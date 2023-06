– Føles som å ligge i en bakke

Michelle Balchen Larsen (25) sier hun aldri før har angret mer på et kjøp. Svaret fra møbelbutikken gjør henne enda mer provosert – og hun er ikke alene om frustrasjonen mot giganten.

– Etter bare få uker merket jeg at noe ikke var som det skulle, forteller Michelle Balchen Larsen (25).

25-åringens sengekjøp hos møbelgiganten Trademax ble alt annet enn problemfritt.

– Må «ligges inn»

I slutten av februar bestilte Larsen en helt ny Celine sengepakke fra Trademax til 17.000 kroner, på deres nettside.

HERSKAPELIG: Sengepakken besto av en seng, to madrasser, en sengegavl og åtte sengeben. Foto: Skjermbilde/ Trademax.no

Etter knappe fire uker begynte sengen å bli mindre og mindre behagelig å ligge i.

– Det føltes som jeg lå i en bakke. Madrassene bøyde seg nedover, og sengen var absolutt ikke brukbar.

Hun vurderte allerede da å sende inn en klage, men ventet.

– Man hører jo at en seng må «ligges inn», sier hun.



Larsen venter derfor en snau uke, med flere våkne netter, før hun sender en klage til Trademax og forklarer opplevelsen.

SKJEV: – Når man ligger i sengen føles det som man ligger i en bakke, sier Michelle Balchen Larsen. Foto: Privat

Tok kontakt for sent

Trademax avviser 25-åringens klage og informerer om at det har gått over 14 dager, som er angrerett-fristen.

– Da forklarte jeg at dette er reklamasjon, fordi sengen ikke er brukbar slik den er nå.



Møbelgiganten går derfor motvillig med på at hun kan sende inn bilder og video av madrassene.

Etter å ha vurdert bildene, er Trademax likevel uenig i at madrassene er ødelagt og avslutter saken.

KRØLLETE: Slik er madrassene under trekket. Foto: Privat

Begeret rant over

25-åringen gir seg ikke og ringer direkte til Trademax for å klage.

– Jeg ba de ta opp saken igjen, og krevde å få en helt ny seng.

ILLUSTRERER SKJEVHETEN: Ved å legge et lett kosteskaft over sengen, ser man skjevhetene tydelig. Foto: Privat

To måneder går før noe skjer i saken. Men så:

– Etter mye om og men, og fram og tilbake, får jeg svar om at de kan sende en ny madrass.

– EN ny!



– Jeg har jo klart og tydelig sendt inn bevis på at det er noe galt med begge, forteller hun oppgitt.

Larsen forklarer gjentatte ganger at begge madrassene er skjeve.

Eneste svar hun får er å snu madrassene og prøve dem ulike veier.

Da renner begeret over:

«Dette burde fader meg være nok. Nå er jeg drit lei av å vende om på den sengen når jeg har tydelig sagt at vi har prøvd å snu på madrasser alle mulige måter, uten at det blir bedre. Nå har dere fått flere videoer og bilder der alle viser at madrassene ikke er brukbare», skriver hun i en e-post til selskapet.



Da velger Trademax å avslutte saken og slutter å svare.

Møter opp i butikken

Når hun ikke lenger får svar, bestemmer 25-åringen seg for at nok er nok.

– Jeg drar til Trademax på Sørlandsparken, viser bildene av sengen og krever en løsning.

– Da sier de at sengen absolutt ikke skal være sånn, og hadde det vært opp til dem, så hadde de tatt den inn, men at det ikke går.

– Hvorfor fikk de ikke gjort noe?

– Fordi Trademax på Sørlandsparken er en utstillingsplass og ikke en butikk. Jeg ble rimelig forbanna, forteller hun.

LEI: Michelle Balchen Larsen er nå mektig lei av å måtte krangle med Trademax om en feil hun hevder ikke er hennes. Foto: Privat

– Trademax har en dritdårlig kundeservice.

– Alt jeg vil er at de hever kjøpet og gir meg pengene tilbake. Vil ikke ha en ny seng, eller noe fra dem igjen.

Det skal vise seg at Larsen blir enda mer provosert når hun får lese svaret Trademax gir TV 2 hjelper deg. Les mer lenger ned i saken.

Lukket Facebook-gruppe

TV 2 hjelper deg er blitt gjort oppmerksom på en lukket Facebook-gruppe der over 200 misfornøyde medlemmer deler sin frustrasjon over Trademax.

Etter at vi fikk innsyn i gruppen, er dette noe av det medlemmene har delt med oss:

«Vi skal snart flytte, og samtlige møbler fra Trademax blir ikke med på flyttelasset, men går rett på dynga. Ikke noe å gi vekk en gang. Aldri mer Trademax».

