Flere raser mot utroskapsjeger: – Dypt skuffende

HVA SKJEDDE HER?: Thomas Mathiesen ble bedt om å sjekke om navngitte personer bodde på dette hotellet for mange år siden. Foto: Caroline Jensen Dahle / TV 2 hjelper deg / Paul Skajem Thürmer

Den 87 år gamle mannen betalte over 30.000 kroner for å finne ut om kona hadde vært utro. Nå føler han seg grundig lurt.

Thomas Hjerpetjøn Mathiesen er en profilert privatetterforsker, som er intervjuet en rekke ganger om arbeidet han gjør.

På hjemmesiden til selskapet Etterforsker1 skriver han: «Vi påtar oss alle typer detektivoppdrag».

TV 2 hjelper deg har imidlertid fått en rekke henvendelser fra kunder som føler seg lurt av daglig leder Thomas Mathiesen og hans selskap.

Sandra Theodorsen (55) er en av de som har tatt kontakt.

– Jeg har selv leid han inn, og det var dypt skuffende. Han er en useriøs aktør, mener hun.

VENTER OG VENTER: Sandra Theodorsen er skuffet. Foto: Privat

Les mer om 87-åringen som betalte privatetterforskeren for å finne ut om kona hadde vært utro, lenger ned i saken.



TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med Thomas Mathiesen. Han kjenner seg ikke igjen i anklagene. Se hans kommentarer lenger ned i saken.

Betalte 40.000 kroner

I januar engasjerte Sandra Theodorsen Etterforsker1 for å løse en sak hun trengte hjelp med.

– Jeg hadde vært urolig lenge og ville derfor å gjøre et tiltak.



På grunn av sakens karakter kan den ikke omtales i detalj, men TV 2 hjelper deg er kjent med problemstillingen.



– Som en person som verdsetter grundige undersøkelser, ønsket jeg å ansette en profesjonell til jobben.

Slik reklameres det for selskapet på Youtube:

– Jeg tenkte at han var seriøs, siden han var tilknyttet et forbund.

På Etterforsker1s hjemmeside står det at selskapet er tilknyttet Norske Privatetterforskeres Forbund – et forbund Etterforsker1 selv stiftet i 2014, ifølge nettsiden.

Ville ta tre måneder

Som en del av jobben skulle daglig leder i Etterforsker1 ta kontakt med en rekke kilder som Theodorsen ga han kontaktinformasjon til, opplyser hun.

PROFORMA: Denne proforma fakturaen ble sendt til Sandra. Foto: Faksimile

– Avtalen var at han skulle sende meg ukentlige oppdateringer, og oppdraget ble derfor estimert til 40.000 kroner.

55-åringen sier hun ble forespeilet at jobben skulle ta tre måneder, og at prisen kunne øke hvis det tok lengre tid.

– Vi inngikk aldri en formell kontrakt, da Mathiesen insisterte på at det ikke var nødvendig, hevder hun.

Theodorsen forteller videre at hun skulle få en full oppsummering av oppdraget etter tre måneder.

Så begynte klokken å tikke.

Belastet for telefonsamtaler

– Jeg hørte ikke noe fra ham og mottok aldri de ukentlige oppdateringene som lovet, forteller hun.

Hver gang Theodorsen tok kontakt, fikk hun lite informasjon tilbake.

– Hans svar var at de ikke hadde konkrete bevis. Han ga ingen ytterligere informasjon, bortsett fra at han skulle undersøke saken nærmere.

– Han ville ikke prate om metodene sine, eller hvordan han arbeidet.

– Mathiesen ønsket nesten ingen informasjon fra meg. Jeg sendte ham masse, men det virket ikke som at han benyttet den, forteller hun.



Slik fortsatte det til daglig leder i Etterforsker1 en dag sendte mail der han skrev: «Vi har ikke funnet noe bekymringsverdig ennå. Jeg tror at vi avslutter til uken, men jeg gir deg beskjed».

– Mathiesen skulle da etter avtalen sende endelig rapport.

Slettet rapport?

Gjentatte ganger ba hun om å få tilsendt rapporten.

– Jeg ville jo vite hva han har brukt 40.000 kroner og tre måneder på.

– En gang hevdet Mathiesen at han hadde sendt rapporten for lenge siden, og at den lå i spamfilteret på mail.

– Senere sa han at rapporten var slettet på grunn av personvern, men at den var lagret et annet sted – derfor trengte han noen ekstra dager.

Men ifølge Theodorsen dukket det aldri opp noen rapport fra Etterforsker1.

– Da prøvde jeg å kreve pengene mine tilbake, men han betalte aldri.

– Dette har vært og er utrolig frustrerende, og jeg er skikkelig skuffa, sier hun til TV 2 hjelper deg.

Thomas Mathiesen hevder derimot at rapporten ble sendt. Les hans svar lenger ned.

SKUFFET: Sandra Theodorsen kjemper fortsatt mot Etterforsker1 for å få pengene tilbake. Foto: Privat

Flere har tatt kontakt

TV 2 hjelper deg har snakket med flere desperate kunder som ber om hjelp etter at de har involvert Etterforsker1.

