Gikk i oppløsning i vannet: – Fikk litt panikk

– Man tenker jo at i Norge er sånne produkter helt trygge, sier Mari (37).

Sammen med datteren Mathea på seks år fikk hun en ubehagelig opplevelse på stranda.

– Mathea ville bade i finværet så vi stakk innom Nille og kjøpte et sett med armringer fra PAW Patrol, sier moren.



Framme på stranda ble armringene blåst opp og satt på armene til Mathea.

– Løsnet i limingen



– Etter tre-fire minutter ropte hun «mamma», og da så jeg at den ene armringen hadde løsnet helt i limingen. Jeg fikk litt panikk med en gang, forteller Mari, som ikke ønsker etternavnet på trykk.



Datteren er tøff i vannet, men ikke helt svømmedyktig. I tillegg til at moren passet på, skulle badearmringene derfor være en ekstra trygghet.

– Da dette skjedde føltes det mer som en falsk trygghet, synes Mari.



Hun hentet datteren ute i vannet, og resten av dagen ble det bading på grunt vann.

Flere har opplevd det samme

Da 37-åringen skrev om hendelsen i en gruppe på Facebook, fikk hun raskt respons fra andre med lignende opplevelser.

– Det skjedde med tre av fire armringer på ferie her i fjor, skrev Marianne Aaseth Cakar.



Til TV 2 hjelper deg forteller hun at de kjøpte armringer fra PAW Patrol på Nille for å ta med til de to tantebarna i Tyrkia.

– Tre av fire løsnet



– Vi kjøpte baderinger og svømmebriller også i samme serie, men det var kun armringene som var av så dårlig kvalitet. Den første armringen løsnet fra barnet i løpet av de første 20 minuttene, og så gikk det slag i slag med de andre to også, forteller Cakar.

– Det er rett og slett veldig skummelt. Det var ikke sånn at de løsnet gradvis i limingen heller, det var ett sekund og så var hele armringen av.

Hun legger til at den siste av fire armringer overlevde hele ferien.



– En vekker



– Barna skal selvfølgelig være under oppsyn i vannet hele tiden, men det var en vekker for oss hvor fort ting kan skje. Barna som opplevde det syntes det var veldig skummelt, for de kunne ikke svømme.

Hun legger til at de voksne raskt var ute i bassenget, og at alt gikk bra.

– Men det er skremmende at det selges så dårlige produkter, og det er tydelig at vi ikke er de eneste som har opplevd det.

I den samme Facebook-posten skriver Kine Bostad Sundnes at hun har opplevd noe lignende.

Sundnes kjøpte armringer hos Nille i fjor, med havfrue-motiv.

– Etter at jeg hadde blåst dem opp, røk den ene da jeg skulle sette den på armen til femåringen, sier hun.

Skuffet over svaret

Mari er den eneste av de tre som har kontaktet Nille.

Hun skrev en e-post til butikkjeden for å varsle om at armringen hadde falt fra hverandre etter kort tid.

Da svaret kom ble hun skuffet.

«Vi beklager det inntrufne. Vi har ikke mottatt klager på disse tidligere, så det må dessverre være en produksjonsfeil», svarer kundeservice.

De skriver også at Mari kan levere armringene til butikken der hun kjøpte dem.

37-åringen skriver tilbake at hun har fått flere kommentarer fra folk som har opplevd det samme. Denne gang får hun et lengre svar. Nille skriver blant annet at de tar alle reklamasjoner og henvendelser på stort alvor.

Trekker ikke varen

«Vi må også foreta våre vurderinger ut fra data, og ikke synsing», skriver kundeservice, og konkluderer med at de ikke trekker varen.



Når TV 2 hjelper deg kontakter Nille, står selskapet fast på den avgjørelsen.

Sortiment og innkjøpsdirektør Hedvig Grande-Breyholtz svarer dette:

«Paw Patrol-armringene det henvises til, er et lisensiert produkt som er kjøpt inn fra en av Europas ledende leverandører av blant annet oppblåsbart, og det samme produktet er i salg hos en rekke retailere over hele Europa.

Nille har gjennom de siste par årene solgt i overkant av 16.000 stykker av disse armringene og har i denne perioden kun mottatt to kundereklamasjoner på varen.»

«Vi vil gjerne understreke at manglende feste i skjøten på en badearmring utvilsomt utgjør en klar mangel ved det konkrete produktet, og vi har stor forståelse for at det inntrufne kan være en skremmende opplevelse for både voksne og barn.»

– Uheldige tilfeller



«Produktet er CE-merket, noe som medfører at det er underlagt omfattende tester. Det utelukker dessverre ikke at negative avvik kan fremkomme på enkeltprodukter.»

Siden det er så få reklamasjoner på produktet, konkluderer Nille slik:

«...dette må dreie seg om svært uheldige tilfeller av feil ved enkeltprodukter, men ikke kvalitetsutfordringer med selve produktet.»

Nille ber likevel kunder som opplever lignende hendelser om å ta kontakt.