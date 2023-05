«Tannbleking som virkelig fungerer» og «hvitere tenner på 14 dager».

Slik omtales tannblekingspennen WhiteBright, som det reklameres mye for på Facebook.

Når selskapet i tillegg frister med en gratis prøvepakke tilsendt i posten, er det lett å bite på.

– Dette hørtes lettvint ut, og greit å teste siden det bare var prøvepakke. Derfor slo jeg til, sier Monica Ebbesen til TV 2 hjelper deg.



Det skulle hun komme til å angre på.

«GRATIS»: WhiteBright lokker med at produktet kan testes gratis. Foto: Skjermbilde, whitebright.no

Ebbesen og flere andre kunder TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med sier de føler seg lurt.

Over 2000 kroner

For det de ikke får med seg når de bestiller prøvepakken, er at de samtidig går inn i et dyrt abonnement.

Kort tid etter at prøvepakken kommer i postkassa, opplever kundene at det dukker opp en ny faktura. Den er på over 2000 kroner, for hele seks måneders forbruk.

IKKE GRATIS: Prøvepakken er gratis, men kort tid etter blir det dyrt. Foto: Skjermbilde

Betaler man ikke denne, kommer det inkassokrav.

– Jeg hadde aldri bestilt prøvepakken om jeg samtidig måtte abonnere på dette et halvt år, sier Åshild Jektvik.

Riktignok står det på bestillingssiden med liten skrift at WhiteBright tilbyr et abonnement uten bindingstid, og man må huke av for å godkjenne vilkårene.

– Ikke lov



Men dette er ikke nok, ifølge forbrukeradvokat Ola Fæhn.



Forbrukeradvokat Ola Fæhn. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Markedsføringen til WhiteBright fokuserer på at det er gratis, når man i virkeligheten bindes til et abonnement. Dette er i strid med forskrift om urimelig handelspraksis § 1 nr. 20. Skal det betales noe mer enn for leveringen så er det ikke lov å kalle det gratis, sier Fæhn.

– Jeg mener derfor at kundene kan heve kjøpet, fordi de har fått mangelfull og villedende informasjon ved kjøpet.

– Slik WhiteBright markedsfører dette produktet er det forståelig at mange føler seg lurt, legger han til.



LITEN SKRIFT: Mange må nok på med brillene for å klare å lese det som står om abonnement. Foto: Skjermbilde, whitebright.no

Brukte angreretten

TV 2 hjelper deg har også snakket med flere som har brukt angreretten, og gitt selskapet beskjed i tide om at de ikke ønsket et abonnement.

Likevel har de fått tilsendt en ny pakke, med krav om å betale 2094 kroner for videre forbruk.

En av dem er Åshild Jektvik.

17. februar mottok hun prøvepakken med tannblekingspenner.

FIKK SJOKK: Åshild Jektvik skjønte ingenting da hun fikk faktura i posten på over 2000 kroner Foto: Privat

– Jeg prøvde produktet slik det stod på bruksanvisning i 13 dager, uten effekt, sier hun.



13 dager etter at hun mottok prøvepakken fikk hun faktura for ny forsendelse.

– Jeg fikk helt sjokk.



Samme dag sendte Jektvik mail til WhiteBright om at hun ville avslutte abonnementet.

AVSLUTTER ABONNEMENTET: Åshild Jektvik sender e-post etter 13 dager, men blir likevel avvist. Foto: Skjermbilde

Til tross for at angrefristen ved slike kjøp er 14 dager etter mottatt pakke, hevder selskapet at hun angret for sent.

WhiteBright skriver at fristen for å si opp abonnementet gikk ut 16. januar, altså en dag før Jektvik mottok prøvepakken, og at hun derfor må betale over 2000 kroner.

– Jeg turte ikke annet enn å betale fordi jeg ikke liker å få betalingsanmerkninger på meg, sier Jektvik.



Se hva selskapet svarer lenger ned.

NY FORSYNING: Kundene får etter kort tid en ny bunke penner i posten. Foto: Privat

Gebyr for retur

Monica Ebbesen fikk også betalingskrav for ny forsendelse, til tross for at hun sendte e-post til selskapet kun to dager etter at hun mottok prøvepakken.

