Forsto ingenting da han gikk inn på nettsiden etter kjøpet

TV 2 HJELPER DEG: Tor-Trygve Frydstad Pedersen trodde han gjorde et trygt kjøp.

SURE PENGER: Studenten Tor-Trygve Frydstad Pedersen betalte dyrt for å sitte igjen med spørsmål og frustrasjon. Foto: Privat

– Jeg hadde jo sett den overalt på TikTok, så til slutt bestilte jeg den, forteller student Tor-Trygve Frydstad Pedersen (23).

Produktet 23-åringen sikter til er en projektor som kan vise film og video direkte på vegg eller i tak.

POPULÆR: Denne projektoren bestilte Pedersen. Foto: Skjermbilde/ Techkongen

Det reklameres mye for projektoren på sosiale medier, og det var via TikTok at 23-åringen klikket seg inn på nettsiden Norsk Livsstil.

Store forsinkelser

Pedersen la inn bestillingen 28. november i fjor og betalte 599 kroner, i god tro om at projektoren ville komme før jul.

PÅ VEI: Samme dag som Pedersen bestilte varen, fikk han bekreftelse på at den var på vei. Foto: Privat

– Selve bestillingen gikk jo kjempefint. Jeg betalte med Klarna og det skulle ta omtrent ti virkedager før jeg fikk varen.

Han fikk tilsendt sporingslink og fulgte daglig med på sporingen. Men der kom det ingen informasjon.

– Jeg tok kontakt og da informerte selskapet om at det var store forsinkelser, så da slo jeg meg til ro med det.

– Skjønte ingenting

Ukene gikk, og ingen oppdatering ble sendt ut.

– En dag går jeg inn igjen på nettsiden for å lese om leveringstiden, og da kommer det opp et helt annet navn og logo. Plutselig er jeg ikke på Norsk Livsstil, men på Techkongen.

NY NETTSIDE: Denne nettsiden kom opp da Pedersen skulle inn på Norsk Livsstil. Foto: Skjermbilde/ Techkongen

– Jeg skjønte ingenting. Tenkte med en gang at jeg hadde gått på feil nettside.

– Så ser jeg at de har samme e-post, og da tar jeg kontakt igjen og purrer på leveringen. Da skyldte de på postselskapet. Men når jeg sjekker sporingsnummeret, så er det ikke registrert noe på posten.

Flere ting som skurrer

Det er over to måneder siden bestillingen, og 23-åringen har ennå ikke mottatt noe informasjon om pakken.

– Nå har selskapet sluttet helt å svare på e-postene mine.

TV 2 hjelper deg har undersøkt nettsiden og finner flere merkelige og motstridende opplysninger. Blant annet hevder selskapet at de eies og drives lokalt, og ble stiftet i et forsøk «på å oppnå en bedre morgendag for det generelle markedet og små bedrifter i Norge».

Litt lenger ned på siden står det at de er basert i Sverige. De oppgir også ulik kontaktinformasjon, ulik levering og returinformasjon.

ULIKE NAVN: Techkongen eller Norsk Livsstil? Foto: Skjermbilde/ Techkongen

– Truet med anmeldelse

TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med flere kunder i samme situasjon.

Bhare Amin Kesmaei (35) fra Kongsvinger bestilte samme projektor, også det i november i fjor.

– De har jeg meldt inn som svindel, da jeg ennå ikke har mottatt pakke.

– Jeg er fly forbanna, sier Kesmaei.

KOMMENTAR: Bhare Amin Kesmaei la ut en anmeldelse da Techkongen het Norsk Livsstil. Foto: Skjermbilde/ Facebook

– Hver gang jeg får tak i dem, sier de bare at pakken er forsvunnet og at de skal sende ny. Det har de sagt siden november, sier 35-åringen.

– Jeg har også truet med anmeldelse om de ikke gir pengene tilbake slik de lover på nettsiden, men jeg får ikke noe svar, sier hun oppgitt.

Dette gjør du

Jurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet har sett på saken til Pedersen og Kesmaei, og gir råd for fremtidige kjøp på nett.

– Det finnes mange fristende reklamer for kule ting på TikTok, men som forbruker bør man alltid tenke seg om før man handler fra ukjente nettbutikker.

VÆR OBS: Nora Wennberg Gløersen ber forbrukere undersøke nøye kontaktinformasjonen som oppgis for å være obs på useriøse aktører. Foto: Forbrukerrådet

– Er det vanskelig å finne e-post og telefonnummer, har nettsiden skrivefeil som tyder på bruk av Google Translate og lavere priser enn normalt, kan det tyde på at siden er drevet av svindlere, understreker Gløersen.

– Et annet tips er å lese andre forbrukeres erfaringer. Hvis en nettbutikk driver useriøst, finnes det som regel advarsler. Et raskt søk viser at Techkongen har misfornøyde kunder, sier forbrukerjuristen.

Dette gjør du dersom du har blitt svindlet på nett: Har du blitt lurt, bør du først klage skriftlig til nettbutikken.





Hvis du har betalt med kort, kontakt banken din så snart som mulig.





Har du betalt med kredittkort, har du rett til å få pengene tilbake fra kredittkortselskapet hvis nettbutikken ikke tar klagen din på alvor.





VISA debetkort gir deg også noen tilsvarende rettigheter.





Det kan også være lurt å sperre kortet ditt, slik at nettbutikken ikke kan gjennomføre flere trekk fra kontoen din. Kilde: Forbrukerrådet/ Nora Wennberg Gløersen

Gir seg ikke

TV 2 hjelper deg har, på flere e-post adresser, via Facebook og telefon, gjort flere forsøk på å få svar fra mannen bak Techkongen uten hell.

PRINSIPPSAK: Tor-Trygve Frydstad Pedersen sier det er kjipe penger å miste, men at dette først og fremst har blitt en prinsippsak. Foto: Privat

Tor-Trygve Frydstad Pedersen har likevel ikke gitt opp håpet om å få pengene sine tilbake.

– Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for at ingen andre skal handle der og oppleve det samme. Det er jo et veldig useriøst selskap.

– Jeg studerer innovasjon- og forretningsutvikling i Oslo, så dette er jo egentlig veldig ironisk, avslutter han.