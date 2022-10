Fortviler etter frisørbesøk: – Gråt da jeg så resultatet

I juni dro Mette Berland (33) til Combi frisør Kilden i Stavanger for å gjennomføre en ombré-behandling.

Hun hadde aldri vært der tidligere og gjorde derfor god research før hun bestilte frisørtimen.

Ombré-behandling Ombré er fransk og betyr «skyggelagt». Teknikken innebærer å endre fargetone, normalt blir den mørkere grunnfargen gradvis lysere utover mot hårlengdene. Hårfargingsteknikken ble populær rundt år 2000. Kilde: Wikipedia

– Jeg bestilte farging hos en spesifikk frisør som jeg så var god på ombré-teknikk. Men da jeg kom til timen, ble jeg plassert hos en annen frisør, forteller Berland.

Berland viste derfor et bildet til frisøren som illustrerte hvordan hun ønsket at håret skulle bli og spurte om det var mulig.

INSPIRASJON: Dette bildet, som illustrerte hva hun ønsket, viste Berland til frisøren. Foto: Illustrasjonbilde/ Pinterest

– Frisøren svarte at det ikke var noe problem, sier Berland.

Bildet sto oppslått på mobilen hele tiden mens frisøren holdt på.

Etter seks timer i frisørstolen, knakk Berland sammen da hun endelig fikk se resultatet.

– Helt forferdelig

– Da jeg ba om et speil, fikk jeg sjokk, forteller 33-åringen.

– Det var helt forferdelig. Oransje flekker og striper overalt. Resultatet ble helt katastrofe. De ansatte sa at jeg kunne komme tilbake til samme frisør uken etter, men jeg sa jeg ikke ville tilbake til den samme.

ORANSJ: Dette resultatet satt Berland igjen med etter seks timer i frisørstolen. Foto: Privat

– Jeg ble kjempelei meg. Hadde gledet meg så sykt til endelig å gjøre en forandring. Jeg sto og gråt i frisørsalongen og satt lenge gråtende i bilen. Jeg skulle egentlig i et familieselskap, men klarte ikke gå fordi jeg følte meg så stygg, forteller hun.

– Det verste jeg har sett

Etter frisørbesøket la Berland ut et bilde på Instagram. Etter kort tid fikk hun svar fra tidligere daglig leder ved den aktuelle salongen, Sunniva Yildirim.

Og hun holdt ikke reaksjonene tilbake:

«Jeg har seriøst aldri sett verre tror jeg. Det ser jo helt forferdelig ut. Jeg hadde aldri tvilt på å få pengene tilbake. Det er det verste jeg har sett. Hvor har du gjort dette? », skriver Sunniva Yildirim.

Berland røper at det var på Combi frisør Kilden, der Yildirim tidligere var daglig leder.

«Herreguuuud», skriver Yildirim.

Videre skriver hun dette:

– Jeg tviler på at du vil få det som på det bildet. Håret ditt er for mørkt og kanskje noe som kan oppnås på sikt.

Når TV 2 hjelper deg kontakter Yildirim bekrefter hun historien. Hun sier hun sluttet på Combi frisør Kilden for ett år siden, og tilføyer:

– Jeg er ikke daglig leder der lenger, men jobbet der i åtte år. Da jeg så bildene, og fant ut hvor hun hadde vært, vurderte jeg å dra ned på salongen og fikse det selv. Det så jo helt forferdelig ut.

Se hva eieren av Combi frisør Kilden svarer lenger ned i saken.

– Ble viftet ut

Etter den vonde opplevelsen, tok Berland kontakt med salongen for å komme frem til en løsning.

– Jeg sendte først en klage på mail, men da jeg ikke fikk svar ringte jeg salongen. De ansatte sa jeg måtte snakke med eieren.

– De fortalte at han ofte var i salongen, og at jeg bare kunne komme innom.

Berland forklarer at hun fikk eierens telefonnummer, og at hun ringte for å be han svare på klagen.

– Det sa han at han skulle, sier hun.

Ukene gikk uten at Berland fikk svar på klagen.

– Da gadd jeg ikke vente lenger, og dro innom salongen.

Ifølge Berland viftet eieren henne ut igjen.

– Han sa jeg ikke bare kunne komme og forlange å få snakke med han. Han gjentok at svaret skulle komme på mail.

KVITTERING: Berland betalte rett under 3000 kroner for behandlingen. Foto: Privat

Da rant begeret over, og Berland krevde pengene tilbake.

– Jeg sa jeg hadde skriftlig bevis fra tidligere daglig leder ved salongen at jeg har krav på pengene igjen, og da sa han bare: «Da er det bra det er jeg som bestemmer», forteller hun.

– Bittert

Berland valgte til slutt å gå til en annen frisør for utbedring av håret.

– Da jeg kom til en ny salong, spurte de om det var mannen min som hadde prøvd å farge det. De kunne ikke skjønne at det var en frisør som hadde gjort dette, sier 33-åringen.

FRISØREN FIKK SJOKK: Den nye frisøren tok bilder av behandlingen Berlands hår hadde fått. Foto: Aprés frisør

– De har nå tonet ned stripene og tatt inn en lysebrun tone. De kunne dessverre ikke gjøre håret sånn jeg ønsket, for håret er så slitt etter all blekingen, forteller hun trist.

HÅRET NÅ: Håret måtte klippes kortere og er ikke i nærheten av det Mette Berland ønsket seg. Foto: Privat

Berland må nå gå seks måneder uten behandling, før hun kan gjøre noe med håret sitt igjen.

– Det ser mye bedre ut, men jeg er jo ikke fornøyd nå heller.

– At jeg også har betalt 6000 kroner hos ny frisør, i tillegg til de nesten 3000 fra Combi, det er ganske bittert, sier hun.

TV 2 hjelper deg har, på e-post og SMS, gjort flere forsøk på å få svar fra eier av Combi frisør Kilden, Snorre Risa. Til slutt sender Risa dette svaret:

«Vi kjenner dessverre oss ikke igjen i bilder og beskrivelser og vi betviler disse.»

Svaret får Mette Berland til å reagere:

– Helt sykt. Jeg har ikke ord. Det er faktisk første gang han har svart noe da, sier hun.