OPPGITT: Ulrikke Nordahl Nagelhus er oppgitt over situasjonen hun har vært i siden før jul. Foto: Privat

– Det er så enormt tidkrevende alt sammen og vi føler oss helt hjelpeløse, sier Ulrikke Nordahl Nagelhus fra Tønsberg.

Nagelhus har lest om kampen Elisabeth Carew hadde med kleskjeden Zara.

– Vi står i en lignende situasjon, sier 33-åringen.

Sto plutselig på døra

I begynnelsen av desember i fjor bestilte Nordahl Nagelhus og mannen hennes flere møbler fra nettbutikken Zara Home.

– Vi kjøpte et skrivebord med tilhørende stol og hylle til 4658 kroner.

Det tok ikke lang tid før varene plutselig sto på døren.

UTENFOR DØREN: Brått sto varene levert utenfor døren. Foto: Privat

– Det var veldig merkelig. Vi pleier jo å måtte signere før vi faktisk får pakken, slik at posten kan dokumentere levering, men en dag sto bare møblene på døren.

De åpnet eskene, og så at et av møblene var ødelagt. Resten svarte ikke til forventningene.

ØDELAGT: Skrivebordet var knekt på to steder. Foto: Privat

De ønsket derfor både å reklamere og bruke angreretten.

– Bare trøsting

Ifølge paret fulgte det ikke med returseddel eller etikett, så de tok direkte kontakt med Zara Home for å melde inn returen.

– Med bruk av angrefristloven og 30 dagers returfrist, så skulle jo dette juridisk sett gå fint.

De pakket møblene ned i eskene og ventet på lovet opphenting. Men ukene gikk og returfristen nærmet seg sakte, men sikkert.

LEI: Ulrikke Nordahl Nagelhus ble lei av å stadig få beskjed om at Zara Home har sendt henvendelsen til fraktavdelingen som skal arrangere opphenting. Foto: Privat

– Vi tok kontakt flere ganger på chat, og purret på returen, men selskapet bare trøstet oss, og gjentok at de skulle ordne det.

– Det virket veldig chat-bot-aktig hele greia, sier Nagelhus.

Så gikk returfristen ut, og familien satt igjen med møbler de ikke ville ha.

Klagd og klagd

Over to måneder etter at de meldte inn returen hadde saken fortsatt ikke løst seg.

– Vi har klagd utallige ganger på dårlig, treg og uklar korrespondanse, men får ikke noe svar. Vi har forsøkt på chat, telefon og e-post uten å komme videre.

– Alt vi får er standardsvar, forklarer hun.

Fakturaselskapet Klarna begynner også å bli utålmodig.

– Vi valgte betalingsmetoden Klarna, som frøs fakturaen for en periode, men nå har de opphevet frysingen da heller ikke de får den informasjonen de trenger. Snart blir vi nok tvunget til å betale.

VENTER PÅ RETUR: Varene ligger lagret i kjelleren, klar for retur. Foto: Privat

Trøbbel med et nettkjøp? Har du betalt med Klarna kan du melde inn saken dit. På sine nettsider markedsfører Klarna at de har noe de kaller «kjøperbeskyttelse», det vil si at Klarna kan støtte deg i tvisten og ta kontakt med forhandleren for å forsøke å få til en løsning.





Har du betalt med kredittkort, kan du ha rett til å få pengene tilbake fra kredittkortselskapet hvis nettbutikken ikke tar klagen din på alvor.





Dersom du har handlet i en norsk nettbutikk, kan du også ta saken inn for Forbrukertilsynet for mekling. Kilde: Forbrukerrådet

Klarna etterforsker

Pressekontakt i Klarna, Max Kalkhof forklarer hva selskapet kan gjøre i slike situasjoner.

– Hvis forfallsdatoen nærmer seg eller kunden ikke klarer å komme til enighet med selger, har vi mulighet til å reise en tvist og sette betalinger på pause.

– I denne saken er ordren for øyeblikket omstridt, og betalinger er satt på pause til etterforskningen er fullført, understreker han.

LOVER STØTTE: – Klarnas kjøperbeskyttelse vil støtte kunden dersom den må innlede en tvist med en selger, sier Max Kalkhof. Foto: Klarna

– Hva vil skje videre?

– Kunden vil motta ytterligere informasjon på e-post når etterforskningen er løst.

Slik foregår en tvist: En tvist reises av forbrukeren (enten via app eller ved å kontakte vår kundeservice), og deretter blir betalinger satt på pause så lenge tvisten varer.





Etter 21 dager ber vi om informasjon fra forbrukeren som har sju dager på seg til å svare.





Etter dette undersøker tvisteteamet vårt og ber også selgeren om informasjon, og avgjør deretter om etterforskningen avsluttes til fordel for kunden eller forhandleren.





Dersom det konkluderes til fordel for kunden, vil Klarna oppdatere fakturaen tilsvarende. Hvis det er konkludert til fordel for selgeren, vil fakturaen bli reaktivert og kunden er forpliktet til å betale. Dersom kunden er misfornøyd med resultatet, kan de kontakte kundeservice. Kilde: Klarna/ Max Kalkhof

Overraskende vending

Så, mens TV 2 hjelper deg jobber med saken, skjer det noe.

– Jeg fikk en uventet telefon fra posten om at de var på vei og skulle hente møblene. Vi har jo ikke fått noen returetikett, så det var ingen returinformasjon på eskene, forteller Nagelhus.

Varene ble dermed sendt tilbake uten en slik etikett. Klarna er avhengig av en returbekreftelse fra Zara Home for å slette fakturaen på 4658 kroner.

TV 2 hjelper deg må registrere bruker

TV 2 hjelper deg har gjort flere forsøk på å få en forklaring fra Zara Home i denne saken.

På hjemmesiden blir vi møtt av et krav om å registrere en bruker for å komme inn på pressesidene til Zara Home. Vi har forsøkt å lage en bruker, men denne har tilsynelatende ikke blitt godkjent.

OPPRETTE BRUKER: Her må pressen registrere seg og bli godkjent. TV 2 hjelper deg har ikke blitt godkjent ennå. Foto: Zara Home

Alt kundeservice kunne hjelpe med var å videresende våre spørsmål, men vi har ikke mottatt svar.

Så skjer det noe

Selv om Zara Home ikke har svart på våre gjentatte henvendelser, har noe skjedd etter at vi tok kontakt.

REFUSJON: Rett etter at TV 2 hjelper deg tok kontakt med selskapet, får Nagelhus refusjon fra Zara Home. Foto: Privat

– Vi fikk mail om at returen nå er akseptert og pengene vil returneres via Klarna.

– Zara Home ringte også til mannen min og beklaget. Så nå er alt i orden, sier Nagelhus fornøyd.