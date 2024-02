Fikk sjokk da hun skjønte hvor julegavene hadde havnet

Den 17. desember i fjor puttet Elisabeth Johanne Hoversholm (48) flere julegaver i en eske som skulle sendes i posten til familien.

– Pakken inneholdt svært personlige og hjemmelagde julegaver, forteller hun til TV 2 hjelper deg.



Men det skulle vise seg at julegavene la ut på en mystisk reise.

– Jeg ble helt paff.

HAVNET PÅ FEIL STED: Det skulle vise seg at julegavene havnet på helt feil sted. Men hvor? Foto: Skjermdump

Personlige gaver

Tidligere på høsten hadde Hoversholm og mannen lagt ned mye arbeid for å lage personlige julegaver.

– Vi driver med dekor, så vi trykte blant annet navn på toalettmapper, capser med navn, nøkkelringer og sminkevesker.

CLUTCH: Hver og en skulle få personlige sminkevesker med navnene sine på.Foto: Privat

– Det var også to putetrekk med bilder av mine nevøer, tre kopper med bilder og to hjerteoppheng med bilder av mine to svigerinner som vi dessverre mistet i 2014, legger hun til.



TIL MINNE OM: Blant julegavene var det blant annet to hjerteoppheng med bilder av hennes to svigerinner som gikk bort i 2014. Foto: Privat

En snau uke før jul, ble pakken med hele 17 julegaver sendt av gårde med PostNord fra Kopervik på Karmøy, med mottakeradresse hos familien i Tønsberg.

Så skjedde det noe rart.

Merkelig epost

Julaften sto for tur, men ingen julegaver dukket opp. Selv var 48-åringen klar over at gavene var sendt i seneste laget.

– Anbefalt frist var 15. desember, så jeg ble jo ikke sjokkert over at julegavene ikke kom frem i tide til julaften, forteller hun og legger til:

– Men jeg hadde jo forventet at de faktisk skulle komme frem.



TUNG LAST: Julegavene på ti kilo tilsynelatende på vei til Tønsberg med PostNord. Foto: Skjermdump

Knappe uken etter julaften, får hun en merkelig epost.

– Jeg fikk et bilde av pakken min med alle julegavene som tydeligvis hadde havnet hos nettbutikken Zalando, av alle plasser, forteller hun.

«NOEN SOM SAVNER DISSE?»: Dette bildet ble sendt fra Zalando, med spørsmål om det var noen som savnet julegavene sine. Foto: Skjermdump

– Dette syns jeg var kjemperart, og da jeg sjekket PostNord-appen, så sto det heller ingen oppdatering der.

Likevel, glad over at pakken var funnet, ba hun Zalando sende julegavene i retur til henne. Selskapet svarte at det kunne de gjøre.

Men så enkelt skulle det ikke bli.

– Purrer og purrer

Etter at Zalando tilbyr Hoversholm å sende pakken i retur, stopper det brått opp.

– Jeg hørte ikke noe mer, så jeg purret opp Zalando og spurte hva som skjer.



Gang på gang ble Hoversholm bedt om å vente.

– Jeg fikk ikke vite hvor i verden pakken min faktisk er, og jeg fikk hele tiden beskjed om å være tålmodig, og at de skal sende meg sendingsnummer når de har det.



– Hadde de bare sagt hvor pakken er, så kunne vi jo kanskje fått hentet den selv, legger hun til.

TOALETTMAPPER: Personlige toalettmapper til store og små. Foto: Privat

Men hvor julegavene befinner seg, fikk 48-åringen aldri vite.

– Jeg har purret, sendt flere eposter, og også ringt flere ganger, men får bare beskjed om å være tålmodig.



I Berlin?

PostNord har ifølge 48-åringen vært svært behjelpelige.

– Jeg har hatt dialog med samme person der hele veien. De skulle selv prøve å få kontakt med Zalando, og PostNord har også informert at jeg kan sende inn erstatningskrav, forteller hun og legger til:

– Men jeg ønsker jo helst gavene mine tilbake.

