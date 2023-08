Fikk sjokk da hun åpnet esken: – Du kødder med meg?

Elly-Irene Hansen (34) gifter seg 19. august, men tiden før bryllupet ble ikke slik hun hadde drømt om.

– En større katastrofe skal du lete lenge etter, sier 34-åringen.



BILTEMA-ESKE: Innholdet i denne esken skal vise seg å få begeret til å renne over. Mer om det lenger ned i saken. Foto: Privat

Elly-Irene har, sammen med en rekke andre bruder, tatt kontakt med TV 2 hjelper deg for å fortelle om sine opplevelser hos brudesalongen Dress to impress by NIKA i Harstad.

Fant drømmekjolen

Elly-Irene fra Øksnes i Nordland hadde lenge sett frem til å planlegge bryllupet sitt.

I januar tok hun med seg sine to forlovere på brudekjole-jakt i Harstad, to timer unna hjemstedet.

FORLOVERE: Elly-Irene Hansen (t.h) med sine to forlovere Karianne Strand (t.v) og Kine Warem (i midten). Foto: Privat

I butikken Dress to impress by NIKA ser hun drømmekjolen:



– Jeg tenkte bare WOW da jeg så den. Det var den fineste jeg hadde sett, så vi ble fort enige om at «this is it».

Ifølge daglig leder Nina Jakobsen, var dette en kjole verdt mellom 25.000 og 30.000 kroner.

– Nina sa jeg kunne få den for 20.000 kroner dersom jeg bestemte meg innen 24 timer.



Elly-Irene ba om mer betenkningstid.

– Da ble Nina veldig pushy og sa den skulle spesialbestilles etter mine mål fra fabrikken deres, og hun trengte derfor svar umiddelbart.



– Jeg følte meg veldig presset, men da daglig leder gikk ned til 15.000 kroner var tilbudet for godt til å takke nei.

Skrev kontrakt

Det ble tatt mål fra topp til tå, slik at kjolen kunne sys i Tyrkia. 34-åringen informerte om at hun ammet og derfor ville gå en del ned i vekt fram mot bryllupet.

– Det var null problem ifølge salongen.

I kontrakten går det fram at kjolen skulle være leveringsklar i mai/juni. På messenger fikk bruden bekreftet at summen var inkludert eventuelle justeringer.

Ned i vekt

I april informerte Elly-Irene om at hun har gått ned sju kilo i vekt, og spurte om hun kunne prøve kjolen. Svaret var at det ikke passet.

I mai prøver Elly-Irene Hansen igjen å avtale en time.

– Jeg får beskjed om at det er vanskelig å få til. Alltid mange unnskyldninger. Syke familiemedlemmer, noen som hadde dødd, eller at Nina selv var syk. Hun lovet vi skulle finne en time, men det ble bare med praten.

Nina Jakobsen på sin side hevder at det var hun selv som tok kontakt med Elly-Irene, og at det gikk en god stund før hun fikk tak i henne.

Klokken tikker

Også juni måned går. Elly-Irene begynner å bli ordentlig bekymret og sender enda en melding.

Da får hun endelig time 10. juli.

Feil kjole?

– Vi ble enige med brudesalongen om å booke hotell i to dager, slik at det skulle være nok tid til å gjøre eventuelle justeringer.

Da hun fikk se kjolen så bruden med en gang at noe ikke stemte.

– Den så hvitere ut i stoffet enn den jeg prøvde første gang. Da jeg tok den på var kjolen altfor stor. Den satt helt feil og cupen var over brystkassa, med et kjempegap mellom puppene.

– Jeg hadde ikke så store pupper da jeg ammet en gang, så da husker jeg at jeg tenkte «dette kan ikke være min kjole?»

– Fiks med sportsteip

Elly-Irene påpekte feilene og sier hun fikk til svar at kjolen kunne festes med sportsteip og usynlige stropper.

– Jeg syntes det var merkelig, da kjolen min skulle ha åpen rygg.

– Kjolen var ikke klar, og helt forferdelig, legger hun til.

Ifølge Elly-Irene skyldte salongen på henne for å ha gått for mye ned i vekt, og krevde ytterligere 5000 kroner for å justere kjolen, noe hun nektet å betale.

– Det var så ubehagelig.



Til slutt ble de enige om at salongen skulle gjøre justeringene gratis.

Nina Jakobsen skriver at det aldri har vært foreslått sportsteip.

Ble advart

Kort tid etter fikk Elly-Irene en advarsel fra en annen brud mot å handle hos den aktuelle brudesalongen:

34-åringen bestemte seg derfor for å hente ut kjolen, og ga beskjed til salongen at de ikke trengte å justere den.

– Du fette kødda med mæ?

Hun fikk en kompis til å dra innom og hente kjolen. Da han leverte den til Elly-Irene, fikk hun sjokk.

