelsen, syns jeg er mistenkelig.

– Hvordan ville du følt det hvis Power plutselig sendte ut PlayStation i en søppelpose?, spør hun.

Mangelen på dokumentasjon skaper usikkerhet og er fornærmende, synes Bergli.

– Jeg har brukt 60.000 kroner på luksusvarer, men tviler nå sterkt på ektheten.



Les svaret fra Zalando lenger ned.

SKUFFET: Ava-Adrianne Bergli opplever dette som en fornærmelse. Foto: Oda Helen Bjørklund

Zalando-pluss medlemskap

19-åringen valgte til slutt å klage til Zalando.

Det ble vanskeligere enn antatt.

– Kontaktinformasjonen til Zalando er jo latterlig komplisert å finne.

– Jeg valgte derfor å bli premium-medlem hos Zalando. Da skal du få prioritert behandling og kundestøtte, forteller hun.

Medlemskapet koster rundt 200 kroner i året.

Bergli skrev at hun var bekymret, og fikk etter hvert svar fra Zalando.



ZALANDO-PLUSS: For 15 euro i året, får kunder av Zalando bedre kundebehandling, ifølge nettsiden. Foto: Skjermdump / Zalando

– Skitne plastposer

Men svaret fra klesgiganten skuffet 19-åringen.

– Responsen på kritikken min har vært frustrerende. Jeg føler ikke at de har hørt på mine bekymringer.

– Zalando sier i ett av svarene at de har ikke noe ansvar for å vedlegge ekthetsbevis. Det må jeg selv fremskaffe, forteller hun sjokkert.

I et annet svar skriver Zalando at ekthetsbevis må fremskaffes av merkene selv.

TAR OPP KAMPEN: Ava-Adrianne Bergli ønsker nå svar fra Zalando. Foto: Oda Helen Bjørklund

– Kan ikke tenke meg at merkene hadde satt pris på at produktene deres blir levert i simple plastposer.

Hva sier merkene?

TV 2 hjelper deg kontakter Vivienne Westwood, Coach, Ralph Lauren og Michael Kors, blant annet for å spørre om produktene alltid kommer med ekthetsbevis.



Sistnevnte svarer dette på vår henvendelse:

– Vi jobber for å bekjempe uautorisert produksjon og salg av forfalskede produkter, skriver Michael Kors, og fortsetter:

– For å sikre at du kjøper et ekte produkt, anbefaler vi at du kjøper fra en av våre Michael Kors-butikker og offisielle nettbutikker.

TV 2 hjelper deg har også spurt om de mistenker at Zalando selger falske Michael Kors-produkter, dette har de ikke svart på.



Vi får ikke svar fra Vivienne Westwood, Coach og Ralph Lauren, men på merkenes egne nettsider finner vi informasjon.

Ralph Lauren skriver at de har en helt ny, digital ID-løsning for å beskytte merkevaren.

Varene har en QR-kode som skannes med mobilen for å sjekke at de er ekte.

PÅ INNSIDEN: Nå har ekte varer fra Ralph Lauren en QR-kode inni. Foto: Skjermdump / Ralphlauren

Ifølge Coach og Vivienne Westwood sine nettsider, selges varene med unike stil- og serienummer, som verifiserer ektheten.

Enten finnes nummeret på en skinnlapp som er sydd inn i fôret på produktet, eller som et autentisitetskort.

EKTHETSBEVIS: Både Coach og Vivienne Westwood selger sine merkevarer med ekthetskort. Foto: Illustrasjon / Skjermdump / Jolicloset.com / Carousell.com

Ava-Adrianne Bergli sier at produktene hun har kjøpt fra Zalando ikke har verken QR-kode eller serienummer. Les svaret fra Zalando lenger ned.

– Sørgelig

Manglende bevis på at en vare er ekte kan få konsekvenser når du er ute og reiser.

– Alle varer som kommer til Norge fra utlandet, kan bli tatt ut til kontroll av Tolletaten, hvor vi har adgang til å tilbakeholde varer vi mistenker er falske, sier Anna Aalberg, seniorrådgiver i Tolletaten.

– Dersom varene ikke kan bevises å være ekte, vil det i ytterste konsekvens kunne resultere i at varene blir destruert.

GJENNOM TOLLEN: Reisende må gjennom tollen på flyplassen, her fra Oslo Lufthavn. Foto: Kyrre Lien

Dette gjør 19-åringen trist:

– Det er bare sørgelig. Det gjør jo at jeg blir bekymret ved reise og begrenser hva jeg tør å reise med og ikke, sier Bergli.



FORSTÅR: – Det er svært forståelig at forbrukeren har reagert på forpakning og mangelen på ekthetsbevis, sier Anna Aalberg i Tolletaten. Foto: Tolletaten

– Alvorlig problem

Seniorrådgiver i Patentstyret og prosjektleder i Velgekte, Trine Hvammen-Nicholson, forstår at 19-åringen reagerer:

– Kunden i denne saken har reagert korrekt når produktet kommer i billig og rufsete forpakning. Pakking er en av tingene vi oppfordrer forbrukere til å se etter for å avdekke om det kan være en falsk vare man har mottatt.