HØY TOTALSUM: Elisabeth Johanne Hoversholm regnet på hvor mye disse gavene har i utsalgspris og kom frem til 8810 kroner. Foto: Privat

– Hvor tror du selv julegavene er?



– Når jeg googler Zalando, står det at de har hovedlager i Berlin, så da begynner man jo å mistenke det.

– Zalando har blant annet spurt om de kunne åpne alle gavene for å ta bilder av innholdet. Det syns jeg var litt rart.

25. januar er siste gang hun hører fra Zalando.

Når TV 2 hjelper deg kontakter Zalando, får vi endelig svar på hvor pakken befinner seg. Les mer lenger ned.



TRYKK AV NEVØENE: Putetrekket med bilde av hennes to nevøer. Foto: Privat

– Ekkel følelse



Nesten to måneder senere, har 48-åringen fortsatt ikke sett noe til julegavene.

– Tror du at du får dem tilbake?

– Jeg er veldig skeptisk, jeg har en ekkel følelse av at noen har tatt dem.

– For meg har disse gavene høy affeksjonsverdi. Hadde det vært noe jeg enkelt kunne kjøpt på nytt, ville jeg krevd erstatning av PostNord, men jeg klarer ikke å la dette ligge.



– Er utrolig lei meg og vet ikke hva mer jeg kan gjøre nå annet enn å be om hjelp fra dere, avslutter hun.

LURER: Elisabeth Johanne Hoversholm funderer på hvor gavene befinner seg. Foto: Privat

– Uheldig og svært sjelden situasjon

Pressesjef i PostNord, Haakon Nikolai Olsen, forklarer at pakken havnet hos Zalando ved en feiltakelse.



– Pakken har ingen sporingsdata i systemene våre. Her har det oppstått en feil da pakken ble levert inn, ved at den ved en feiltakelse havnet i bur/tralle for pakker som skulle returneres til Zalando, forklarer han og legger til:

– Zalando har nå lokalisert pakken – og denne vil bli sendt til Elisabeth omgående.



Hva skjer hvis en pakke forsvinner hos PostNord? Dersom en sending forsvinner, blir en etterlysningsprosess startet.

I henhold til lov- og avtaleverk er det klare definisjoner på når gods juridisk sett er ansett som tapt, og for majoriteten av sendingene er det en frist på 60 dager fra PostNord overtok godset som gjelder.

Har ikke PostNord lokalisert godset innen disse 60 dagene, er PostNord erstatningspliktige oppad til 10.000 kroner per pakke iht. postloven. Kilde: PostNord / Haakon Nikolai Olsen.

– Dette er en uheldig og svært sjelden situasjon, og da spesielt for Elisabeth, som har hatt sine gaver med høy emosjonell verdi på avveie.

– Vi har informert Elisabeth om at hun kan sende inn et erstatningskrav til oss, selv om hun helst ønsker gavene tilbake.



– Vi er derfor glade for at pakken nå er lokalisert, avslutter han.

Zalando svarer: – Vi beklager

TV 2 hjelper deg kontakter Zalando Skandinavia, som endelig opplyser om hvor pakken befinner seg:



– Vi beklager overfor Elisabeth for forsinkelsen med å løse denne saken.

– Jeg kan bekrefte at pakken er på et lager utenfor Stockholm, og teamet jobber for tiden med å sende den til kunden.

Videre informerer Zalando at deres kundeserviceteam har vært i kontakt med Hoversholm og kommunisert nødvendige steg, inkludert at pakken må åpnes for å få en tolldeklarasjon, som er nødvendig for å sende den fra Sverige til Norge.

MANGE PAKKER: Zalando har sitt hovedkontor i Berlin og sender ut pakker til hele verden. Foto: TV 2 / arkiv

– Vårt team har gjennomført en undersøkelse for å finne ut hva som gjorde at den aktuelle pakken havnet på lageret utenfor Stockholm.

Dette har Zalando ikke kommet til bunns i.

– Vi forstår viktigheten av denne saken og er opptatt av å sikre en rask løsning. Så snart pakken er på vei til Elisabeth får hun beskjed fra vår kundeservice og får sporingsnummer på pakken, avslutter selskapet.