– Jeg er kanskje gammel, men jeg sanser urettferdigheter når jeg ser det, og ber derfor om hjelp, sier en 87 år gammel mann fra Oslo.



87-åringen betalte 31.500 kroner for at Etterforsker1 skulle løse et privat og sårt oppdrag.

– Jeg var så naiv og forhåndsbetalte, forteller han.



Mannen ønsker å være anonym, men TV 2 hjelper deg kjenner hans identitet.

Tok grep etter konas død

87-åringen ønsket å få svar på et spørsmål som har plaget han i flere år:

Om hans avdøde kone var utro før hun gikk bort.

– Etter konas død i fjor, gikk jeg til psykolog for å komme meg videre.

– En dag sa psykologen: «Hvis du skal legge noe bak deg, må du vite hva du skal legge bak deg», forteller den eldre mannen.

– For å komme meg videre, måtte jeg få klarhet. Jeg måtte vite, forteller han.

DIVERSE TJENESTER: På Etterforsker1 sin hjemmeside presenteres flere tjenester som selskapet tilbyr. Å avsløre utroskap er en av dem. Foto: Skjermdump / Etterforsker1.no

Hemmelig hotellbesøk

I januar tok mannen kontakt med Etterforsker1.



– Jeg skulle reise utenlands i flere uker og bestemte meg derfor for å finne noen som kunne undersøke dette mens jeg var borte.

– Mathiesen skulle finne ut om en viss person som jeg mistenkte, hadde sjekket inn på Scandic Hotel Helsfyr i Oslo gjentatte ganger mellom 1990 og 2005, sammen med min kone, forteller han.

SCANDIC HELSFYR: På dette hotellet ønsket mannen å finne ut sannheten. Foto: Caroline Jensen Dahle / TV 2 hjelper deg

– Mathiesen sa at dette ikke var et problem, men siden det var tidkrevende å gå så langt tilbake i tid, ble honoraret på 31.500 kroner og det måtte forhåndsbetales.



– Jeg delte deretter alt. Jeg fortalte hvor tungt jeg tok det at kona mi var borte, og at jeg trengte svar for å komme meg videre, forteller mannen.



Så reiste han utenlands.

Hjemkomsten

Da mannen kom hjem, var han spent på hva Etterforsker1 hadde funnet ut.

– Ingenting hadde skjedd, forteller han.

– Jeg ble utrolig skuffet, men ga det likevel mer tid.

Men mer tid ga ingen flere resultater.

– Jeg ba om konkrete svar gang på gang. Et resultat eller en bekreftelse på hva som var gjort, men jeg fikk bare unnvikende svar, forteller han.

LOKALET I SANDEFJORD: I samme bygg som Møller Bil, ligger Etterforsker1 sitt hovedkontor. Foto: Skjermdump / Google street view

Krevde en rapport

87-åringen ga seg ikke. Han krevde en rapport.

– En rapport som beskrev oppdraget, tilnærmingsmåten, eventuelle problemer, resultatet, og hva jeg hadde betalt for, ramser han opp.

Det var vanskeligere enn antatt.

– Jeg ba om å få den en rekke ganger. Det tok meg ukevis å få en slags «rapport».

RAPPORTEN: Denne rapporten, på to sider, fikk 87-åringen til slutt. Foto: Privat

Dro til hotellet selv

Etter at 87-åringen mottok rapporten, valgte han selv å dra innom hotellet på Helsfyr.

Der kom sjokkbeskjeden:

– Jeg fikk vite at disse dataene jeg har bedt Etterforsker1 om å finne, kun oppbevares i fem år.

– Det tok meg 15 minutter å finne ut av, forteller han.

DRO INNOM HOTELLET: Mannen ønsket svar og valgte derfor å selv dra innom hotellet på Helsfyr. Foto: Caroline Jensen Dahle / TV 2 hjelper deg

TV 2 hjelper deg har tatt kontakt med Scandic Helsfyr, som skriver dette:

«Vi bekrefter at Scandic opererer i henhold til det enhver tid gjeldende lovverk når det gjelder disse spørsmålene, noe som innebærer maksimal lagringstid på fem år for finansielle transaksjoner og kortere lagringstid for annen informasjon. Vi er ikke kjent med at tidligere drivere har ført en annen praksis».

– Snuskete

Selv om 87-åringen i dag har slått seg til ro med at han aldri finner ut av hva som faktisk skjedde på Helsfyr hotell mellom 1990 og 2005, sitter han fremdeles med en følelse av urettferdighet.

– Hadde Mathiesen bare dokumentert noe, sendt en utfyllende rapport, eller vært innom hotellet, så hadde jeg kanskje slått meg til ro med det.

– For hva har han egentlig brukt tiden og pengene mine på?

– Dette er hans måte å drive snuskete, såkalt etterforskning på, og jeg føler meg lurt, avslutter han.

