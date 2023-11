Føler seg grundig lurt: – Gikk fem på

Kent André Grindheim (29) hadde aldri trodd at han skulle gå i denne shopping-fella.

Fredag 24. november venter den store handledagen Black Friday.



Den populære salgsdagen har utviklet seg til å bli en hel uke med tilsynelatende elleville og uimotståelige tilbud.

Snart står også Cyber Monday for tur – dagen markerer starten for julehandelen på internett.

RETT RUNDT HJØRNET: Black Week lader opp til årets største salgsdag; Black Friday. Foto: Guro Midtmageli / TV 2

Men det kreves stadig mer for å unngå å gå i shopping-fella.

– Styr unna

Pelsbarn.no, hjemsol.no, fashion-norge.no og fruugo.no er bare noen av nettbutikkene som ekspertene nå advarer mot.

HJEMSOL: Hjemsol.no er blant annet listet opp i oversikten fra Forbrukerrådet. Foto: Skjermdump/ Hjemsol

En som lot seg friste av tilbud hos en av disse, er Heidi Iren Blokhus.

– Styr unna, det er ren svindel, mener hun.



– Veide ingenting

48-åringen fra Brandbu bestemte seg for å kjøpe nye sandaler i mai.



– Jeg kjøpte meg et par «skinnsandaler» på salg fra den norske nettbutikken Fashion Norge, forteller hun.

ETT SORT PAR: Hun slo til på salget og kjøpte et par sorte sandaler. Foto: Privat

Ifølge Fashion Norge sin hjemmeside, kan levering ta opp til 15 dager.

Men for 48-åringen ble 15 dager til to måneder.

– Det tok lang tid før skoene kom. Jeg mottok sandalene først i juli, og da jeg så pakken, skjønte jeg at noe ikke stemte, forteller hun.

YUNEXPRESS: Blokhus stusset over at pakken var sendt med Yunexpress, da den var bestilt fra en norsk nettside, trodde hun. Foto: Privat

Da hun åpnet pakken, var skuffelsen stor.

– Sandalene lignet på bildet fra nettsiden, men de var jo helt pappaktige!

– De hang nesten ikke sammen og veide ingenting, forteller hun.

LAV KVALITET: Kunden forklarer at skoene hadde plastsåle og var helt harde under. Foto: Privat

Retur til Kina

Det tok ikke Blokhus mange minuttene å ta avgjørelsen om å returnere skoene til Fashion Norge.

– Jeg ringte nummeret på hjemmesiden deres, men det var ikke i bruk.

TV 2 hjelper deg har selv prøvd å ringe nummeret på hjemmesiden, men får samme beskjed om at det ikke er i bruk.

– Så la jeg merke til adressen på hjemmesiden, som så ut til å være i Danmark?



– Jeg prøvde å ta kontakt via e-post, men det var håpløst.

Så dukket det opp noe.

RETURADRESSE I KINA: Ifølge returinformasjonen, ligger Fashion Norge i Hangzhou i Kina. Foto: Privat

– Plutselig fikk jeg en mail fra Fashion Norge om at jeg kunne sende varen i retur, til en adresse i Kina!

– Å betale for returen var jo dyrere enn selve varen, forteller hun.

Det billigste 48-åringen fant var 915 kroner.

BEREGNET PRIS: Med billigpakke-søk fra postnummer til postnummer ble prisen estimert dyrere enn selve varen. Foto: Privat

Hun valgte derfor å beholde sandalene.

– Nå vil jeg få frem at dette er ren svindel. Den nettsiden lurer folk, avslutter hun.



Blokhus er ikke alene om å føle seg lurt.

– Møkkafirma

Kent André Grindheim (29) fra Sandnes raser også mot Fashion Norge.



– F**n for et møkkafirma, sier han til TV 2 hjelper deg.



FORBANNA: Kent André Grindheim er lite fornøyd med kjøpet sitt. Foto: Privat

29-åringen hadde bestilt en vindjakke og bukse til 975 kroner fra Fashion Norge tidligere i oktober.

Men etter hvert som ukene gikk, begynte Grindheim å bli mer og mer utålmodig, da ingen vare dukket opp.

– Jeg syns det tok så lang tid. Da jeg etterspurte hvor varen ble av, sa Fashion Norge at den ikke var sendt ennå.

– Da begynte jeg å google firmaet, forteller han.

17 ANMELDELSER: Av totalt 17 anmeldelser, har 88 prosent gitt én stjerne. Foto: Skjermdump/ Trustpilot

– Jeg fant bare dårlige anmeldelser.



Da valgte Grindheim å kansellere ordren.

– På hjemmesiden deres står det: «Alle pakker kan avbestilles uten å oppgi grunn, hvis bestillingen ikke er sendt».



Men kanselleringen skulle vise seg å bli vanskeligere enn antatt.

Sjokkbeskjed fra Fashion Norge

– De nekter å kansellere bestillingen min, forteller han.



