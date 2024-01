Forsto ingenting da han åpnet pakken

Markandrew Terry ble svært overrasket over det som lå i pakken. – Hva i alle dager.

Ikke alle er helt i mål med fjorårets julegaver.

– Det skal ikke være mulig, sier Markandrew Terry (67) fra Sokna om situasjonen han står i.



Julegave til datteren

I november skrollet 67-åringen på Instagram og kom over den perfekte julegaven til datteren Janina Terry.

– Det var en sort Dr. Martens-sekk som jeg tenkte var helt perfekt til henne.

Han klikket på bildet og ble direkte overført til nettsiden Ukshoesoutlet, hvor de tilsynelatende solgte Dr. Martens-sekken, ifølge Terry.

ILLUSTRASJONSFOTO: En sekk tilsvarende denne fikk Markandrew Terry til å klikke seg inn på nettsiden. Foto: Skjermdump / Dr. Martens

– Da jeg var inne på siden, fant jeg også flere Dr. Martens-sko, legger han til.

Terry ble fristet av tilbudet på det han trodde var ekte Dr. Martens og slo derfor til på to par sko til seg selv.

ILLUSTRASJONSFOTO: Sko som lignet på disse dukket opp på nettsiden Ukshoeoutlet. Foto: Skjermdump / Dr. Martens

– Jeg trengte fottøy, og har selv Dr. Martens fra før av. I tillegg syntes jeg prisen var veldig bra.

– Størrelsen min er dessuten nesten umulig å finne her i Norge, da jeg bruker størrelse 48 i sko. Derfor slo jeg til, forteller han.

GAMMELT PAR: Markandrew Terry sine gamle Dr. Martens-sko, som han er svært fornøyd med. Foto: Privat

Han klikket hjem to par sko og en sekk for bare 567 kroner.

– Jeg burde skjønt at prisen skurret.



Plass i postkassa?

Levering tok lengre tid enn Terry hadde sett for seg.

Først fem dager etter julaften fikk 67-åringen beskjed om at pakken var kommet i posten.

LEVERT FOR SENT: Den 29. desember kom pakken omsider i postkassen. Foto: Privat

– Da jeg så pakken, husker jeg at jeg tenkte: «Den var veldig liten».

– Den fikk jo plass i postkassen min, noe som var veldig rart med tanke på at jeg hadde bestilt to par sko i størrelse 48 og en sekk, forteller han.



67-åringen sjekket lappen på forsiden av leveransen og merket seg at avsenderadressen var fra et sted i Norge.

PAKKE I POSTEN: Denne pakken kom i posten, med avsenderadresse Aslakveien i Oslo. Foto: Privat

– Dette syntes jeg nesten var enda rarere.

– Nettsiden jeg ble henvist til og som jeg bestilte fra hadde «.com» bak seg, men denne pakken var sendt med Yun Express, fra en adresse i Oslo, forteller han.



Da han åpnet pakken, ble han enda mer forvirret.

FORVIRRET: Markandrew Terry ble svært forvirret da han åpnet pakken som kom i posten. Foto: Privat

– Hva i alle dager?

Det var nemlig ikke en vakuumpakket sekk og to sammenleggbare sko i den lille pakken.

– Det var en ring, forteller han.



– Jeg husker jeg tenkte: «Hva i alle dager?»



DENNE KOM I POSTEN: Det var verken sko eller sekk i pakken. Foto: Privat

Han tok derfor raskt kontakt med nettbutikken for å informere om feilen.

– Jeg prøvde å ta kontakt flere steder. Både gjennom deres skjema på nett, på epost og på Instagram, men jeg fikk aldri noe svar.



På hjemmesiden til nettbutikken fant han heller ikke noe telefonnummer å ringe.

Men det er mer han reagerer på.

HJEMMESIDEN: På Ukshoeoutlet er det kun mulig å ta kontakt på epost. Foto: Skjermdump / Ukshoeoutlet

– Nettsiden er nå ikke lenger på Instagram. Når jeg går på nettsiden, er det heller ikke noe Dr. Martens-produkter der, som det var da jeg bestilte i november, forteller han.



– Jeg skjønner jo nå at jeg kanskje har blitt lurt, legger han til.



Det selges heller ikke ringer på nettsiden.

– Så hvor kom denne ringen fra?



UKJENT EIER: Hvem skal egentlig ha ringen som Markandrew Terry fikk i posten? Foto: Privat

Oppsøker adressen i Oslo

TV 2 hjelper deg ringer Yun express og blir møtt av en telefonsvarer med beskjed om å sende en epost til deres norske kundeservice, men denne har vi ikke fått svar på.



Vi oppsøker også avsenderadressen som sto oppgitt på pakken, Aslakveien 14E i Oslo, på jakt etter svar.

Der finner vi verken Yun Express eller nettbutikkens navn på oversikten, men ser flere kjente navn som Posten, Bring og Postnord.

FLERE BEDRIFTER: På adressen er det flere bedrifter som holder til, blant annet Posten. Foto: Caroline Jensen Dahle / TV 2 hjelper deg

Pressesjefen i Posten Bring, Kenneth Tjønndal Pettersen, bekrefter til TV 2 hjelper deg at det er Postens distribusjonsenhet på Røa. Uten at det tar oss nærmere et svar.

INGEN SPOR: Ingen tegn til Yun Express ved inngangsdøren. Foto: Caroline Jensen Dahle / TV 2 hjelper deg

– Klar mangel og brudd på avtalen

Forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet har sett nærmere på nettbutikken Ukshoeoutlet.

– Går man inn på Ukshoesoutlet.com, finner man opplysninger om at selskapet ikke holder til i UK i det hele tatt. Butikken står oppført med adresse i Hongkong.

– Det er umulig å finne et telefonnummer til kundeservice og i vilkårene står det at du som kunde må betale for frakt dersom du vil returnere varer, noe som kan bli veldig dyrt når varen skal sendes helt til Kina.



FÅ PENGENE TILBAKE: Nora Wennberg Gløersen informerer om at dersom du har betalt med kort, kan du ha rett til å få pengene tilbake gjennom en såkalt kortreklamasjon. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Har du bestilt sko og sekk, skal du selvfølgelig få det du har betalt for, ikke en ring. Dette er en klar mangel, og et brudd på avtalen, understreker hun.



Gløersen legger til at risikoen ved å handle billigvarer fra land utenfor EU/EØS, ofte er knyttet til lang leveringstid, uventede importavgifter, høye returkostnader, lite tilgjengelig kundeservice og varer av dårlig kvalitet.

Vår epost i retur

TV 2 hjelper deg har forsøkt å få kontakt med nettbutikken på epost, som er den eneste kontaktmuligheten selskapet oppgir.

Den eposten får vi i retur.

Dermed har Markandrew Terry fortsatt en ring han ikke vil ha, men to par sko og en sekk mangler fremdeles.