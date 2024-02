Fikk sjokkregning fra Tesla

14. januar i år leverer Bjørn Horgen sin 2015-modell Tesla til verkstedet i Drammen.

Det er heldigvis bare kommet en feilmelding om problemer med et batteri i nøkkelen. Så dette skal ikke bli en dyr reparasjon.



NØKKEL: Her er den såkalte Keyfob`en til Tesla Model S. Foto: Carlos Osorio/AP Photo

Tre dager etterpå får han sjokkbeskjeden. For å få fikset bilen må han betale over 180.000 kroner.

Det viser seg at Tesla har sjekket hele bilen da den var inne på reparasjon.

ROTETE: Verkstedet har gått kraftig til verks da de sjekket bilen. Foto: Bjørn Horgen

– Jeg vet ikke hva de holdt på med. Så jeg må innrømme at jeg var skeptisk, sier Horgen.



– Tok meg aldri seriøst



For å forstå hvorfor Tesla-eieren er skeptisk, må vi tilbake til juni 2021 når batteriet til hans Model S streiker etter 160.000 kjørte kilometer.

Dette blir dekket av garantien, og han får et fabrikkoverhalt bruktbatteri som skal være i «mint condition», ifølge Tesla.

– Tesla sa at det skulle være like godt eller bedre enn det batteriet jeg hadde hatt. Men da jeg kjørte til hytta, merket jeg at bilen ikke hadde samme rekkevidde som tidligere, sier Bjørn Horgen.

Bare noen uker etterpå skriver han til Tesla og forteller at bilen lader sakte og at batteriet er dårligere enn det han hadde.

Verkstedet sjekker batteriet på første service.

– De sier at de har testet batteriet og det funker som det skal, sier Horgen.

MOTLØS: Bjørn Horgen klagde utallige ganger på batteriet, men føler han ikke ble hørt. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Men batteriet blir ikke bedre. Så han klager igjen og igjen og igjen.

– Hver gang klagde jeg på minsket rekkevidde, men ble fortalt at det skyldes gammel elektronikk som trekker mer strøm.



Han vet ikke nøyaktig hvor mange ganger han klagde, men bilen har vært innom verkstedet 23 ganger etter batteribyttet i 2021.

– Du blir motløs. Det er hyggelige mennesker på Tesla, men de tok meg aldri seriøst. Jeg føler at de ikke har sjekket batteriet skikkelig, sier han.

– Tesla må dekke

Batteriet han har klaget på, har altså nå streiket. Siden garantien på bilen gikk ut i juni i fjor, vil ikke Tesla skifte det gratis lenger.

De tilbyr riktignok 25 prosent rabatt på batteriet uten å innrømme noen feil, men Horgen takker nei og får Teslaen tilbake i garasjen.

Batteriet er kun 2 1/2 år gammelt og har bare gått 47.000 kilometer.

– Et batteri skal gå lenger enn det, sier bilteknisk konsulent Benny Christensen i NAF.



– Et slik fabrikkoverhalt erstatningsbatteri er mye dårligere enn et original batteri, men det skal holde mer enn 47.000 kilometer, presiserer han.



TESLA-EIER: Benny Christensen i NAF har tidligere eid en Tesla Model S. Foto: Broom

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet er også tydelig:

– Her ser det ut som garantireparasjonen ikke er godt nok utført. Siden det er samme feil som kommer igjen, må selskapet dekke dette selv om garantitiden har utløpt.

GARANTIANSVAR: Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener Tesla bør betale. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Tesla mener tydeligvis at garantireparasjonen er godt nok utført og at kunden dermed må betale for batteribyttet.

– Uggen følelse

Hva er årsaken til batterikollapsen? Er det en helt ny feil? Verkstedet skriver at det er en «defekt sensor inne i høyspenningspakken» som gjør at batteriet må skiftes.

