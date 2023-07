Hadde bestilt badestamp: – Hva er det der?

FORVIRRET: Leo Wietfeldt Gimre (15) er et av de forvirrede familiemedlemmene i familien Gimre. Her gjør han klar til at badestampen skal komme. Foto: Privat

Espen Christensen Gimre og sønnen Leo Wietfeldt Gimre hadde ordnet med seks kamerater for å ta imot den 170 kilo tunge badestampen de hadde bestilt til hytta si.

Da varen ble levert, var det åtte forvirrede menn som tittet uforstående på den:

– Hva er det der?



Kostet 25.000

Den 3. mai bestilte Espen Christensen Gimre (39) fra Sandnes en badestamp fra Trademax til 25.000 kroner.

BADESTAMP: Denne badestampen fra Trademax, type Original Breezy Svartbeiset, bestilte familien Gimre. Foto: Skjermbilde/ Trademax.no

– Ungene og jeg har alltid ønsket oss en stamp på hytta vår, forteller han.



– Det er en veldig rolig, fin plass. Herlig å sitte på kvelden og se utover sjøen, så hvem vil vel ikke ha en badestamp, forteller 39-åringen.



BERSAGEL: Hytta til familien Gimre på Bersagel i Sandnes. Foto: Privat

Forventet levering var ifølge Trademax på ti til 15 dager, så badestampen ville være på plass i løpet av mai, før de beste sommermånedene sto for tur.

Men det tok verken ti eller 15 dager.

– Vi fikk beskjed om at varen var sendt da det hadde gått 30 dager, sier Espen.



Men irritasjonen rundt forsinkelsen ble fort glemt, da det 7. juni kom beskjed om at stampen var på vei.

GJORT KLART: Sønnen Leo Wietfeldt Gimre (15) har vært med på å gjøre uteplassen klar for badestampen. Foto: Privat

Fikset bærehjelp

På grunn av badestampens tunge vekt på hele 170 kilo, hadde Espen forberedt seg.

– Jeg ordnet med seks kamerater som skulle være med og bære den inn på hytta, forteller han.

– Vi gledet oss til å teste den alle sammen, spesielt ungene.



Men da lastebil kom, var det en eske på skarve tolv kilo som ble levert.



– Jeg skjønte ingenting. Så åpnet vi den opp og da ble vi enda mer forvirret, forteller han.



Helt feil vare

Det var nemlig ikke en tolv kilo lett badestamp oppi pappesken.

– Det var et kafésett! Et lite bord og to stoler.



– Du kan tenke deg skuffelsen var stor når det var det som dukket opp, og vi alle sto der klare til å bade, forteller han.



HELT FEIL: Dette skulle vært en badestamp, men var i stedet et kafésett. Foto: Privat

Han forsøker å forklare transportøren at dette ikke er riktig vare, men transportøren nekter å ta imot varen i retur. Espen signerer derfor uthenting og tar imot kafésettet.

– Hva gjør jeg nå da?



Klagde

Samme dag sender han inn et klageskjema til Trademax.



– De beklaget seg og lovet å sende ut rett vare så raskt som mulig.

Men en kan lure på hva «så raskt som mulig» betyr, når Trademax for hver dag utvider leveringstiden.

– Først sto det forventet sending 24. juni, så 25. juni, så 26. juni, så 27. og 28. Hver dag utsettes det.

– Det er ganske irriterende. Jeg og sønnen min har jo stresset som bare det med å få ferdig området der badestampen skulle stå.

NOE SOM MANGLER: Her har familien Gimre gjort alt klart for at badestampen skal stå. Foto: Privat

– Og en annen ting, hvem er det som egentlig skulle fått dette kafésettet som jeg fikk?!



– Håper bare jeg får badestampen før sommeren er over, sier han.

Les hva Trademax svarer når vi tar kontakt, lenger ned i saken.



Flere klager til TV 2 hjelper deg

Dette er ikke første gangen TV 2 hjelper deg skriver om Trademax.

Kunde Michelle Balchen Larsen (25) fortalte for kort tid siden om et frustrerende sengekjøp. Etter dette har det kommet inn flere henvendelser på den svenske nettbutikken.

Klagene går blant annet ut på lav kvalitet på møblene, forsinkede leveringer, dårlig kundeservice, eller feillevering av møbler.

Det finnes også en lukket Facebook-gruppe med misfornøyde kunder. Dette svarer Trademax:

«Synspunkter om produkt, levering eller behandling av reklamasjoner håper vi at våre kunder tar direkte med oss, i stedet for å poste på et forum».



– Få opp dampen

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, forteller at Trademax bør få opp farten.



– Selv om fellesferie står for tur, er det helt klart at Trademax bør få opp dampen, slik at kunden får levert stampen.

Videre forklarer han at kunden ikke har rett på prisavslag som følge av feillevering og forsinkelser, men at kunden kan kreve penger dersom det er et økonomisk tap.

DEKKE RETUR: Thomas Iversen sier at dersom noen andre har mottatt stampen, er det Trademax som må dekke returen. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

– Fra et kundeserviceperspektiv bør selskapet absolutt vurdere en rabatt på stampen. Hvis bomturen da stampen ikke kom, førte til et økonomisk tap, bør forbrukeren kreve det av Trademax, sier Iversen.



Økonomisk tap kan være i form av drivstoff eller strøm til bilen, bompenger, eller billetter med kollektivtransport hvis det ble benyttet.

– Utover det har forbrukeren krav på levering så snart som mulig. Hvis det ikke skjer, kan forbrukeren heve kjøpet, avslutter han.

– Skjer svært sjeldent

Vi tar kontakt med nordisk kundesjef i Trademax, Petra Olandersson. Hun beklager på vegne av selskapet og forklarer hva som gikk galt:



– I den aktuelle saken ble det informert om foreløpig leveringsdato 24. mai, som er vanlig for denne typen produkter.

Videre forklarer hun at kunden den 26. mai fikk informasjon om at det forelå en forsinkelse, noe som medførte ekstra ventetid på to uker.

– Dette er selvsagt svært beklagelig og ikke ønskelig fra vår side, men dessverre utenfor vår kontroll da det er en bestillingsvare med beregnet leveringstid.

– Under utsendelse var det en feilhåndtering på lageret, som medførte at feil produkt ble sendt med transporten. Denne typen feil skjer svært sjelden, sier hun.

Hun forklarer at klagen fra Espen Gimre kom inn i Trademax sin travleste periode, med lengre svartider på e-post enn normalt.

Kontaktet kunden

Olandersson legger til at de nå ønsker å løse saken best mulig, og er i kontakt med Gimre.



– Vi er opptatt av å finne en passende løsning for vår kunde, som har vært involvert i flere uheldige omstendigheter.

Gladmelding

Knappe tre timer etter at TV 2 hjelper deg tok kontakt med Trademax, får Espen en hyggelig telefon fra selskapet:

– De skal sende ut badestampen nå med det samme, og vi får også en kompensasjon på 4000 kroner.

– Tusen takk for hjelp og fortgang, sier han fornøyd.