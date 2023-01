– Føler meg trygg med disse

TV 2 HJELPER DEG: Brodder kommer i ulike former og fasonger. Men hvilke er best på glatta?

Vi testet brodder i 2018. Denne gang har vi utvidet testen med to nye typer. En av nykommerne scorer svært høyt.

Alle broddene er testet etter følgende kriterier:

Grep på glatta.

Brukervennlighet/komfort.

Hvor enkle de er å ta av og på.

Slik testet vi • Broddene: I 2018 testet vi fem brodder for generell spaserbruk: «Nordic Grip Walking», «P-brodden City», «Snowline Chainsen Pro», «Nordic Grip Mini», «Såle – brodder på boks.» «P-brodden City» og «Såle - brodder på boks» er ikke lenger å få tak i.



Testet i 2023: «Snowline City» og «Nordic Grip Easy». • Testen: De to testpanelene fikk hver sin utfordring, hvor broddene måtte gjennom tøffe tester. På den speilblanke curlingbanen i Snarøya-hallen skulle curlingspillerne i kjapp gange ta seg gjennom en hinderløype med flere utfordringer. Frida og Morten testet broddene der man gjerne møter på de største utfordringene: i bratte bakker utendørs. Alle testpersonene prøvde alle fem broddene. I den nye runden i 2023 har to av TV 2 hjelper deg sine reportere testet broddene i en glatt oppoverbakke, og en såpeglatt flate med speilblank is.

I forrige runde fikk vi med oss curling-dronninga Dordi Nordby.

Med flere OL- og VM-medaljer fra nittitallet, er hun vant til glatt is.

I testpanelet satt også nevøen hennes Fredrik Nordby og proff-curlingspiller Joachim Lange.

VED FØRSTE ØYEKAST: Curlingspillerne diskuterer hvilke brodder de har mest troa på. Foto: TV 2 hjelper deg

To andre som også testet broddene er kiropraktor Morten Johanessen og fysioterapeut Frida Leiulfsrud ved fot- og ankelklinikken på NEMUS Bryn.

Upåklagelig grep

«Snowline Chainsen Pro» er spesiallaget for tur i skog og mark, og testpanelet opplever at de kraftige stålpiggene i karbon sørger for upåklagelig grep. Likevel er det noe å trekke på brukervennlighet og utseende, dermed blir det ikke full pott.

Snowline Chainsen Pro - terningkast 5

Pris 549,- (XXL, Intersport). Finnes også i andre butikker.

KJETTING PÅ BOKS: For alle som skal slite seg opp den siste kneika til hytta. Foto: TV 2 hjelper deg

Lett og nett

Testens minste og billigste brodd er «Nordic grip Mini», en gummistropp med to pigger som festes fram på foten. ”Partybrodden”, som kommer med egen vanntett oppbevaringsboks, får fint plass i veska, noe Frida synes er lettvint og bra.

Testpanelet ser derimot ut til å være litt uenig når det kommer til feste. På curlingisen opplevde Fredrik at brodden hadde varierende grep, mens Morten synes den bestod bakketesten bra med tanke på størrelsen.

Nordic Grip Mini - terningkast 2

Pris 69,- (Elkjøp). Finnes også i andre butikker.

NØDLØSNING: Morten synes det var bedre å gå med mini-broddene enn ingenting. Foto: TV 2 hjelper deg

Unaturlig hælbrodd

«Nordic Grip Mini», det nette broddproduktet med to brodder foran på foten, fikk terningkast 2. Kan «Nordic Grip easy», som har fem metalltagger på hælen fungere bedre?

Ikke ifølge TV 2 hjelper deg sine reportere.

– Grepet er bra hvis du bare går på hælen, men det er jo i utgangspunktet en veldig unaturlig form for gange, sier Glenn Aaseby.

Han mener broddene gir en utrygg følelse.

– Det er jo på forsiden av foten man pleier å ha tyngdepunktet når man går, og derfor må jeg være veldig bevisst på stegene mine når jeg bruker disse, fortsetter han.

Reporter Anna Bårdsen er enig.

– For min del føles dette nesten som ikke å gå med brodder.

Dette blir tydelig når produktet settes på prøve i en glatt motbakke.

– Det blir nesten umulig å feste grepet i motbakke om du må lene deg på hælen, sier Aaseby.

Begge reporterne er enige om at produktet ikke fungerer i motbakke.

Det konkluderes med god brukervennlighet, at de er enkle å få av og på, men stryk hva gjelder grep på glatta.

Nordic Grip Easy - terningkast 3

329,- (Vitusapotek). Finnes også i andre butikker.

PÅ FOT: De fem taggene skal gi deg bra feste på hælen. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Sterk nykommer

«Snowline City» er den andre nykommeren panelet fikk teste.

Med kjetting og pigger i herdet rustfritt stål, dog kun med pigger på fremre del av foten, er panelet positivt overrasket over disse.

– Disse er mye bedre, sier Aaseby, etter å ha gått og attpåtil jogget bortover den såpeglatte isen.

Han savner riktignok enda en pigg bak på foten.

– Med disse kjenner jeg meg trygg, sier Bårdsen.

De setter pris på den lille posen som broddene blir levert med, og oppfatter produktet som pålitelig.

– Men disse er hakket vanskeligere å få på foten, sier Aaseby.

Aaseby satte spesielt pris på den smarte borrelåsen som anvendes på «Nordic Grip Easy», men mener samtidig at det ikke er problematisk å få på City-broddene på skoene.

Snowline City - terningkast 5

349,- (Sunkost). Finnes også i andre butikker.

SOLID: Piggene gir deg godt grep både i flatt og bratt terreng. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Fortsatt best i test

Walking-brodden fra Nordic Grip faller virkelig i smak hos panelet. En heldekkende brodd med 10 kraftige metalldubber. Enkel å ta av og på, og med solid grep på glatta - denne var testpanelets favoritt i forrige test.

I 2023 beholder den topplasseringen.

Nordic Grip Walking - terningkast 6.

Pris 229,- (Vitusapotek). Finnes også i andre butikker.