– Jeg la til og med ved bevis på at varen ikke var sendt fra lager.



– Men jeg fikk bare dårlige svar tilbake. Et svar på norsk, så på engelsk. Så skrev de at saken var avsluttet, så at varene var sendt.



29-åringen fant også ut at dersom varen skulle returneres, var det til Kina.

– Og da må du selv betale for frakten, forteller han oppgitt.

– Dette irriterer meg så sinnssykt, det går over stokk og stein.



VENTER OG VENTER: Kent André Grindheim venter på varen som ennå ikke har kommet. Foto: Privat

TV 2 hjelper deg informerer Grindheim og Blokhus om at Fashion Norge er listet opp blant de utenlandske nettbutikkene, i norsk forkledning, som Forbrukerrådet nå advarer mot.

Det kommer som et sjokk:

– Jeg var overbevist om at denne nettsiden var helnorsk, svarer Grindheim.



– Jeg trodde nettsiden var norsk og gikk fem på, sier Blokhus.



Forbrukerjurist: – Bevisst salgsmetode

Som forbruker er det ikke alltid like lett å vite når tilbudene eller nettsidene er så gode som de fremstår.

Forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Nora Wennberg Gløersen, sier til TV 2 hjelper deg at det i tiden rundt Black Week dukker opp ekstra mange fristende reklamer for billige klær og sko.

– En rekke utenlandske nettbutikker fremstår med norsk drakt. De har gjerne norsk tekst, logoer med norske flagg og ordet «norsk»-et-eller-annet i webadressen.

TENK DEG OM: Nora Wennberg Gløersen sier at forbrukere alltid bør tenke seg om før de handler fra ukjente aktører. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Dette er en bevisst salgsmetode som spiller på tilliten og forventningene forbrukere har til norske nettbutikker. Fashion Norge er et klassisk eksempel på dette, understreker Gløersen.

Se den oppdaterte listen over nettbutikkene som Forbrukerrådet advarer mot nederst i denne saken.

– Ulovlig i Norge

Videre forteller Gløersen at Forbrukerrådet får mange henvendelser som ligner på det Grindheim og Blokhus opplevde.

– Forbrukerrådet snakker ofte med frustrerte forbrukere som opplever utfordringer knyttet til leveringstid, importavgifter, høye returkostnader, uklar kontaktinformasjon og varer som er av dårlig kvalitet.

– Man kan også oppleve å få tilsendt varer som er ulovlige i Norge fordi produkter fra for eksempel Asia ikke nødvendigvis blir produsert etter de samme kravene som gjelder i Norge eller EU/EØS, legger hun til.



Tips til deg som skal handle på nett: Bemerk om nettsiden har mange skrivefeil og et språk som tyder på utstrakt bruk av digitale oversettelser.

Merkelige vilkår for angrerett og reklamasjoner, adresse på andre siden av jordkloden og manglende telefonnummer til norsk kundeservice, bør gjøre deg skeptisk.

Er det mye som skurrer, kan det være lurt å styre unna.



Opplever du å få en vare som ikke står til forventningene, eller at det du har bestilt aldri dukker opp, bør du først klage skriftlig til nettbutikken.

Hvis du har betalt med kort, bør du kontakte banken din så snart som mulig.

Du kan ha rett til å få pengene tilbake fra kortselskapet hvis nettbutikken ikke tar klagen din på alvor.

Kilde: Forbrukerrådet/ Nora Wennberg Gløersen

– Hvis du er i tvil om du bør handle hos en nettbutikk, bør du søke den opp på nett for å lese andre forbrukeres erfaringer.

– Fashion Norge har for eksempel kun 1,8 stjerner av fem mulige hos Trustpilot, og mange forbrukere omtaler butikken som ren svindel i sine anmeldelser, sier hun.

Tre av fire svarer ikke

TV 2 hjelper deg har tatt kontakt med både Fashion Norge, Hjemsol, Fruugo og Pelsbarn. Av de fire, er det kun sistnevnte som svarer på kritikken:

– Vi var klar over at vi var på listen som ble publisert i 2021, men var ikke informert om vår plassering på den oppdaterte listen. Vi forsto at vi ble nevnt i 2021 da nettbutikken var helt ny, og norsk kundeservice var ikke tilgjengelig på den tiden.

– Siden den gang har det skjedd mye. Vi har nå 100 prosent norsk kundeservice som arbeider sju dager i uken for å svare på henvendelser fra våre kunder og løse eventuelle problemer så raskt som mulig, svarer Pelsbarn.

Nettbutikken har adresse i Nederland, og skriver at de forstår at noen kan være skeptiske til utenlandske nettbutikker som opererer i Norge.

– Men vi håper at vi får muligheten til å legge feilene fra oppstartsfasen i 2021 bak oss.

Fruugo svarer kort at de «ikke kan hjelpe ved denne anledningen».