VANSKELIG: Hva er en defekt sensor i batteripakken? Foto: Faksimile

Den tidligere bilmekanikeren Benny Christensen stusser over meldingen:

– Problemet er at man ikke vet fakta når man leser denne tilbakemeldingen, sier han, og mener det er et generelt problem med Tesla.

– De holder kortene tett til brystet. De sier ikke noe konkret og verken kundene eller NAF får en forklaring på problemet når man henvender seg. Du blir sittende som et spørsmålstegn og får en litt uggen følelse, sier Christensen.



NULL SVAR: Bilteknisk konsulent Benny Christensen i NAF etterlyser større åpenhet fra Tesla. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Spørsmålet er derfor om batteriet har vært dårlig hele tiden, eller om det plutselig er kommet en helt ny feil.

– Er det en helt annen feil, vil det ikke bli dekket av garantien, forklarer Thomas Iversen i Forbrukerrådet.



Med så lite informasjon fra Tesla er det umulig å vurdere om dette er en ny feil, mener Christensen.

Han forteller at det er vanlig med batteriproblemer på de første utgavene av Tesla Model S fra 2013 til 2017. Hovedårsaken er at det kommer inn vann i batteriet.

– Så det er en potensiell utgiftsbombe å kjøpe disse modellene.



TRØBBEL: Bjørn Horgens Tesla og andre gamle Model S har mye problemer med batteriene. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Bilen til Bjørn Horgen er en 2015-modell og måtte skifte batteri første gang ved 160.000 kilometer.

TV 2 hjelper deg sjekker 32 Finn-annonser for Tesla Model S 2013-årgang. I 15 av annonsene er det skrevet at batteriet er byttet. Flere av dem har byttet batteri ved rundt 100.000 kilometer.

Vanninntrengning

Tidligere daglig leder Kjetil Erling Langsæter i selskapet EV Services, som var Tesla-spesialister, forteller at 80 prosent av batterikollapsene til Tesla skyldes vanninntrengning i batteriet.

Er dette tilfelle med Horgens batteri, vil dette være en dårlig utført garantireparasjon og ikke en ny feil.

– Så spørsmålet er om batteriet er gjenforseglet eller ikke. Her skal fabrikken ha ordnet paraplyventilene og sidepanelene på batteriet som stopper vanninntrengning. Vi opplevde noen ganger at gjenforsegling ikke var gjort, sier Langsæter.

UTSATT: Elbilbatteriet er plassert i bunnen av Tesla Model S og derfor utsatt for norsk vær. Foto: Tesla

Hva betyr dette? Jo, batteriet ligger under bilen hvor det blir utsatt for mye smuss og skitt.

Til slutt blir paraplyventilene så fulle av møkk at de slipper inn vann og batteriet blir ødelagt. Dermed må disse ventilene renses skikkelig når batteriet blir overhalt hos fabrikken.

Hvis gjenforsegling ikke er gjort, har kunden automatisk krav på nytt batteri.



Nytt batteri

Med denne nye informasjonen sender vi Bjørn Horgen tilbake til Tesla for å høre om de vil skifte mening.

Det gjør de ikke, men akkurat som første gang tilbyr de 25 prosent rabatt på et «nytt» fabrikkoverhalt batteri.

Det er bare ett problem: 140.000 kroner for et batteri med 4 år/80.000 kilometer garanti er han ikke fornøyd med.

– Jeg har fått tilbud på batterioverhaling hos Bilexperten Bosch for under 100.000 kroner, sier Horgen.



I tillegg får han litt lengre kjørelengde på garantien.

PÅ VEI: Nå sendes Teslaen til Bosch for å ordne batteriet. Foto: Bjørn Horgen

Så nå er bilen på vei til Bilexperten Bosch for batterireparasjon.

TV 2 hjelper deg vil følge saken videre hvis det viser seg at batteriet har blitt utsatt for lekkasje og Bjørn Horgen har krav på nytt batteri.

Tesla er forelagt kritikken og ønsker ikke å kommentere denne saken.