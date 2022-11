Fikk regning på 10.000 kroner etter bildetabbe på Facebook: – Jeg ble sjokkert

Hvis du har ønsker å sende en julehilsen med et bilde av for eksempel en julekule, må du være forsiktig. Det nytter ikke å søke opp «julekule gratis bilde» på Google, og tro du kan velge og vrake blant bildene som dukker opp.

Mange av bildene er langt fra gratis, og regningen i etterkant kan komme på tusenvis av kroner.

En av dem som følger nøye med på ulovlig bruk av bilder er fotograf Robin Lund. Mange som har brukt hans bilder uten å betale har fått saftige fakturaer i posten.

GRATIS JULESTEMNING: Hvis man følger veiledningen i videoen i toppen av saken, finner man mange gratis bilder. Foto: Pixabay

Se videoen øverst for å finne ut hvordan du faktisk finner gratis bilder.

– Fantasipriser

– Jeg ble sjokkert. Er dette seriøst? Dette må være lureri, tenkte jeg.

Det sier akupunktør Linda Olsen. Hun hadde brukt et bilde av en julekule tatt av Lund på Facebook-siden til klinikken sin og fikk regning på 10.000 kroner.

– Det er fantasipriser. For 10.000 kroner kan man kjøpe hundrevis av stock-foto fra nettsider som selger slike bilder. Robin Lund selger jo selv bilder på CanStockPhoto for åtte dollar, sier ektemannen Niklas Larsson.

Robin Lund svarer på kritikken lenger ned i saken.

Klinikk Stikk betalte til slutt 3000 kroner pluss mva og trodde saken var ute av verden. Men slik ble det ikke. Sammen med seks andre bedrifter, foreninger og en menighet, ble hun trukket for retten av Robin Lund.

De saksøkte var forbanna og kjempet for å få redusert beløpet. Nå har dommen kommet.

Dyre flagg og julekuler

Ståle Storrø er kanskje den som har fått flest krav fra Narvik-fotografen; hele 45.000 kroner.

Først fikk Brumunddal Taekwondoklubb, hvor Storrø er hovedtrener, en regning på 10.000 kroner for bilde av noen julekuler på deres nettside.

JULEKULER: Ståle Storrø har billige julekuler i hånda, men Taekwondoklubbens julekule-bilde var ikke billig. Foto: Irene Tollefsrud

Treningssentrene Storrø eier, Fønix i Hamar og Brumunddal, har brukt Robin Lund-bilder av flagg på 17. mai og julekuler til julehilsen på sine Facebook-sider. Regningen fra Robin Lund var 35.000 kroner.

– Her har noen på treningssenteret bare søkt på gratis bilder og brukt et av de som dukket opp. Hadde folk visst at bildet kostet litt over 3000 kroner, ville han aldri fått solgt det.

– Aggressiv inndrivelse

Men hvordan kan et bilde til 2990 kroner + mva ende på over 10.000 kroner?

Grunnen er at Lund skal ha betalt 2990 kroner for enbrukslisens, pluss 100 prosent oppreising for illegal bruk og 100 prosent oppreisning for manglende kreditering.

I brevet som følger med kravet skriver Lund: «Illegal bruk av verkene er lovbrudd. Ikke-lisensiert bildebruk blir fortrinnsvis fulgt opp med fakturering, som et tilbud for å spare alle parter for unødige ergrelser i rettssystemet».

– Det er en svært aggressiv inndrivelse. Det er direkte ufint. Jeg føler at han skjeller ut folk på mail, sier Storrø, som hittil har nektet å betale penger til Robin Lund.

Dyrt klikk

GRATIS BILDE: Julekuler fra Pixabay. Foto: PublicDomainPictures

Hvis du søker etter «gratis bilde julekule», dukker det opp mange bilder. Men ett av bildene kan være mer fristende å bruke fordi det står «God jul» på kulen.

Hvis man trykker på bildet, kommer man inn på en side hvor det står litt om julebilder og det er stilt opp julebilder fra Robin Lunds katalog. Det er ingen henvisning til verken fotograf eller pris. Trykker man på julekulen enda en gang, kommer det et større bilde som er lett å laste ned, og hvor det heller ikke står noen pris.

Dermed kan det være lett å gå glipp av linken som viser at man må betale for bildene. Hvis man går tilbake til hovedsiden, kan man se at det finnes en link om lisens. Trykker man på den står det tydelig at bildene koster 3 100 kroner.

Se bildekarusellen under.

FIN JULEKULE: Kula med «God jul» kommer opp i Google-søket. Les mer Faksimile fra Robinlund.no med foto tatt av Robin Lund. Les mer Faksimile fra Robinlund.no med foto tatt av Robin Lund. Les mer Faksimile Robinlund.no med bilder tatt av Robin Lund. Les mer Faksimile fra Robinlund.no. Les mer

Robin Lund mener at dette er godt nok merket.

– På nettsidene opplyses det klart og tydelig om priser for arkivfoto. Av nettsidene fremgår det at «Veiledende pris for standard arkivbilder samsvarer med Norges journalistlags frilanssatser, for tiden kr 3100 (ekskl. mva) for én gangs bruk», skriver advokatfullmektig Elisabeth Skatvedt, som representerer Robin Lund, til TV 2 hjelper deg.