– Jeg angrer på at jeg gikk inn i dette og er møkklei, sier hun.



Ebbesen har ikke betalt kravet. I stedet sendte hun pakken i retur.

Da kom det nok et sjokk: WhiteBright svarte med å sende en ny faktura på 350 kroner for mottak av den returnerte pakken.

– Man blir jo litt redd når det kommer krav på flere tusen kroner, sier Ebbesen til TV 2 hjelper deg.



«Anbefalt av tannleger»

På nettsiden til WhiteBright skrytes det av at produktet både er anbefalt av og utviklet i samarbeid med tannleger.

I en artikkel på nettsiden forklarer tannlege Maria Andreassen at WhiteBright er det eneste tannblekingsmiddelet hun anbefaler å bruke regelmessig.

ANBEFALER PRODUKTET: Tannlege Maria Andreassen anbefaler tilsynelatende WhiteBright. Foto: Faksimile, whitebright.no

Det finnes riktignok ingen tannlege med dette navnet i Norge. I tillegg går det fram av bildeteksten at bildet er hentet fra arkivbildetjenesten Shutterstock.

Underdirektør i Forbrukertilsynet, Mats Bjønnes, sier at dersom opplysningene knyttet til at produktet er anbefalt av en spesifikk tannlege ikke er korrekte, kan markedsføringen anses som villedende.

FÅTT KLAGER: Mats Bjønnes i Forbrukertilsynet sier de har mottatt klager på WhiteBright. Foto: Dag Jenssen

Han understreker at tilsynet ikke har tatt stilling til denne saken.

Til dette svarer selskapet Confluent, som står bak WhiteBright, at Maria Andreassen ikke praktiserer i Norge.

De svarer ikke på spørsmål om hvor hun jobber, og hvorfor bildet er hentet fra Shutterstock. De kaller likevel bildet et illustrasjonsfoto.

Artikkelen er fjernet

Etter at TV 2 hjelper deg begynte å jobbe med denne saken, er artikkelen fjernet.

«Vi ønsker å understreke at innholdet kun er ment til informasjonsformål og er ikke ment å gi diagnose, behandling eller medisinsk rådgivning», skriver Confluent i en e-post.



E-posten er ikke undertegnet med navn, men ifølge proff.no er daglig leder i selskapet Tim Marius Årvik Fosse.

Tannblekingspennen WhiteBright skal kun bestå av klinisk testede ingredienser med dokumentert effekt:

EFFEKT: Ingrediensene skal ha dokumentert effekt, ifølge reklamen. Foto: Skjermbilde, whitebright.no

Men når TV 2 hjelper deg ber om å få oversendt denne dokumentasjonen, får vi ingenting.

Får penger tilbake

Vi ber om svar på hvorfor Ebbesen og Jektvik ble avvist da de brukte angreretten, og får dette svaret:

«Vi er opptatt av at alle skal føle seg godt ivaretatt som kunde hos oss. Det er derfor leit å høre at to av våre kunder har hatt en slik opplevelse. Dette skal vi selvfølgelig ordne opp i med en gang.»



Kort tid etter kan Åshild Jektvik bekrefte at hun har fått tilbake pengene.

– Det er jeg veldig glad for, sier hun.

Monica Ebbesen får kreditnota på fakturaene og slipper dermed å betale.

– Tusen takk for hjelpen!

– Uforstående



Confluent skriver at de mener det er tydelig kommunisert på nettsiden at kundene inngår et abonnement, og at det ikke er mulig å legge inn bestilling før vilkårene er godtatt.



«Vi stiller oss uforstående til grunnløse anklager ift. vår handelspraksis. Abonnementet har ikke bindingstid, og kunder kan si opp når som helst inntil 14 dager før neste planlagte levering.»

«Vår målsetting er å levere varer og tjenester av høyeste kvalitet som overgår kundens forventninger, og basert på tilbakemeldingene så lykkes vi i stor grad med dette. Vi får daglig meldinger fra kunder som elsker produktene og gjerne vil anbefale oss til andre, noe vi er veldig takknemlig for.»