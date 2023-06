Fikk sjokkregning fra advokat: – Skjønte ingenting!

Jeg mottar i løpet av et år anslagsvis mellom 50 og 100 henvendelser fra personer som ønsker å få avklart om de har et reelt behov for juridisk bistand. Nesten alle disse henvendelsene skjer pr. telefon, mens noen få skjer pr. e-post. I de tilfellene hvor det viser seg at vedkommende ikke har et behov for juridisk bistand, vil det naturligvis ikke bli opprettet noen sak hos meg og ingen faktura blir sendt, jf. mitt tilbud på min hjemmeside om inntil en halv times gratis bistand.

I de tilfellene hvor det blir klart at vedkommende har et behov for bistand, setter jeg i gang registrering av og arbeidet med saken.

I dette tilfellet har Maktabi først sendt en e-post til meg hvor hun redegjør for sitt behov for bistand i tillegg til å spørre om hva dette vil koste. Hun ga i denne første e-posten sin ikke uttrykk for å være i tvil om sitt behov for bistand. Jeg la derfor til grunn at hun ville ha bistand fra meg i saken, og jeg besvarte hennes første e-post med å nevne at jeg tar betaling for den tiden jeg bruker på saken, og at jeg kunne tilby henne en timepris på kr. 1.140,- eks. mva.

I sin neste e-post til meg, spesifiserer hun nærmere hva hun ønsker bistand til, hvorpå jeg i e-post til henne for ordens skyld gjentar at jeg tar betaling for den tiden som går med til å arbeide med saken hennes. Jeg registrerte deretter saken i mine systemer, herunder mitt timeregistreringssystem. På dette tidspunkt var det etter mitt syn inngått en bindende avtale om bistand og om hva bistanden skulle gå ut på. En ordinær oppdragsbekreftelse i tillegg, var etter dette strengt tatt unødvendig å sende til klienten, men burde kanskje vært gjort for ordens skyld.

I sin neste e-post bekrefter hun med å si «fint» for deretter å spørre når jeg har anledning til en telefontime. Jeg svarer da med en gang i en e-post at jeg har anledning «nå».

Da jeg vel 2 uker senere fortsatt ikke hadde hørt noe fra henne, sendte jeg en e-post til henne der jeg ba om en «oppdatering» fra henne. Da det går ytterligere ca. tre uker uten at jeg hører noe fra henne, regnet jeg med at hun ikke ville at jeg skulle arbeide videre med saken, og jeg sendte derfor en e-post til henne vedlagt timelisten på saken og en faktura på kr. 2.137,50 basert på avtalt timepris.

Jeg vil avslutningsvis nevne at jeg har drevet som advokat med hovedvekt på barnevernssaker og andre barnesaker i ca. 30 år. Jeg har alltid tilbudt mine klienter en timepris tilsvarende den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats, og har følgelig ligget langt under gjennomsnittsprisen til advokater generelt i denne type saker. Jeg har meget sjelden opplevd klager eller misnøye fra klienter med min fakturering. Siden jeg har svært mange «småsaker», har jeg ikke anledning til å gi gratis bistand i noen særlig grad, men det hender at jeg velger å la være å fakturere eller ettergi mitt salærkrav der det viser seg at vedkommende klient er i en vanskelig økonomisk situasjon.

Jeg har i denne saken ikke fått opplysninger om svak økonomi hos klienten. Mitt inntrykk er at denne klienten etter en viss tid har opplevd at behovet for bistand av en eller annen grunn ikke lenger var til stede. I stedet for å opplyse meg om dette har hun valgt å ikke lenger ta kontakt med meg.

Som nevnt i min siste e-post til Maktabi har jeg nå frafalt mitt krav mot henne og beklaget at jeg ble sint i vår telefonsamtale der også hennes samboer deltok. Jeg skulle aldri blitt sint i den telefonsamtalen, men det som provoserte meg var at det ble påstått at jeg ikke hadde registrert saken hos meg og at jeg derfor heller ikke kunne fakturere. Jeg viste i min siste e-post til Maktabi også til at jeg for noen måneder siden har hatt en hjerteoperasjon, og at jeg etter denne operasjonen ikke har vært helt meg selv.