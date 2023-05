Test av wienerpølser:

Hvor mange pølser kan man egentlig spise i løpet av 17. mai? Det kommer helt an på pølsene man velger.

De dårligste vi testet spyttet testpanelet ut, mens de beste fikk dem til å skryte vilt.

Vi tester klassikerne Gilde og Leiv Vidar. De tre billigvariantene fra Rema 1000, Kiwi og Coop, den litt spesielle wieneren fra Åkeberg-Skoglunn Pølsemakeri, og en med litt færre kalorier fra Gilde.

PERFEKT KNEKK: Kokken Eirik Strøm Lillebø elsker wienerpølser - men ikke alle er like gode. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Stjernekokk og daglig leder ved restaurantene Code og Vaaghals, Eirik Strøm Lillebø, elsker wienerpølser.

I videoen øverst i saken gir han sine beste tips for å få ekstra god smak på pølsene.

Denne familien på fem skal også være med og blindteste: Sverre Bjørke (40), Tove Strauss (37) og barna Johanna Helen (15), Jonas (9) og Julian (4).

PØLSEFAMILIE PÅ NESODDEN: Tove Strauss og ektemannen Sverre Bjørke har med seg barna Julian, Johanna Helen og Jonas til å teste wienerpølser. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Resultater:

Leiv Vidar Wienerpølse

En av favorittene på kiosker og bensinstasjoner. Uten melk og gluten, med 60 prosent svine- og storfekjøtt. Naturlig røyket.

Familien og eksperten er helt enige om at dette ikke er pølsa de skal kjøpe inn til 17. mai.

– Du skal ha mye tilbehør for å få denne til å smake godt. Den har litt for lite salt og det gir den en litt emmen søtsmak, sier Eirik Strøm Lillebø, som også reagerer på den litt kornete konsistensen til pølsene.



– Disse hadde jeg ikke spist selv. De hadde jeg gitt til hønene mine.



SKEPTISK: Jonas elsker noen pølser, men spytter ut andre. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Familien slakter også disse velkjente pølsene.

– Jeg kjenner igjen denne smaken fra en gang jeg kastet opp da jeg spiste pølser, sier 15 år gamle Johanna Helen.



Mens 9 år gamle Jonas ikke sier noen ting, men viser hva han synes med å spytte ut pølsa.

– Den er helt forferdelig, sier Johanna Helen.

De voksne er litt mer positive og sikrer Leiv Vidar et terningkast 2. Men det er ingen tvil om at dette er testens taper.

Leiv Vidar Wiener faller ikke i smak Foto: Ståle Winterkjær

Prima Wienerpølser

Egen merkevare fra Rema 1000 med lav kilopris. Laveste kjøttinnhold i testen med 51 prosent svin og storfe. Eneste lavpris-variant som er røkt på bøkeflis.

– Hadde dette kommet ut av en Gilde-pose, ville jeg sendt det tilbake, sier pappa Sverre, som er helt sikker på at det ikke er Gilde han smaker på i blindtesten.

40-åringen har problemer med å svelge pølsa. Det har også niåringen og fireåringen som overhodet ikke liker denne Rema 1000-varianten. Jonas lurer på om det er mulig å gi terningkast null.

OVERVÅKER: Julian (4) var den eneste som fikk lov til å komme inn og inspisere pølsene i blindtesten. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Pølsa har en slapp knekk, ikke bra farge eller lukt, og den er altfor salt. Den har mye av feil smak, sier kona Tove.



Kokk Eirik Strøm Lillebø mener det som er feil smak er hvit pepper:

– Jeg synes hvit pepper smaker litt småråttent.



Selv om han ikke liker pølsen, mener han at dette er et godt håndverk, og at det er fint skinn og struktur i det kvernede kjøttet.

Så for han blir det en firer, mens familien lander på en ener. Dermed blir det et svært svakt terningkast 3.

Prima wienerpølser Foto: Ståle Winterkjær

Åkeberg-Skoglunn Wienerpølser

Hele 84 prosent kjøtt fra svin, kylling og storfe. Litt annerledes krydder. 21, 6 gram fett per 100 gram mot 18 gram i de fleste andre pølsene.

– Veldig god røyklukt og god smak, konkluderer stjernekokken.

Det eneste Lillebø kan trekke for er litt for tykt og seigt skinn. Ellers er den en vinner.

For familien er denne pølsen testens klare vinner.

SMAKSTESTERE: Jonas, Johanna Helen, Tove Strauss, Sverre Bjørke og Julian. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Denne var veldig overraskende. Jeg trodde jeg ikke likte wienerpølser, men denne likte jeg, sier 15-åringen i huset.



