– Fy flate så ekkelt

– Det fremstår jo som en oransje majones, sier kjøkkensjef på Code, Eirik Lillebø, når han trykker ut litt Cheesy Cheddar Style på flaket med nachochips.

TV 2 hjelper deg har undersøkt og prøvesmakt den eneste ostedippen som finnes i butikken for øyeblikket, Eldorado Cheesy Cheddar Style.

Han stikker det i munnen og grimasen er ikke til å ta feil av:

PRØVESMAK: Lillebø aner ikke hva som vil skje når dette nachoflaket når munnhulen. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Fy flate det var vondt. Kvalmende søtt, kvalmende syrlig, oljete og ekkelt fett. Det er verken ost eller cheddar dette. Det er bare tull og tøys, sier Lillebø.



Fire forskjellige guacamole-varianter er også prøvesmakt. En av dem får fram smilet hos kokken, les mer lenger ned.



– Nøyaktig null

Kjøkkensjefen kjente ingen cheddarsmak i dippen, og det er ikke så rart. Bloggeren Anders Nordstad, som skriver om matindustrien, oppdaget nemlig noe spesielt ved Eldorados nye «oste»-dipp:

USMAK: Eirik Lillebø får en fysisk reaksjon når han spiser Eldorado Cheesy Cheddar Style. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

«Innholdet av cheddar er nøyaktig null, men de har funnet plass til hele 1 % ostepulver. Ingen ost, altså. Hovedingrediensene er vann, rapsolje og druesukker. Og en liten dæsj med modifisert maisstivelse. Så kan jo du som forbruker lure på om dette er et produkt som er bra for deg», skriver han på Instagram.



FORBANNET: Blogger Anders Nordstad er ikke imponert over cheesy Eldorado-dipp. Foto: Faksimile

– Dette er veldig langt unna et osteprodukt. Dette er et bevisst forsøk på å unnlate å gi forbrukeren et opplyst valg, mener Anders Nordstad.



Han er ikke i tvil om hvorfor Eldorado lager produktet på denne måten.

– Det er fordi det er billigere ingredienser å bruke enn ost. Dette er et billig produkt å produsere.



Sukker

Kjøkkensjef Eirik Lillebø reagerer også på sukkerinnholdet i denne dippen.

– Det er mer enn i vanlig Coca-Cola, sier han sjokkert.



I motsetning til en vanlig Norvegia ost som inneholder null prosent karbohydrater og sukker, er det i dippen 13,8 gram karbohydrater og 10,9 gram sukker.

Det er også bare 1,6 gram protein, mens osten har hele 27 gram.

– Kunden blir lurt



Kjøkkensjefen synes det er trist at Norgesgruppen har laget et slikt produkt til sine matbutikker: Kiwi, Meny, Joker og Spar.

– De har lurt seg unna ved å kalle det cheesy og ikke cheese og cheddar style og ikke cheddar, sier Lillebø og tilføyer:



– Mulig de er innenfor i regelverket, men moralsk sett er de ute på vidvanke. Her blir kundene lurt. Det er et forferdelig produkt.



Norgesgruppens egen merkevare Eldorado er ikke alene om en såkalt «ostedipp», men konkurrenten Santa Maria Dip Nacho Cheese Style, med fire prosent cheddar, er for øyeblikket ikke i butikkhyllene og kunne derfor ikke prøvesmakes.

Lillebøs ostedipp Kjøkkensjefen mener det er enkelt å lage en god ostesaus selv: – Du koker opp litt fløte, jevner med Maizena, smelter inn masse ost og drysser på litt salt. Kjempeenkelt og veldig godt.



– Grusom



Men «guacamole»-varianten Santa Maria Dip Tex Mex Style var i butikkhyllene. Så den fikk kjøkkensjefen smake.

– Den ser ut som litt halvgammel avokado, men når du rister på den, ser du at konsistensen er som en pudding.



– Fy flate det var ekkelt. Det har ingenting med avokado å gjøre. Fyttirakkeren.

– Du får et belegg i munnen etterpå. Et sånn teflonbelegg, sier han.



GRUSOM: Lillebø er ikke imponert over dippen til Santa Maria. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Lillebø har helt rett når han sier at dette har lite med avokado å gjøre. Produktet inneholder kun 1,5 prosent avokado.

Old El Paso får lov til å kalle sitt produkt guacamole i forhold til reglementet. Det betyr absolutt ikke at produktet er stappet med avokado, men det øker i alle fall fra 1,5 prosent til 14 prosent.