– Vi anbefaler derfor alle forbrukere å være bevisste i kjøpssituasjonen, slik Bergli har vært etter at hun mottok varene fra Zalando.



MERKER ØKNING: Seniorrådgiver i Patentstyret og prosjektleder i Velgekte, Trine Hvammen-Nicholson. Foto: Mathilde Palmers / Nucleus

Hvammen-Nicholson sier de har merket en stor økning av varemerkeforfalskninger.



– I høst gjorde tollerne ved Oslo havn tidenes største beslag av falske sko. Selv når vi trekker fra rekordbeslaget på cirka 130.000 falske sko fra statistikken, viser tallene en svært urovekkende trend.

– Vi ser at salget i stor grad har flyttet seg fra fysiske lokasjoner til salg på nett og via sosiale medier.

Dette bekymrer Hvammen-Nicholson:

– Det er et alvorlig problem i dag. Falske varer utgjør en alvorlig trussel for forbrukerne, berører AS Norge, og har negative ringvirkninger for samfunnsøkonomi og arbeidsplasser.

Er varen ekte? Her er det du bør se etter: Er prisen for god til å være sann? Da er den sannsynligvis også det.

Les om andres opplevelser av nettbutikken.

Er du usikker: Kontakt originalprodusenten og forhør deg om dette er en tilbyder av deres varer.

Sjekk om nettbutikken har riktig kontaktinformasjon.

Se etter dårlig språk og rare skrivefeil.

Ser domenenavnet merkelig ut? Når du mottar varen: Mangler det kvittering og garanti?

Er emballasje, tekst og bilder av dårlig kvalitet?

Lukter produktet sterkt av lim, plastikk og kjemikalier?

Er det slurvete og ujevn søm i tekstiler og lær?

Kilde: Velgekte.no

Hun har derfor en klar oppfordring til forbrukere:

– Når det gjelder kjøp i nettbutikk og kjøp på second hand-plattformer, råder vi alle til å be om ekthetsbevis.

Viktig på bruktmarkedet

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet er også tydelig:

– Jeg vil understreke at ekthetsbevis og originalemballasje er viktig hvis tingene skal selges videre på bruktmarkedet, noe som ikke er uvanlig for luksusvarer som dette.

VÆR OBS: – Det er heller ikke uvanlig at falske produkter blir kamuflert med ekte emballasje og ekthetsbevis, legger Thomas Iversen til. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

At 19-åringen derfor betviler ektheten rundt varene hun kjøpte, forstår han:

– Når produkter som dette leveres uten ekthetsbevis, kan forbrukeren begynne å tvile om på produktet er ekte og det er åpenbart ikke forbrukerens oppgave å fremskaffe ekthetsbeviset eller originalemballasje.

– Her må Zalando rydde opp overfor kunden, og finne ut hvorfor luksusprodukter sendes ut uten originalemballasje eller ekthetsbevis.



Zalando svarer: – Beklager

TV 2 hjelper deg spør Zalando Skandinavia hva som har skjedd, og får dette svaret:

– Vi beklager sterkt å høre om opplevelsen kunden hadde hos oss. Vi tar autentisitet av produkter svært alvorlig og har strenge tiltak på plass for å sikre kvalitet og legitimiteten til varene, både solgt av Zalando og våre partnere.



Zalando påpeker at også ekthetsbevis kan være falske:

– Det bør ikke antas at alle luksusvarer kommer med et ekthetsbevis, da også de blir utsatt for forfalskning. Vanligvis råder luksusmerker derfor kundene til å kontakte dem direkte for autentisering av kjøpte produkter.

– Kun ekte produkter

På spørsmål om klesgiganten selger falske varer, er nettbutikken tydelig:

– Zalando skaffer kun autentiske produkter direkte fra merkepartnere eller høyt ansette distributører.

– Dersom en kunde har bekymringer angående produktet de mottok fra Zalando, oppfordrer vi dem til å kontakte vårt kundeserviceteam, og vi vil gjøre alt som er mulig for å assistere dem.

Da det kan være utfordrende å vurdere produktets autentisitet basert på bilder, opplyser Zalando at de ber kunder returnere produktet, på klesgigantens regning.

KLESGIGANT: Zalando sier de kan undersøke produktet i samarbeid med merkepartnere. Foto: Hannibal Hanschke

Men hva med forpakningen?

TV 2 hjelper deg har også bedt Zalando forklare hvorfor Bergli har mottatt varer uten originalemballasje:

– Når det gjelder emballasje, kan det skje under logistikkprosesser, som transport, at pakker kan bli noe ripet eller skadet.

– I slike tilfeller, hvis produktet forblir uskadet, bytter vi den originale emballasjen med en ny for å sikre sikker transport av produktet og tilby våre kunder den best mulige opplevelsen, avslutter de.