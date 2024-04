Fikk sjokk da hun søkte opp TV 2: – Hva har jeg rotet meg borti nå?

Flere kunder fortviler etter at de har handlet hos omstridt nettbutikk. Nå frykter de at andre kan havne i samme situasjon.

– Jeg vil ha pengene mine tilbake, skriver en kunde.

– Er de konkurs eller ikke?, spør en annen.



– Svindelfirma, skriver en tredje.



Kundene har over lengre tid klaget på nettbutikken We Are Fit.

Til tross for at nettsiden flere ganger har blitt kritisert for ikke å levere varer til kunder, eller svare på henvendelser, fortsetter nye kunder å bestille i god tro.

FULL AV SPØRSMÅL: Marita Annie er en av kundene som stiller spørsmål ved netbutikken We Are Fit. Foto: Privat

Ante ingenting

Marita Annie (24) fra Bodø hadde lenge beundret treningsklærne til venninnen hun trener med.

– Jeg syntes de var veldig fine, så jeg gikk inn på nettsiden We Are Fit og bestilte to treningsoverdeler til 599 kroner i starten av mars.

– Jeg fikk ordrebekreftelsen med en gang, og tenkte ikke mer over det.

Etter to uker, begynte hun å stusse over leveringstiden.

– Det kom aldri noen leveringsbekreftelse med sporingsnummer, forteller hun og fortsetter:

RASK LEVERING: Denne lovnaden står helt øverst på nettsiden. Skjermbilde tatt 12. april. Foto: Skjemdump / Wearefit

– Jeg syntes det tok lang tid fra jeg bestilte, så jeg spurte i kommentarfeltet på Tiktok-live om noen hadde erfaring med nettbutikken.

Raskt kom kommentaren: «Sjekk ut Trustpilot.com».

Da fikk hun hakeslepp.

– Oh no!



På anmeldelsesnettstedet Trustpilot ble hun møtt av en haug negative anmeldelser.

– Det var mange kommentarer fra folk som advarte mot å bestille fra We Are Fit. Jeg tenke bare: «Oh no, nå har jeg gått på en smell».

FLERE ANMELDELSER: På Trustpilot har We Are Fit 1.3 av totalt 5 stjerner. Foto: Skjermdump / Trustpilot

Hun valgte å legge ut en story på Snapchat, der hun spurte om noen hadde samme opplevelse med nettbutikken.

– Da fikk jeg masse svar om at dette burde jeg ha blitt advart mot, og noen sa jeg skulle søke opp TV 2 hjelper deg.

– Da jeg fant alle artiklene deres, så tenkte jeg bare: «Å herregud, hva har jeg rotet meg bort i nå?».

Tok kontakt med We Are Fit

Umiddelbart sendte hun en epost til We Are Fit og etterspurte de to varene hun hadde bestilt.

Da fikk 24-åringen, som tidligere kunder har erfart, beskjed om å ikke ta ytterligere kontakt.

– Da jeg fikk svaret; «Vennligst ikke send flere eposter», syntes jeg det var veldig useriøst. Sånn svarer man ikke i en bedrift.

– Det virket jo ikke som at de var interessert i å prøve å hjelpe meg, og det er et stort rødt flagg.

We Are Fit har tidligere svart noe helt annet til TV 2 hjelper deg:

«Vi besvarer alle henvendelser som kommer inn og hvis man ikke har fått svar så kan det være en feil og vi oppfordrer alle til å ta kontakt igjen slik at vi får hjelpe».

– Det er jo ironisk, sier 24-åringen.



– Svarte du noe mer på den eposten?

– Nei! Jeg fikk jo beskjed om å ikke skrive mer, forteller hun opprørt.

PÅ TRENING: Marita Annie venter fortsatt på treningstøyet hun bestilte. Foto: Privat

Ventet i to år

I ettertid har 24-åringen fått vite at flere bekjente står i samme situasjon.

– Jeg har en venninne som bestilte varer for to år siden. For ett år siden fikk hun mail om at varen var kommet på lager. Fremdeles har hun ikke fått noe.

TV 2 hjelper deg har snakket med venninnen, som bekrefter at hun fremdeles venter på varene til 800 kroner.

– Jeg ventet en god stund, men da selskapet gikk konkurs, tenkte jeg at pengene var tapt, forteller hun, og fortsetter:



– Ett år senere hørte jeg at de hadde startet opp igjen, forsto det slik at det er det samme mennesket som står bak – da kom det plutselig en ordrebekreftelse.



– Men varene dukket aldri opp, avslutter hun.



Savner informasjon

Marita Annie forteller at også hun har fått med seg den tidligere konkursen og stiller spørsmål ved nettsidens eksistens.