TACOKVARTETT: Fire dipper er med i smakstesten til TV 2 hjelper deg. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Stakkars unger

Lillebø tar en smak.

Det kommer en tydelig grimase når guacamolen kommer inn i munnen.

– Det er ikke godt.., sukker han.



– Det har ingenting med guacamole å gjøre.

Kjøkkensjefen sliter med å finne de rette ordene, men sier til slutt:

– Dette er personifisering av analfabetisme i norsk matkultur. Dette må stakkars unger spise fredag etter fredag.

EKTE GUACAMOLE? Det er bare 14 prosent avokado i Old El Paso-varianten av guacamole. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Etter totalt slakt av Eldorados cheesy dipp, tar kjendiskokken en liten smak på deres Tasty Lime & Avocado. Hovedingrediensen er vann og rapsolje, men det er 14 prosent avokado og lite grann limejuicekonsentrat.

Lillebøs guacamole Kjøkkensjef Eirik Lillebø sier det bare tar et par minutter å lage skikkelig god guacamole selv. – Du har selvfølgelig avokado, lime, chili, litt koriander og hvitløk. Chili etter valg. Spiser jeg alene tar jeg gjerne en habanero (skikkelig sterk), men til familien blir det en vanlig sånn at jeg ikke skremmer dem. Noen blander det i morteren, men jeg hiver det bare rett i blenderen.



– Dette er menneskeføde. Det er ikke de to andre, sier Eirik Lillebø, som trekker frem en litt søt, spicy smak med toner av ingefær og koriander.



BEDRE: Tasty-varianten med avokado er bedre enn cheesy-varianten. Foto: Produsent

Men konklusjonen er likevel:

– Det er ikke godt.

– Ekte råvarer

Hvis du går i ferskvaredisken istedenfor taco-hylla, får du Bamas versjon av guacamole.

Go & Frisk Guacamole inneholder 95 prosent avokado, jalapeño og en liten dæsj tørket koriander.

– Mye bedre. Det er noe helt annet enn de andre produktene. Dette er håndverk, ekte råvarer, smiler kokken.

Han blir sjokkert når TV 2 hjelper deg forteller at den ferske varianten bare er 30 prosent dyrere per kilo enn de andre variantene.

ET SMIL: Kjøkkensjef Eirik Lillebø likte Go & Frisk Guacamole fra ferskvaredisken. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Det er fascinerende, sier en overrasket kokk.

– Gir rimeligere produkter



Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, forsvarer de to Eldorado-produktene:

– Begge disse produktene er toppinger som er ment å skulle brukes i små mengder for å løfte smaksopplevelsen. Vi har lagt vekt på at det skal være rimelige produkter med god holdbarhet. Avokado og ost er eksempler på dyrere råvarer, og ved å bruke mindre av disse i toppingene, kan vi tilby et rimeligere produkt som forbedrer fredagstacoen uten å gjøre måltidet betydelig dyrere.

SVARER: Kine Søyland i Norgesgruppen mener sukkermengden er akseptabel. Foto: Per Haugen / TV 2

Søyland mener også at sukkernivået er akseptabelt.

– Et innhold på 10,9 prosent sukkerarter er ikke overdrevet for et slikt produkt, skriver hun, og sammenligner med ketsjup som har 18 prosent sukker.

– Når det er sagt, så har vi fokus på å redusere salt og sukker der vi kan.

Søyland påpeker at innholdet er tydelig merket og at navnene er innenfor retningslinjene.

– Men vi kan alltid bli bedre, så vi vil se om det er noe vi kan gjøre med navngivingen neste gang vi evaluerer disse produktene.



– Smaken er som baken

Santa Maria mener at deres produkter Dip Nacho cheese style og Dip Tex Mex style ikke lover mer enn de kan holde.

– Begrepet «style» anvendes bransjeovergripende for å beskrive en smaksretning, og det innebærer ikke nødvendigvis at den smaksgivende ingrediensen er hovedingrediensen, sier landsjef Stian Hvaal Møller i Paulig Santa Maria Norge.

FULLE HYLLER: Santa Maria Dip Tex Mex style selger bra. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Han synes det er leit at Eirik Lillebø ikke liker produktet, men sier det er et populært produkt blant forbrukerne.

– Men vi har forståelse for at ikke alle er like betatt av våre produkter; smaken er som kjent som baken – den er delt.



Old El Paso ønsker ikke å kommentere smaksopplevelsen til Lillebø.