«Opplevde kundeservicen som frekk, lite forståelsesfull og absolutt ikke imøtekommende».



KLAGESTORM: På denne lukkede Facebook-gruppen deler over 200 medlemmer sine kundeopplevelser. Foto: Skjermbilde/ Facebook

«Allerede etter en mnd begynte problemene med sofaen, stoffet løsnet på baksiden av sofaen, knirket og løse stifter. Det er det største møkket jeg har vært borti».

«Mer tragisk kundeservice og møbler skal man lete lenge etter».



«Vår opplevelse med Trademax gjør at jeg aldri kommer til å handle der igjen. Har fremdeles mareritt».



Forbrukerrådet: – Fått flere henvendelser

Forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet sier til TV 2 hjelper deg at de har fått inn flere henvendelser på Trademax.



– Siden vi fikk et nytt system for registrering i september i fjor, har vi mottatt 38 henvendelser om butikken, opplyser hun.

TILSYNSSAK: Nora Wennberg Gløersen sier forbrukere som ikke når fram kan ta saken til Forbrukertilsynet. Foto: Forbrukerrådet

Videre er forbrukerjuristen tydelig på hva Trademax skal gjøre:

– Dersom feilene ved sengen skyldes en fabrikasjonsfeil, eller at forbrukeren ikke har fått det hun har betalt for, skal Trademax ta ansvar og ordne opp.



– Butikken kan forsøke å reparere sengen, levere en ny seng, eller la forbrukeren heve kjøpet.



Gløersen legger til at dersom du har klaget direkte til møbelbutikken uten å nå fram med kravet ditt, kan du ta saken til Forbrukertilsynet.



Angrerett vs reklamasjon: Hvis du kjøper seng fra en nettbutikk, har du angrerett. Enkelt sagt betyr det at du kan angre på kjøpet innen 14 dager etter at du mottok sengen.



Hvis du angrer på et kjøp må du informere nettbutikken om at du ønsker å benytte deg av angreretten, og fylle ut angrerettskjemaet du skal ha fått sammen med varen. Deretter kan du sende sengen tilbake.



Kjøper du seng hos en fysisk butikk, har du ikke angrerett. Noen butikker tilbyr åpent kjøp eller byttemulighet, men dette er de ikke pålagt å gjøre.



Reklamasjon handler derimot om å klage på en vare som har feil og mangler.



Opplever du problemer med sengen du har kjøpt, kan du klage i inntil fem år på feil som skyldes dårlig kvalitet eller fabrikasjonsfeil. Dette gjelder uavhengig av om du har kjøpt sengen i en fysisk butikk eller på nett.

Kilde: Forbrukerrådet/ Nora Wennberg Gløersen

– Vi har løst problemet

Vi tar kontakt med nordisk kundesjef i Trademax, Petra Olandersson. Hun mener Trademax har gjort mer enn nok for kunden:

– I denne saken er det ikke aktuelt å heve kjøpet, da kriteriene for dette ikke er oppfylt, herunder angående fristen til å kontakte oss.

– Når saken gikk fra angrerett til reklamasjon, tok kundeservice en vurdering, inkludert å kontakte gjeldende leverandør, som bekreftet at problemet ikke er en produksjonsfeil, sier kundesjefen.



Trademax: Startet virksomheten i Sverige i 2008.



På hjemmesiden lover de at kundene skal kjenne at de handler fra et seriøst firma med gode garantivilkår, personlig service, samt raske og sikre leveranser.

Mer enn 600.000 fornøyde kunder, ifølge hjemmesiden. Kilde: Trademax.no

Videre sier Olandersson at Trademax er opptatt av å løse problemer, og derfor godkjente klagen, og bestilte en ny madrass.

– Fra vårt perspektiv er klagen dermed behandlet med utskifting av den aktuelle delen av sengen. Etter vanlig praksis har vi altså løst kundens problem, som gjør at en heving av kjøpet ikke er aktuelt.



Lite stikk til Facebook-gruppen

Videre har Olandersson dette å si om tilbakemeldingene på den lukkede Facebook-gruppen:

– Synspunkter om produkt, levering eller behandling av reklamasjoner håper vi at våre kunder tar direkte med oss, i stedet for å poste på et forum.



– Det er veldig trist når det oppstår misnøye, og vi beklager virkelig at kunden fikk en kundeserviceopplevelse som ikke samsvarer med målene vi har med vår tjeneste, avslutter hun.



Likevel går ikke Trademax med på å heve kjøpet, eller levere to nye madrasser. Det reagerer Larsen på:

– De har jo ikke vært noe behjelpelige. Sengen er ubrukelig og går ikke an å ligge i.

– Synes det blir helt feil å si at de har hjulpet, for det har de absolutt ikke gjort, avslutter hun.