Hun får støtte av niåringen Jonas, men minstemann spytter den ut.

– Det sier vel litt om hva som er barnevennlig, sier mamma Tove Strauss, som er stor fan av denne wienerpølsa.



– Det minner meg om da jeg gikk i slakterbutikken som barn. Samme lukten og smaken, sier hun.



Til tross for fireåringens protester, blir det full score fra familien, og selv med et lite trekk fra Lillebø, blir det terningkast 6.

Men den blir ikke ensom på toppen av seierspallen.

Åkeberg-Skoglunn Foto: Ståle Winterkjær

Xtra Wienerpølser

Coops egne billige merkevare. 61 prosent kjøtt (45 prosent svin og 16 prosent storfe). Ikke ekte røyking av pølsene, men røykaroma.

– De lukter mindre, er ikke så spenstige og er bleikere enn de beste i testen, sier kokken Lillebø og tilføyer:



– Føler at disse mangler både røyk- og saltsmak.



– De lukter rart og har medistersmak, sier pappa Sverre.



I familien blir det ikke vaiet med flagg og jublet for disse pølsene.

– Æsj. Sisteplass, utbryter niåringen og får støtte av 15-åringen i familien.

– Den smaker veldig rart. Den hadde en ekkel, fet ettersmak, sier mamma Tove Strauss.



Til sammen blir det et sterkt terningkast 2.

Xtra wienerpølser. Foto: Ståle Winterkjær

First Price Wienerpølser

Kiwi og andre Norgesgruppen-butikkers egen merkevare. 61 prosent kjøtt av svin og storfe. Det er ikke blitt røyket, men tilsatt røykaroma.

– Dette må være First Price, sier pappa Sverre og treffer blink.



Han er ikke begeistret og det er heller ikke Johanna Helen.

– Hadde jeg fått dette i en bursdag, ville jeg ikke spist det opp.



BILLIG NASJONALDAG: Matvarekjedene har hver sin billigvariant. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Men broren Jonas tar store biter av billigpølsa:

– Den var god, konkluderer han.



Han og lillebroren gir den terningkast 6. Så dette er en favoritt blant de minste barna. Mens de voksne plasserer den ned mot bunnen.

Kokken synes den er bleik og mangler røyklukt.

– Smaken er grei, men litt kjønnsløs. En halvtime etter at du har spist den, er den glemt.



Med de små barnas hjelp klatrer den så vidt opp til terningkast 4.

First Price wienerpølser. Foto: Ståle Winterkjær

Så gjenstår bare de to variantene fra Gilde.

Gilde Go & Magrere Wienerpølse

Bare 144 kcal per 100 gram (228 kcal i de vanlige). 56 prosent kjøtt av svin og storfe. Røkt med bøkeflis.

– Dette er en sekser fra meg, utbryter 15 år gamle Johanna Helen.

– Ettersmaken er god, og jeg likte at den smakte litt surere enn de andre pølsene.



Også fire år gamle Julian gir tommel opp.

De voksne er adskillig mer skeptiske.

– Den var spesiell. Liker ikke den litt sure smaken, sier pappa Sverre.



SMAKER: Eirik Strøm Lillebø spiser seg gjennom syv varianter av wienerpølser. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Det gjør heller ikke Eirik Strøm Lillebø:

– Ekkel syresmak, sier han og mener også det var for lite salt og røyksmak i pølsa.



– Det smaker som en pølse som har ligget for lenge i vannet, sier stjernekokken, som plasserer den blant de to dårligste.

TV 2 hjelper deg må tilføye at pølsa ikke hadde trukket for lenge.

Sprikende syn og et sterkt terningkast 3.

GLADGUTT: Jonas Bjørke Strauss spiser gjerne en pølse til. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Gilde Wienerpølse

Norges mest spiste wienerpølse. 56 prosent kjøtt av svin og storfe. Røkt med bøkeflis.

– Dette må være Gilde, utbryter pappa Sverre og tilføyer:

– Den er kjempegod.



– Jeg hadde spist tre av denne, sier niåringen.



– Den er velbalansert og uten noe kunstig smak, sier mamma Tove.



TREKKER: I 10 minutter fikk pølsene trekke før de ble servert. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Eirik Strøm Lillebø er svært begeistret.

– Den er kjempegod. Den er malen for en wienerpølse og oppfyller alle krav. Ikke for grov, fin røyksmak og med god knekk, sier han.

Han blir ikke overrasket når vi avslører at det er Gilde sin variant.



Nummer to hos familien og førsteplass hos mesterkokk Eirik Strøm Lillebø gir terningkast 6.



Gildes klassiske wienerpølse vinner testen. Foto: Ståle Winterkjær