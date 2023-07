– Folk tror oss ikke når vi forteller dette

SLITNE: Ekteparet Bente Elisabeth Hansen og Arild Roger Hansen er fortvilet over å ha måttet vente så lenge. Foto: Privat

Ekteparet hadde gledet seg til hyttefornyelsen. Nå har den i stedet blitt et mareritt.

– Vi er over 70 år gamle, vi orker ikke dette mer.



Bente Elisabeth (73) og Arild Roger Hansen (75) hadde gledet seg til en vår med ny paviljong på feriestedet i Råde.

Slik skulle det ikke bli.

Bestilte i fjor

I august i fjor bestilte nemlig ekteparet Hansen en ny paviljong som skulle settes opp på sommerstedet.

– Vi ønsket oss en paviljong med faste vegger og tak, for å slippe å måtte ta ned teltet om høsten, for å så sette det opp igjen på våren, forteller de til TV 2 hjelper deg.

– Og så er det fint å ha en oppbevaringsplass om vinteren, sier Bente Hansen.

PAVILJONGEN: Slik skal paviljongen se ut. Foto: Vikingtelt.no

Paviljongen ble bestilt fra Nye Vikingtelt AS for hele 53.000 kroner. Det inkluderte både bygging, levering og montering.



– Vi måtte betale halve beløpet på 26.500 kroner da vi bestilte, og produksjonen skulle igangsettes umiddelbart, forteller ekteparet.

Resterende beløp skulle betales når paviljongen ble montert.

– Hvor blir det av paviljongen?

– En paviljong tar i utgangspunktet bare én dag å sette opp, så de lovet at den ville komme opp i løpet av august i fjor.

Men måneden gikk og ingenting ble levert.

– Mot høsten begynte vi å tenke «hvor blir det av den paviljongen?», forteller Arild Hansen.



Da fikk ekteparet ny lovnad om levering til jul.

Så dukket det opp en ny lovnad om levering til påske.

Så til våren.

Ti måneder senere var paviljongen fremdeles ikke på plass.

– Vi har fått så mange lovnader om levering og montering, men ingenting skjer, forteller de oppgitt.

I april i år krevde ekteparet at kjøpet heves og pengene tilbakebetales. Nye Vikingtelt AS avviste kravet.



Les hvorfor og hva selskapet svarer, lenger ned i saken.

Ulike forklaringer

Paret var lei alle forklaringene på hvorfor paviljongen ikke ble levert.



– Vi har både fått høre at det er sykdom, legevakt, begravelse og krasjing av bil inne i bildet. Unnskyldningene er mange.



Naboer rundt har også bitt seg merke i at ekteparet fremdeles ikke har fått opp paviljongen sin.

SLITNE: Ekteparet forteller at de er slitne av situasjonen. Foto: Privat

– Folk tror oss ikke når vi forteller dette, sier Bente Hansen.



Ny lovnad

Likevel gir ikke ekteparet opp, og prøver jevnlig å kontakte selskapet.

– Vi ringer, sender SMS og skriver utallige mailer. Noen ganger får vi svar, og så kan det bli stille lenge.

Men så skjer det endelig noe.

I juni får en paret ny beskjed.

– Vi fikk endelig kontakt, med ny lovnad om levering innen 14 dager, forteller de fornøyd.

– Endelig blir det paviljong i sommer!



– Trenger all den hjelp vi kan få

Men lykken ble kortvarig.

Når TV 2 hjelper deg tar kontakt 14 dager senere, forteller ekteparet at de fremdeles sitter på sommerstedet sitt og venter på paviljongen.

TOM PLATTING: Her har plattingen stått tom i snart ett år i påvente av at paviljongen skal bli satt opp. Foto: Privat

– Vi har ikke hørt noe mer. Det er stille som i graven, sier Bente Hansen.

Ekteparet forteller at de føler seg lurt av selskapet.

– Nå trenger vi virkelig all den hjelp vi kan få.

Forbrukerrådet: – Brutt avtale

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier dette:



– Her må selskapet rydde opp. Uansett hva som er grunnen til at varen ikke blir levert. Selskapet sitter med halve kjøpesummen på konto, noe som illustrerer risikoen ved forskuddsbetaling, som vi jevnlig advarer mot.

RETT TIL HEVING: Thomas Iversen forklarer at ekteparet har gitt selskapet mange tilleggsfrister, noe som betyr at muligheten for heving er til stedet. Foto: Forbrukerrådet

– Selskapet har åpenbart brutt avtalen med forbrukeren i denne saken, og ekteparet har helt klart rett på heving.

Det betyr at pengene som er innbetalt skal betales tilbake.

– Forbrukeren har også rett på erstatning for merkostnader ved et eventuelt dekningskjøp, men gitt selskapets svært dårlige økonomi, fremstår muligheten for en slik erstatningsutbetaling som lav.

Iversen påpeker også at selskapet Vikingtelt AS ble slettet i mars i fjor, som følge av konkurs.



Selskapet Nye Vikingtelt AS ble ifølge proff.no stiftet i 2021, med samme innehaver.

– Vi er veldig lei oss

TV 2 hjelper deg tar kontakt med daglig leder i Nye Vikingtelt AS, Ive Duestad Mikkelsen, som beklager på vegne av selskapet:

– Vi veldig lei oss for de forsinkelser som ekteparet Hansen har opplevd. Dette har vi også kommunisert direkte i de mange samtaler vi har hatt siden paviljongen ble bestilt.

Mikkelsen forklarer at Nye Vikingtelt AS opplevde et krevende år i 2022, grunnet krig i Ukraina og manglende tilgang på viktige råvarer til sin produksjon.

– Dette medførte store forsinkelser i selskapets produksjon og leveranser, og ekteparet Hansen er ikke de eneste som har vært berørt, forteller hun.

Hun legger til at produksjonen av paviljongen er igangsatt.

– Både sveising av duk og bygging av rammer ble gjort ganske umiddelbart etter ordren ble bekreftet.

Hevder de ikke har rett til heving

Videre forklarer hun grunnen til at ekteparet ikke fikk heve kjøpet.

– Ekteparet Hansen har gjort et tilvirkningskjøp. Det betyr at paviljongen de har bestilt er tegnet og produsert spesielt til dem.

– Alle tilvirkningskjøp hos oss faktureres med en forskuddsbetaling for å sikre at selskapet ikke blir sittende med masse usalgbare varer.

– Dersom våre kunder ønsker å kansellere sin ordre, vil de i henhold til selskapets betingelser, bli belastet med tilvirkningskosten på de produserte varer.

Mikkelsen påpeker at hun for kort tid siden snakket med ekteparet, og hevder de fortsatt ønsket at paviljongen skulle leveres.

Mikkelsen legger til at paviljongen vil være på plass i løpet av kort tid:

– Jeg har sjekket opp i dag, og ser at paviljongen er planlagt kjørt ut fredag 30. juni.

– Stemmer ikke

– Jeg vil gjøre oppmerksom på at informasjon vedrørende selskapets eiere og status ikke stemmer, mener Mikkelsen.

Hun sier at hun kjøpte konkursboet etter Vikingtelt AS i 2020.

– Vedrørende selskapets økonomi, så bærer den naturlig nok preg av siste års utfordringer, legger hun til.

Mikkelsen avslutter med å love at kundene får det de har bestilt, og at alle som nå venter på varene sine, vil motta dem.

Paviljong på plass

Ekteparet kan endelig bekrefte overfor TV 2 hjelper deg at de nå har fått levert og montert paviljongen på Lingen Hageby i Råde:

– Så flott, sier ekteparet fornøyd.