– Han kom bærende på en stor Biltema-eske, så jeg spurte «hva er det der», og han sa «det er kjolen din».

– Da vi åpnet esken lå kjolen stappa nedi, krøllete og perlene lå overalt.



Da rant begeret over.

– Du fette kødda med mæ? Har de virkelig sendt brudekjolen min i en skitten Biltema-eske?



Elly-Irene sendte derfor en blodrød SMS til salongen, men ble enda mer provosert av svaret:



– Ødelagt

34-åringen ser nærmere på kjolen:

– Underskjørtet er brukt og skittent, spilen er knekt, perlene detter av, det er for lite tyll, hull i tyllet, og sløret er langt ifra det jeg prøvde i salongen.

KNEKT: Spilen i kjolen var knekt, ifølge den kommende bruden. Foto: Privat

Igjen får hun mistanke om at hun har fått en helt annen kjole enn det de ble enige om.

Daglig leder Nina Jakobsen avviser overfor TV 2 hjelper deg at kjolen var ødelagt, les mer lenger ned.

ØDELAGT: Flere steder på kjolen hang perlene ned og det var hull i tyllet. Foto: Privat

Samme kjole?

Elly-Irene får kjolen vurdert av en uavhengig syerske.

– Hun så med en gang at det ikke var mulig å berge kjolen. Det var merkelige sømmer og rart sydd. Hver gang vi tok i kjolen datt det av perler, forklarer Hansen.

SAMME KJOLE?: Kjolen til venstre er den hun prøvde første gangen og kjolen til høyre er den hun fikk levert i Biltema-esken. Foto: Privat

– Føler meg lurt

Da det går opp for henne at kjolen ikke kan reddes, kontakter hun brudesalongen på nytt, men blir avvist.

Etter noen tårevåte timer, tar hun kontakt med en brudesalong i Tromsø.

To uker før bryllupet kjører hun 12 timer for å kjøpe en helt ny brudekjole til 19.000 kroner.

POSE: Elly-Irene Hansen med ny brudekjole, denne gang i kjolepose. Foto: Privat

Elly-Irene sitter nå med to brudekjoler som hun til sammen har betalt 35.000 kroner for. Hun har sendt et krav på ti tusen kroner til Dress to impress by NIKA, men salongen har avslått kravet.

– De tok det største i livet mitt og tråkka på det! Salongen har ødelagt alt av førbryllups-glede, og jeg føler meg rett og slett lurt.



Fant drømmekjolen

Eirin Storvoll Sivertsen (29) fra Narvik bestilte prøvetime i januar 2022 hos brudesalongen i Harstad.

– Jeg falt pladask for en nydelig brudekjole til 15.000 kroner.

– Den ble bestilt etter mine mål og ønsker fra fabrikken deres i Tyrkia.

Hun forhåndsbetalte 9000 kroner og fikk beskjed om å komme tilbake og prøve den i juni i fjor.



– Kommenterte kroppen

Da Eirin og forloveren kom for å prøve kjolen, fikk de seg en overraskelse.

– Jeg merket med en gang at den var for trang og altfor lang.

– Da kommenterte daglig leder Nina at jeg hadde lagt på meg og at kjolen ikke sitter som den skal på grunn av det, forteller hun.



– Kommentarene fikk meg til å føle meg uvel i kjolen jeg skal føle meg så fin i.



Eirin sier hun informerte om at hun ikke hadde lagt på seg, og at hun veide det samme som før.

Daglig leder avviser at hun har kommentert brudens vekt, og sier hun er lei seg om det har opplevdes sånn:

– Jeg har ikke kalt brura feit. Det er et ord jeg aldri bruker, sier Nina Jakobsen overfor TV 2 hjelper deg.

Hun mener også at kjolen «passet veldig fint.»

UVEL: – Jeg følte meg så utilpass i salongen, sier Eirin Storvoll Sivertsen. Foto: Privat

Opplevelsene gjorde at Eirin mistet tillit til salongen. Hun fikk tilbud om å komme tilbake for justering i august, men ville heller ta med seg kjolen.

– Skjønner galskapen

En måned før bryllupet ber Eirin i stedet bestemoren sin om å justere kjolen.

– Da skjønner vi galskapen.



– Bestemor sier det er umulig å sy om kjolen til å passe meg.

Bestemoren kontakter en syerske, som slår fast at kjolen ikke kan fikses.

– Den var helt feil, altfor lang i ryggen, utringningen gikk opp i halsen, forteller syersken til TV 2 hjelper deg.



Sammen med bruden oppsøker hun salongen.



Dårlig stemning

Nok en gang blir det ubehagelig, ifølge de to.

– Daglig leder freser at dette er min feil og kommenterer igjen vekten min, forteller Eirin.