Gått til kamp

Tannlege Kaare Mathiesen er en av dem som har tatt opp kampen mot Robin Lund og laget nettsiden Bildedeling.no.

– Jeg har fått inn 74 fakturaer fra folk som har brukt bilder av Robin Lund, og jeg anslår at han har sendt mellom 500 og 700 slike fakturaer. Folk føler seg lurt og noen har vært på gråten når de har ringt meg, sier Mathisen.

Han har sammen med advokat Fredrik Sollie representert restaurant Lancelot, Lillestrøm kirkelige fellesråd v/Sørum menighet, Telemark bonde- og småbrukerlag, elektronikkbutikken TV-Tormod AS, Klinikk Stikk, tannlege Walle og Sentrum Fysioterapi Bodø AS i rettssaken.

KJEMPET: Kaare Mathiesen tok opp kampen mot fotograf Robin Lund. Foto: Privat

– Dårlig betalt

Niklas Larsson har fulgt opp saken til Klinikk Stikk for kona Linda Olsen. Han er selv fotograf.

– Jeg har aldri tatt stockfotografier fordi det er så dårlig betalt. Fotografer som tar mange slike bilder, vil kanskje tjene mellom 3 000 til 6 000 kroner måneden på dette. Så jeg forstår jo at Robin Lund prøver å tjene penger på dette på en litt mer uryddig måte, sier Larsson.

80 eller 6000 kroner?

Gjennom undersøkelser har han funnet ut at Robin Lund selger et bilde på CanStockPhoto for mellom 3,50 og 13 dollar (større oppløsning gir høyere pris) for en flerbrukslisens. Bildet som viser ordene «Get Rich» med noe som ligner diamanter, blir solgt på hans egen side for kr 3631,25 (enbrukslisens) og kr 6125 (flerbrukslisens).

«Fotografen har tidligere testet salg av enkelte bilder gjennom eksterne, internasjonale bildebyråer (slik som CanStock) da dette var relativt nytt på starten av 2000-tallet. Lisensiering via tredjepartsbyråer har vist seg å ikke være en bærekraftig inntektsmodell for en norsk fotograf», skriver advokatfullmektig Elisabeth Skatvedt som representerer Robin Lund, og tilføyer:

REPRESENTERER ROBIN LUND: Advokatfullmektig Elisabeth Skatvedt i firmaet Bing Hodneland. Foto: Mateo Radic

«Fotografen har gått bort fra denne modellen, men enkelte bilder er fortsatt tilgjengelige gjennom slike bildebyråer – da til priser fotografen selv ikke har kontroll over».

100 kr for et bilde

På fredag falt dommen i Oslo tingrett, og den var tydelig på at verdien på de aktuelle bildene var langt under det Robin Lund hadde krevd. Retten mener rimelig vederlag er kun 100 kroner pluss mva per bilde og ikke 3000 kroner.

Men Robin Lund får støtte i at de saksøkte har lastet ned bildene med «forsett eller grov uaksomhet». Retten legger vekt på at «uvitenhet» og ønske om å finne et gratis bilde «ikke er unnskyldning». Derfor mener retten at de saksøkte må betale dobbelt vederlag.

Robin Lund får ikke støtte i at han kan forlange et tillegg for at fotografen ikke er kreditert.

Dermed blir beløpet som de saksøkte må betale 225 kroner.

Retten slår også fast at Robin Lund må dekke «deler av saksøktes sakskostnader» og kritiserer også fotografen for aggressiv inndrivningspraksis. Se deler av dommen under.

Ståle Storrø var ikke en del av denne rettssaken, men velger å betale i henhold til dommen:

– Jeg har betalt så det ble 225 kroner per bilde. Til sammen ble det litt over tusenlappen. Litt mindre enn de 45 000 kronene han forlangte, sier Storrø.

Han legger til at han ikke er enig med dommen når det gjelder «forsett eller grov uaktsomhet».

– Men vi velger å betale fordi vi mener beløpet for bildene er riktig.

DYR 17. MAI: Ståle Storrø fikk regning både på bilder av julekuler og norske flagg. Foto: Irene Tollefsrud

Anker dommen

På vegne av Robin Lund skriver advokatfullmektig Elisabeth Skatvedt:

«Vi er av den oppfatning at Oslo tingrett i dom av 4. november utmåler et altfor lavt vederlag for urettmessig bruk av bilder som Robin Lund har rettighetene til. Dersom rimelig vederlag ved urettmessig bruk skal settes så lavt som retten har gjort, et vederlag som utgjør ca 3 % av den pris som bildene tilbys til for salg, vil dette i praksis si at fotografens vern blir helt utvisket. Dommen er ikke rettskraftig og vil bli anket til Borgarting lagmannsrett innen ankefristens utløp».

Robin Lund mener dommen gjør det vanskelig for fotografer å ha dette som levebrød:

«Jeg regner med at alle yrkesfotografer og fotografenes organisasjoner ser skadepotensialet og konsekvensene som vil følge hvis verdien av fotografier nærmest annulleres, slik det er blitt gjort i denne dommen. Det vil bli svært vanskelig for mange norske fotografer å ha fotografi som levebrød, hvis allmenn oppfattelse skal være at et fotografi i beste fall har verdi på hundre kroner. Bransjen vil være tjent med å mobilisere både mot at domstolen gjør en slik nedsettende verdivurdering, og den generelle vrangforestillingen om fotografiets manglende verdi».