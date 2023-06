Fikk salgsforbud, så skjedde det noe oppsiktsvekkende

– Dette er jo helt forferdelig gitt at det er de samme menneskene, sier kunde Ingebjørg Fauske.

Tannblekingsproduktet WhiteBright har skapt klagestorm.

Først kunne TV 2 hjelper deg fortelle om en rekke fortvilte kunder som følte seg lurt inn i et dyrt abonnement, etter at de først bestilte det de trodde var en gratis prøvepakke.

Deretter skrev Dagsavisen at Mattilsynet har lagt ned salgsforbud mot produktet på grunn av helsefare.

– Alvorlig brudd



«Et svært alvorlig brudd på regelverket som utgjør en helserisiko for forbrukere.», skriver tilsynet i sitt vedtak.



Selskapet Confluent som står bak WhiteBright, har reklamert aktivt for produktet i sosiale medier. Mange kunder har bitt på det fristende tilbudet om å prøve det som hevdes å være effektiv tannbleking gratis.

WHITEBRIGHT: Nettsiden reklamerte med at produktet ga «garantert hvitere smil». Foto: Skjermbilde, whitebright.no

Kort tid etter fikk kundene et uventet krav på drøyt 2000 kroner for seks måneders forbruk av blekepennen.

– Det er ulovlig å markedsføre noe som gratis når man i virkeligheten bindes til et abonnement, slår forbrukeradvokat Ola Fæhn fast.

Men etter Mattilsynets vedtak 24. mai var det uansett bråstopp. Confluent, ved styreleder Victoria Fosse og daglig leder Tim Marius Årvik Fosse, måtte stoppe salget. Nettsiden whitebright.no forsvant.

Overraskende vending

Så, 8. juni, fikk TV 2 hjelper deg et tips om at en annen nettside var dukket opp.

Det spesielle er at den er så å si identisk med den gamle, men med et nytt produkt: Tannblekingsstripsene BrightNow.

Også dette nye produktet skal garantere deg et hvitere smil, og er angivelig anbefalt av tannleger. Også her lokkes du med gratis prøvepakke, men ender i et abonnement.

BRIGHTNOW: Den nye nettsiden ligner til forveksling den gamle. Foto: Skjermbilde, brightnow.no/form

TV 2 hjelper deg har i flere dager prøvd å få selskapet til å svare på spørsmål knyttet til blant annet salgsforbudet, uten hell.

Med de nye opplysningene sender vi enda en e-post, til både WhiteBrights gamle adresser og adressen på nettsiden til BrightNow.

SMÅTT: Med bitteliten skrift er abonnement nevnt, slik det også var på siden til WhiteBright. Foto: Skjermbilde, brightnow.no/form

Vi ønsker svar på om det er de samme personene, Victoria Fosse og Tim Marius Årvik Fosse, som står bak BrightNow. Og om de i så fall har dokumentasjonen Mattilsynet krever for dette nye produktet.

– Psykisk terror

– Dette er jo helt forferdelig gitt at det er de samme menneskene, sier ufrivillig kunde Ingebjørg Fauske.



OPPRØRT: Ingebjørg Fauske sier saken er en stor påkjenning. Foto: Privat

Hun er blant de svært mange som føler seg villedet av selskapets markedsføring. Totalt har TV 2 hjelper deg alene fått over 60 henvendelser.

Fauske trodde hun skulle få en gratis prøvepakke, uten bindingstid. 36-åringen ble svært overrasket da hun skjønte at en ny levering var på vei, sammen med en faktura på over 2000 kroner.

PENNER I POSTEN: Ingebjørg Fauske ble overrasket da hun skjønte at en ny levering var på vei. Foto: Privat

Til TV 2 hjelper deg sier hun at hun nekter å betale.

– Alt jeg ville var å prøve ut et produkt, jeg ante ikke hva jeg hadde i vente. Jeg vil kalle dette psykisk terror, en ekstrem daglig påkjenning. Redd for å gå i postkassa. Redd for hva det neste blir.

Tidligere har selskapet avvist kritikken, og ment det kom tydelig fram på nettsiden at kundene inngår et abonnement:

«Vi stiller oss uforstående til grunnløse anklager ift. vår handelspraksis. Abonnementet har ikke bindingstid, og kunder kan si opp når som helst inntil 14 dager før neste planlagte levering.»

Anbefaler å ikke bruke produktet

På toppen av det hele har nå altså Mattilsynet vedtatt salgsforbud, blant annet fordi selskapet ikke kunne dokumentere at produktet var sikkert, og på grunn av manglende merking.

– Mattilsynet anbefaler å ikke bruke produktet fordi det er usikkerhet knyttet til produktet, sier seniorinspektør Birgitte Lyrån i Mattilsynet.

Til sine kunder skriver selskapet:

«Mattilsynet ønsker å kvalitetssikre WhiteBright tannbleking. I den forbindelse trekkes produktet tilbake fra markedet og vi ber om at dere ikke bruker produktet før vi kommer tilbake med ny informasjon.»



SALGSFORBUD: Mattilsynet anbefaler at denne pennen ikke brukes. Foto: Privat

– De kan i hvert fall ikke kreve penger for et produkt som er stoppet av Mattilsynet på grunn av helsefare, mener Fauske.



Dette har TV 2 hjelper deg spurt Confluent om, uten å få svar.

Avviser å stå bak

Vi får imidlertid svar på spørsmålet om de også står bak siden brightnow.no:

«Nettsiden du linker til fungerer ikke og vi kan derfor ikke uttale oss om noe av det du spør om. Denne nettsiden er ikke relatert til vårt selskap Confluent AS.»



De avviser altså at de står bak den nye nettsiden.

Men TV 2 hjelper deg kan avsløre at siden inneholdt informasjon som sier det stikk motsatte.

DENTLY: Styreleder i Dently AS og Confluent AS er samme person. Foto: Skjermbilde, brightnow.no/form

Nederst sto det Dently AS, i dette selskapet er Victoria Fosse styreleder og Tim Marius Årvik Fosse nestleder.

Nettsiden til BrightNow ble tatt ned samme kveld som TV 2 hjelper deg mottok svar fra Confluent.