TV 2 hjelper deg har snakket med syersken, som bekrefter det Eirin sier.

Det blir en opphetet stemning i brudesalongen, før daglig leder til slutt foreslår at hun kan ta med kjolen til Tyrkia for justering.

De blir omsider enige om å ta nye mål, og at Eirin skal betale 2500 kroner ekstra mot at Jakobsen kommer tilbake med kjolen 19. september, en uke før bryllupet.

Først tre dager før bryllupet får Eirin beskjed om at kjolen er klar.

Tre dager før bryllupet

Hun prøver kjolen nok en gang, men heller ikke nå passer den.

Eirin har likevel ikke annet valg enn å ta den med seg.

Syersken hjelper henne med å få kjolen i best mulig stand til den store dagen.

Traff veggen

Etter bryllupet traff Eirin veggen.

– Alle følelsene du ikke har rukket å kjenne på, kom da.

Hun klaget via Forbrukertilsynet og krevde 50 prosent av summen tilbake, men dette ble avvist av salongen. Årsaken er ifølge Jakobsen at kjolen var et spesialbestilt produkt.

FOR STOR I RYGGEN: På flere av bildene ser man at kjoleryggen er for stor. Foto: Privat

Ringte til Tyrkia

Den 66 år gamle syersken ble nysgjerrig på den påståtte fabrikken i Tyrkia og kontaktet dem. Til TV 2 hjelper deg sier hun at det ikke var en fabrikk, men en butikk i Alanya.

Ifølge 66-åringen bekrefter butikken at en norsk kvinne ved navn Nina pleier å komme til butikken for å kjøpe kjoler.

Stemmer dette?

TV 2 hjelper deg tar selv kontakt med butikken Wedding 07 Moda Evi i Tyrkia, der en ansatt bekrefter at det er en norsk kvinne med navn Nina Jakobsen som har kjøpt flere brudekjoler.

Vi spør om prisen på den dyreste brudekjolen i butikken, og får til svar at den koster 10.000 lire, som tilsvarer drøyt 3800 kroner.

Butikken opplyser også at en vanlig brudekjole ligger på 3000 lire, som vil si drøyt 1100 kroner.

Nina Jakobsen bekrefter at hun har hatt et samarbeid med den tyrkiske butikken, men at dette er avsluttet. Hun skriver at hun nå får kjolene fra en annen fabrikk.

Videre hevder Jakobsen at summene TV 2 hjelper deg fikk opplyst fra butikken i Alanya, ikke er prisen på brudekjoler, men selskapskjoler.



Flere bruder

Elly-Irene og Eirin er ikke alene om å rase mot brudesalongen. Vi har snakket med flere bruder som forteller om lignende erfaringer.

FRA SAMME SALONG: Line Thorsen Holm giftet seg i fjor, og sier hun måtte holde kjolen oppe mens hun danset. Foto: privat

Fått inn saker

Hos Forbrukertilsynet har de også fått inn klager.

Underdirektør Anne-Karine Tverråen opplyser at de har sju registrerte saker på Dressed to Impress by Nika og Dress to Impress by Jakobsen, som butikken het tidligere.

Underdirektør i Forbrukertilsynet, Anne-Karine Tverråen. Foto: Forbrukertilsynet

– Fire saker er avsluttet, to står i kø og én er under mekling, informerer Tverråsen.

Forbrukerrådet: – Kan kreve erstatning

– Hvis brudekjolen er forsinket eller så mangelfull at den ikke kan brukes (og salongen ikke rydder opp i situasjonen), kan du kreve erstatning, sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet.

– Dette gjelder for eksempel når en brud ender opp med å kjøpe en ny kjole, og på den måten får uventede kostnader på grunn av feil fra salongens side.

FÅ DET DU HAR BESTILT: – Du skal få størrelsen og fargen du har bestilt, sier Nora Wennberg Gløersen. Foto: Forbrukerrådet

Fri prissetting

Gløersen opplyser om at det er fri prissetting, som vil si at butikker lovlig kan kjøpe rimelige brudekjoler i Tyrkia som selges med høy fortjeneste i Norge.

Likevel må butikkene trå varsomt:

– Butikken har ikke lov til å gi uriktige eller ufullstendige opplysninger om varene som er til salgs.

Brudesalongen: – Svært beklagelig

Daglig leder Nina Jakobsen i Dressed to Impress by NIKA sier til TV 2 hjelper deg at hun ikke kjenner seg igjen i beskyldningene fra brudene i denne saken.



– Dette er svært beklagelig og trist. En sak har alltid to sider.

Jakobsen mener blant annet at flere bruder, blant dem Elly-Irene Hansen og Eirin Storvoll Sivertsen har sjikanert henne og skrevet stygt om bedriften.

TV 2 hjelper deg har bedt om dokumentasjon, men Jakobsen sier det er slettet.