Svake rettigheter

Forbrukeradvokat Ola Fæhn i Forbrukeradvokatene forklarer hvor rettsløs en kunde er når man engasjerer en privatetterforsker.



– Privatetterforsker er en ubeskyttet tittel og det finnes ingen autorisasjonsordning.

– Det er derfor viktig å gjøre ekstra undersøkelser før man bestiller slike oppdrag, forklarer Fæhn.



FORBRUKERADVOKAT: Ola Fæhn Fæhn sier at det ikke er et klageorgan som behandler slike klager, og at klager på etterforskere normalt sett må tas til Forliksrådet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Dette har du likevel krav på

Privat etterforskning er ikke lovregulert. Likevel finnes det noen generelle rammer for hva du kan kreve av en slik tjeneste.

Her henviser forbrukeradvokaten til håndverkertjenesteloven.

– Du kan klage på en etterforsknings-tjeneste som ikke er utført fagmessig og som ivaretar forbrukerens interesser.

– Etterforskeren skal gi råd, opplyse og eventuelt fraråde oppdrag forbrukeren ikke vil få nytte av. Dessuten skal oppdraget utføres til avtalte frister.

Tips før bestilling av privat etterforsker: Betal aldri forskudd.

Be om referanser før du bestiller.

Les på nettet om du finner noen artikler om vedkommende og forhør med venner og kjente.

Medlemmer av Norsk forening for etterforskning og sikkerhet har et etisk regelverk - det kan være betryggende, selv om det ikke gir noen garanti for seriøsiteten.

Be om prisantydning før bestilling og beskriv tydelig mål for hva du ønsker å bestille.

Er det en type oppdrag som passer for en privat etterforsker?

Kilde: Ola Fæhn / Forbrukeradvokatene

– Utføres oppdraget på en utilfredsstillende måte, blir ikke forbrukeren pliktig å betale for oppdraget helt eller delvis.

– Penger som er betalt kan kreves refundert. Får forbrukeren meromkostninger kan dette kreves erstattet.

Ønsker ikke stille til intervju

TV 2 hjelper deg har forsøkt å få et intervju med privatetterforsker og daglig leder i Etterforsker1, Thomas Hjerpetjøn Mathiesen.

Han har ikke ønsket dette.

Vi har bedt Mathiesen beskrive hva han fant ut da han undersøkte de to sakene. Dette har han ikke svart på.



I sitt første svar ville han heller ikke kommentere denne saken skriftlig, men la til:

– De aller fleste av våre kunder er fornøyde. Dette gjelder både norske og utenlandske klienter.

– Noen få kunder klager, men vi anbefaler at de på en ryddig måte tar dette gjennom Forliksrådet.

STÅR SOM ENESTE ANSATT: På Proff.no er det kun oppført en ansatt i Etterforsker1. Foto: Paul Skajem Thürmer

– Har dokumentasjon



I en ny epost skriver han:

«Vi har dokumentasjon på at vår epost er levert til Sandra sin eposttjeneste.

Det blir det samme som om at pakken du bestilte ble lagt i din postkasse som avtalt.

Hvis du kaster pakken (for eksempel en konvolutt) fordi den endte imellom reklamekataloger, så kan du ikke skylde på avsenderen. Du må selv undersøke posten du får og bare kaste reklamekatalogene og ikke brevene som kan ende opp imellom disse.

Analogien her er enkel. Vi vet at eposten vår er levert til hennes epostleverandør. Klienten tok ikke kontakt med oss innen rimelig tid, selv om hun visste at vi skulle sende rapporten uken etter.

Vi tilbød å generere en ny rapport til henne, men hun avslo».

– Dessverre slettet



I enda en epost skriver Mathiesen at Theodorsen fikk tilsendt en rapport den 19. mai.

– Jeg sendte henne en rapport med personopplysninger. Denne er dessverre slettet fra vårt system automatisk på grunn av GDPR.

Vi spør Mathiesen om han kan dokumentere at denne eposten ble sendt. Til slutt får vi denne sendingsbekreftelsen, men ikke som et skjermbilde:

MAIL: Dette skal dokumentere at Mathiesen sendte en rapport til Sandra Theodorsen. TV 2 hjelper deg har sladdet Theodorsens epostadresse. Foto: Skjermdump

– Anmeldelsen ble slettet

Sandra Theodorsen er helt uforstående til at hun skal ha mottatt en endelig rapport 19. mai, og er skuffet over Mathiesens forklaring.



Hun la derfor inn en anmeldelse på Etterforsker1s Facebook-side.



Denne ble kort tid etter slettet.

ANMELDELSE: Denne anmeldelsen ble postet to ganger. Foto: Skjermdump / Facebook

Vi spør Mathiesen hvorfor anmeldelsen som Theodorsen skrev ble slettet.

– Jeg kjenner ikke til noen anmeldelse på Facebook. Dette må hun ta med Facebook direkte, svarer han.



Noen timer senere la Theodorsen inn en ny, identisk anmeldelse. Den har Mathiesen deretter besvart.