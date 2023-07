Føles som å fly av gårde

TURSØSTRE: Stine og Hege Schultz Heireng er ikke vonde å be når vi spør om de vil teste tursko. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Svak norsk krone gjør utenlandsferien dyr i år, og det kan se ut til at mange derfor legger andre planer.

For første gang bikker Den Norske Turistforening over 300.000 betalende medlemmer i juni.

– Historisk



– Dette er en historisk god start. Aldri før har vi gått inn i sommeren med så mange medlemmer. Dette tar vi som et tydelig tegn på at folk planlegger norgesferie i år, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT.

– Det er nok mange som kjenner på at det er mindre penger å rutte med, legger han til.

Og skal du ut i marka eller opp i fjellet så er det smart med gode sko.

– I ulendt terreng får du voldsomt mye igjen for å ta skovalget ditt på alvor, sier generalsekretær i Norges speiderforbund Stine Schultz Heireng.

Stine Schultz Heireng har lang fartstid mellom norske bakker og berg. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Som en hjelp på veien, har tursøstrene testet fem forskjellige tursko for kvinner til under 2.500 kroner.

Skoene har blitt testet i myr, mark og fjell, men ikke i høyfjell eller tinderangling.

UTVALGET: Sko fra Biltema, Salomon, Haglöfs, Mammut og Alfa er testet. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Testens dyreste produkt er den Alfa-produserte modellen «Piggen», til 2 499 kroner, mens Biltema stiller med testens billigste produkt, til den nette sum av 899 kroner.

Er det noe poeng i å sprenge budsjettet for tursko?



Haglöfs Skuta Mid (1 700 kroner, Sport1)

Haglöfs Skuta Mid. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Disse ser veldig lekre ut, både i fargene og materialet, sier Stine.

Det er riktignok ikke estetikken som gjelder når du beveger deg ut i ulendt terreng.

– Det er litt korte lisser, det går nesten ikke an å knyte dem sammen, sier Hege.

– Denne fikk jeg et veldig dårlig førsteinntrykk av, den sitter utrolig rart på foten. Det er lite støtte under fotbuen, og det føles som sålen er helt flat, sier Stine, som opplever at dette ikke blir bedre etter litt bruk.

Haglöfs Skuta Mid. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Men det er til gjengjeld en av de med best pusteegenskaper i testen, den har veldig behagelig lufting og samtidig holder den fuktigheten ute i myr, sier Hege.

Likevel svikter Haglöfs-skoen på noen vesentlige punkter.

– Det er behagelig demping, men dårlig feste. De blir altfor stive og kraftige for turer i skog og mark, og jeg føler meg som en kløne på stien, sier Stine.

Biltema Turstøvler (899 kroner, Biltema)

Biltema Turstøvler. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Disse sitter veldig godt på foten og er romslige og brede i størrelsen. De er litt stive, men dermed også stødige. De gir veldig god støtte rundt ankelen, sier Hege.

Men Biltema-skoen blir ikke testvinner.

– De er litt varme og har en noe stiv hælkappe, og som den eneste i testen, fikk vi litt gnagsår av disse, sier Stine.

– I tillegg var de ikke tette i myr og vått terreng, sier Hege.

– Det henger litt løse tråder her og der, selv når de er helt nye, og det gir litt dårlig inntrykk av finishen, sier Hege.

LITT Å TREKKE: Søstrene mener løse tråder gir litt dårlig inntrykk. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Alt i alt er det likevel en sko som til testens formål slettes ikke gjør en dårlig jobb.



– Vi syns skoene hadde godt grep og god støtte, så vi er alt i alt ganske fornøyde med disse. De har ingen x-faktor, og er ikke vår favoritt, men de gjør absolutt jobben sin.

Biltema skriver på sine sider at turstøvlene har vanntett membran. Dette sier de om at skoene likevel ikke var tette i vår test:

«Ved veldig vått terreng, bør man kanskje ta noen forholdsregler, som for eksempel å impregnere støvlene. Når det er sagt, skal vi også se på produktteksten, slik at den gir en mer riktig beskrivelse av produktet.»

Salomon X Ultra 4 Mid GTX W (1 599 kroner, XXL)

Salomon X Ultra 4 Mid GTX W. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Salomon-skoen overrasker verken positivt eller negativt.

– Disse skoene er semi-høye rundt ankelen, men likevel oppleves støtten som minimal på grunn av at den er så ekstremt myk rundt ankelen, sier Stine.

– Denne hadde jeg nok foretrukket i lavere modell, selv som den sitter godt på foten. Det er den bredeste modellen i testen, sier Hege.

Hege gjør et poeng ut av typen lisser skoene har.

– De runde lissene sitter dårlig. Jeg må alltid bruke dobbel knute. Skoen sitter greit på foten, men de er såpass brede at det kan bli for løst for noen.

– Sålen gir demping og fester godt på underlaget, men det er ikke mer enn en helt grei tursko som ikke når helt opp, sier Stine.

Mammut Sertig II Mid GTX (1 799 kroner, XXL)



Mammut Sertig II Mid GTX. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Mammut-skoen faller i smak umiddelbart.

– En veldig lett og nett sko! Jeg tror denne vil bli en favoritt for den som ønsker en lett og rask sko, sier Hege.

– Den er ekstremt komfortabel, og sitter godt på foten uten presspunkter. Myk, men likevel stødig, sier Stine.

Det er lite å utsette på skoen produsert av Mammut.

Hege er imponert. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– De er så lette at det føles som å fly av gårde, sier Stine.

– De gir god ankelstøtte, til tross for at de ikke er høye. Passer fint til tur om sommeren. Godt grep, men de har litt lite demping, sier Hege.

– Veier du gjennomsnittlig mye vil du kjenne mye stein, kongler og røtter gjennom sålen. Det trekker noe ned, sier Stine.

Samlet lander skoene på en sterk femmer.

Alfa Piggen (2 499 kroner, Anton Sport)

Alfa Piggen. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Testens vinner er den eneste lave skoen, produsert av Alfa.

– Jeg møtte denne skoen med en skepsis. Den har en sokke-løsning som fikk meg til å lure på om oss med høy vrist overhodet ville komme inn i skoen, sier Stine.

– De første gangene du bruker skoen kan det hende du vil slite med å få de på, rett og slett fordi det er så liten åpning, sier Hege.

Men skepsisen blir raskt til begeistring.

– De har fantastisk godt feste. Testens absolutt beste, og den sitter utrolig godt på foten etter at du får vent deg til den, sier Stine.

TESTVINNER: Alfa Piggen stikker av med seieren. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Lett sko med myk såle og ingen ankelstøtte gjør dette til en sko for deg som ikke skal i steinur, sier Hege.

I tillegg blir skoene bedre etter litt bruk.

– I starten brukte jeg de faktisk uten å stramme lissene ordentlig, og etter hvert blir både lissesystemet og «sokken» mye mer behagelig, sier Stine.

– Skoen har en veldig myk såle, og er du på den tyngre delen av vektskalaen kan du nok synes at sålen er litt tynn, legger hun til.