– Hvis selskapet er konkurs, så informer om det da. Eller hvis det er sånn at de ikke kan legge ned nettsiden, så legg informasjon på hjemmesiden om at det tar tid å levere varene, understreker hun.



– Det er jo ingen informasjon om at det er stor pågang, eller leveringstrøbbel, annet enn det som kommer på epost.

Dermed frykter hun at flere kan havne i samme situasjon.

ØNSKER EN LØSNING: Marita Annie sier at hun blir fornøyd, uansett om hun får pengene tilbake eller varene som avtalt. Foto: Privat

– Hva tenker du om We Are Fit nå?

– Jeg synes det er veldig spesielt at selskapet fortsetter å ta imot betalinger når det virker som de ikke kan levere varene som bestilles.

– Man ser jo i de tidligere sakene deres at dette har pågått i flere år, så hva er det egentlig som foregår bak kulissene, spør hun.

– Kan føre til bøter

We Are Fits kunder spør hvordan innehaver av en bedrift som går konkurs, tilsynelatende bare kan starte opp igjen på samme måte? Og hva som skal til før noen griper inn?



– I dag er det ingen generelle krav til egnethet for å drive en bedrift, men alle som selger varer til forbrukere, må følge den reguleringen som finnes, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

FORKLARER: Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Forbrukertilsynet kan gripe inn der næringsdrivende bryter markedsføringsloven, for eksempel der det blir gitt villedende informasjon til forbrukerne eller tilsvarende.

– Brudd på disse lovene kan både føre til at forbrukerne har krav mot selger og kan føre til bøter fra tilsynsmyndigheten.



Men, virkemidlene til Forbrukertilsynet inkluderer likevel ikke muligheten til å kreve at en nettside tas ned.



TILBUD: We Are Fit har ofte gode tilbud på treningsklær på nettsiden. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

– Høy konkursrisiko



Selskapet Fit Brands AS, som står bak nettsiden wearefit.no, har en høy konkursrisiko, men eksisterer fortsatt, ifølge Iversen.

Han legger til at selskapet har flere betalingsanmerkninger.

– Dette er generelt sett et dårlig tegn, og vitner om at virksomheten drives på en dårlig måte.

Forbrukerrådet er derfor kritisk til forretningsdriften og mener selskapet må ta grep.



– Selskapet bør etter mitt syn enten rydde opp slik at det drives på en ordentlig måte, eller legge ned for godt. Hvis selskapet ikke har en intensjon om å levere varene, er det svært kritikkverdig dersom nettsiden fortsatt er åpen for bestilling.



– Gjentatte forbrukerutfordringer med de samme aktørene kan tale for at det er for lett å starte en salgsvirksomhet, avslutter han.



– Mange useriøse nettbutikker

Bransjedirektør for teknologi i organisasjonen Virke, Sigri Sevaldsen, sier til TV 2 hjelper deg at de støtter Forbrukerrådet.

Bransjedirektør for teknologi i organisasjonen Virke, og leder i Virke Vekst, Sigri Sevaldsen. Foto: Virke

– Det er en god oppsummering av dagens situasjon.



– Det er mange useriøse nettbutikker, og det er viktig at det varsles om disse til Forbrukerrådet, sier Sevaldsen.

«Trygg e-Handel»: Virkes sertifiseringsordning forplikter nettbutikker og sikrer rettigheter til forbruker. Butikker som søker og får godkjenning, kan bruke en egen «Trygg e-Handel»-logo på sine nettsider.

Wearefit.no har ikke en slik logo på nettsiden.

Kilde: Virke.no

Overraskende vending

Nettbutikken har ikke svart på TV 2 hjelper degs gjentatte henvendelser på epost og via ulike Facebook-profiler.

Vi har blant annet spurt når Marita Annie kan forvente å få varene sine, hvorfor ikke We Are Fit videreformidler på sine nettsider at de har leveringsproblemer, og hva status på nettsiden er i dag. Dette får vi aldri svar på.

Men likevel har noe skjedd.

Snaue fem dager etter at vi tok kontakt med We Are Fit, får Marita Annie plutselig et varsel i Vipps:

REFUSJON PÅ VEI: Plutselig tikket dette varselet inn, tirsdag 16. april. Foto: Privat

Det både gleder og irriterer 24-åringen:



– Dette er for så vidt greit, men samtidig så er jo poenget at det er så mange kunder der ute som ikke har fått varene sine, eller pengene tilbake.

– Så jeg håper virkelig at We Are Fit enten opplyser mer på nettsiden eller legger ned for godt, så ikke flere kunder brenner seg på bortkastet kjøp, avslutter hun.