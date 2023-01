Føler seg tvunget til svenskehandel: – Helt horribelt

TV 2 HJELPER DEG: Nordmenn på grensehandel er fortvilet over norsk prishopp.

I fjor økte matvareprisene med 11,5 prosent, og nå skal de trolig skyte i været nok engang. Ekspertene frykter at økningen kan bli opp mot 10 prosent.

– Jeg synes det er tragisk og helt horribelt, sier Monja Elaine Arnøy.

– Jeg som er ufør, gruer meg til prisoppgangen i Norge. Det blir tøft.

TV 2 hjelper deg treffer Arnøy på MaxiMat på Nordbysenteret utenfor Strømstad i Sverige. Med lavere priser rekker trygden litt lenger.

– Jeg kjøper inn ost og kjøttdeig som jeg kan ha i fryseren, smiler hun.

MaxiMat er forberedt på storinnrykk etter den forventede prisøkningen 1. februar.

– Etter prisøkningen 1. juli i fjor økte omsetningen med 20 prosent, og vi håper og tror at det skjer også denne gangen, sier butikksjef Ole Lind på MaxiMat.

Mer for pengene

En av dem som vil besøke ham ofte er småbarnsmoren Karoline Berntsen.

– Det er trist at matvareprisene går opp hjemme i Norge. Det er vanskelig for oss med en stor familie å få pengene til å strekke til. Så vi må planlegge nøye, forklarer Berntsen.

VANSKELIG: Karoline Berntsen planlegger innkjøpet til barnefamilien nøye og bruker svenskehandel for å spare penger. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Vi handler mye kjøtt. For det er blitt for dyrt i Norge, og nå blir det enda dyrere.

Større forskjell

Selv om matvareprisene i Sverige steg med hele 18,6 prosent i fjor, og forskjellen mellom Norge og Sverige ble mindre, var det fortsatt lønnsomt å dra på svenskehandel.

I en undersøkelse TV 2 hjelper deg gjorde i slutten av november var prisen for et realt juleinnkjøp 6 559 kroner i Norge og 4 663 kroner i Sverige. Forskjellen var altså hele 40 prosent.

Nå vil prisene trolig øke i Norge og ikke i Sverige:

– Det er en særnorsk ordning at prisene fra leverandørene øker 1. februar og 1. juli, forklarer matvareekspert Erik Fagerlid, som har vært konsulent for dagligvarebransjen i både inn- og utland.

Han mener det er vanskelig å anslå hvor stor prisøkningen fra 1. februar blir:

– Men det blir mer enn vi er vant til, mener han.

REKORD: Dagligvareekspert Erik Fagerlid tror at vi på kort sikt vil slå toppnivået fra 2019. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Tilbake til rekord-nivå

Han tror svenskehandelen nå vil eksplodere.

– Nå er det høy oppmerksomhet og økt bevissthet hos forbrukerne rundt dagligvareprisene. Dermed blir det mer svenskehandel. Det er ingen grunn til at vi ikke skal tilbake på 2019-nivå og på kort sikt enda høyere enn det, sier Fagerlid.

For å gi en pekepinn på hvor mye det vil dreie seg om, viser tall fra DNB at det var 16 prosent lavere handel på dagsturer til Sverige i 2022 enn 2019. Så 2019-nivå vil bety en økning i grensehandelen på 1,7 milliarder kroner.

Handler mer

ALLTID TILBUD: Butikksjef Ole Lind på MaxiMat har tusenvis av liter brus som selges mye billigere enn i Norge. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Med økte bensinpriser og bompenger merker butikksjef Ole Lind at kundene planlegger handelen grundigere.

– Vi ser at hver handel er større enn tidligere og nå er gjennomsnittet 1200 kroner per kunde. Mange kommer da kanskje hver tredje uke istedenfor annen hver. De kjøper mye for å spare mye, sier Lind.

Han henviser til prisundersøkelser gjort av VG i oktober i fjor hvor forskjellen mellom norsk og svensk matvarehandel var hele 57 prosent.

STORSELGER: Butikksjef Ole Lind ordner i hyllen med et av de mest solgte produktene, kjøttdeig. Foto: Per Haugen / TV 2

76 prosent billigere

En prisundersøkelse i Dagbladet i januar med mange typiske grensehandel-varer, viser en prisforskjell på hele 76 prosent. Med den ventede prisøkningen, vil forskjellen bli enda større.

– Det er alltid billigere i Sverige. Uten handelsbarrierer kan man kjøpe tysk ost og italiensk skinke. Man velger de som har de laveste prisene. Dessuten er det mye større butikker i Sverige, og det gir også lavere priser, sier matvareekspert Fagerlid.

Med høyere matvarepriser er kundene enda mer prisbevisste på handleturen. Det kjøpes billigere mat, som vises på utvalget til de svenske butikkene.

TILBUD: Bacon er ofte til nedsatt pris i Sverige. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Denne uken har for eksempel Eurocash på Strømstad 5-pakk bacon til 57 kroner og frossen kalkunbrystfilet til 77 kroner kiloen.

Mens MaxiMat frister med svensk hvitost til 67 kroner kiloen og danske kyllinglår til 29 kroner per kilo.

Begge kjedene satser altså på varer som kan gi svært billige middager til en stor familie.

Her ser du hva vi fant i norske frukt- og grøntavdelinger: