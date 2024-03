Fikk hakeslepp da pakken kom i retur

Da esken med hjemmelagde julegaver havnet hos nettbutikken Zalando, forsto 47-åringen svært lite.

Nå har Elisabeth Johanne Hoversholm endelig fått esken i retur. Men hun er om mulig enda mer forvirret.

– Er det mulig?!



SJOKKERT: Elisabeth Johanne Hoversholm trodde ikke sine egne øyne da hun åpnet pakken. Foto: Privat

Fra Sverige til Norge

Da TV 2 hjelper deg tok saken, lovet Zalando og PostNord at esken med de håndlagde, personlige julegavene skulle sendes tilbake.

I stedet for at PostNord fraktet julegavene til Tønsberg, havnet de nemlig i Sverige:

«Jeg kan bekrefte at pakken er på et lager utenfor Stockholm, og teamet jobber for tiden med å sende den til kunden», skrev Zalando til TV 2 hjelper deg i forrige sak.



Dette inneholdt esken: Toalettmapper med navn.

Krus med bilder av familien.

Putetrekk med bilder av nevøene.

Capser med navn.

Hjerteoppheng med bilder av to avdøde familiemedlemmer.

Nøkkelringer.

Sminkevesker med navn.

Knappe to uker senere, tar TV 2 hjelper deg kontakt med Hoversholm for å høre om julegavene har kommet til rette.

Svaret vi får er av det uventede slaget.

Hoversholm forklarer at hun fikk beskjed om at pakken var klar for henting på post-i-butikk.

Spent og lettet, plukket hun opp pakken på Extra Kopervik.



Men så forsvant gleden brått.

– Jeg må si at jeg ble utrolig skuffet da jeg åpnet den.

– Flere av gavene er ødelagt og noen er også borte. Vingene på hjertene er knekt. Krusene med personlige bilder og putetrekkene lå ikke der.

PAKKET GODT INN: Hoversholm forteller at hjertene med vinger var pakket godt inn da hun sendte dem. Nå er de knekt. Foto: Privat

Men det er mer hun reagerer på.

Det lå nemlig noe annet oppi pakken, som ikke var der da hun sendte den.

Hvem eier disse?

I tillegg til de delvis ødelagte gavene, lå det tre esker med Lego.

– Så merkelig, disse er ikke våre.

– Hva i alle dager. Hvor kommer disse fra?, spør hun forvirret.



HVEM SIN LEGO?: Er det noen som savner tre pakker med Lego? Foto: Privat

Hoversholm så nærmere på merkelappen og konkluderte med at dette også må ha vært noens julegaver som aldri kom fram.

– Jeg synes det er veldig trist at noen andre også savner julegavene sine.

– Hvor sikker er du på at dette var julegaver?

– Det sto «God jul, fra tante Aina og onkel Rasmus» på lappen. Det har tydelig sittet et bånd rundt som sikkert resten av lappen har hengt igjen på, forteller hun.

FLERE FORSVUNNEDE JULEGAVER: Legoen fra Aina og Rasmus kom aldri frem til jul. Foto: Privat

– Tankene gikk jo med en gang til hvordan jeg kan finne eieren av disse gavene, forteller hun og legger til:

– Og om vi ikke finner dem, vil jeg levere inn legoen hos vår lokale bymisjon slik at de kan gis i julegave til noen i år.

– Et mysterium

16. februar tok derfor Hoversholm atter en gang kontakt med Zalando og beskrev det som hadde hendt.

Da fikk hun dette svaret:

To uker senere sitter fremdeles 47-åringen og venter på svar på hvor resten av gavene hennes er, og hvem legoen tilhører.

– Jeg sitter igjen med mange tanker og scenarioer om hvordan disse pakkene er blitt behandlet.

– Jeg visste jo at pakkene hadde blitt åpnet, men det var likevel trist å se hvordan de var blitt behandlet.



SKITNE: – Capsene var blitt skitne, så det tyder jo på at de ikke bare er blitt pakket opp, for så å bli pakket inn igjen med en gang, mener Hoversholm. Foto: Privat

– Krusene og putetrekkene lå sammen i en eske, så det er jo merkelig at de bare kan forsvinne. Og at det plutselig befant seg tre bokser med Lego sammen med pakkene våre.

– Det hele er et mysterium.



47-åringen forteller at hun har informert PostNord om hendelsen, men foreløpig ikke fått svar fra dem.



FORTVILTE: Elisabeth Johanne Hoversholm og mannen Odd Einar Egeberg er lei seg for at ikke alle de hjemmelagde julegavene har kommet til sin rett. Foto: Privat

Hvem har ansvaret?

– Min teori er at Zalando mottar flere feilsendinger som dette, og tar ut innholdet for å sjekke at gjenstandene trygt kan sendes over landegrensene igjen.

Det sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen:

– I den forbindelse kan krus, puter og Lego ha blitt forbyttet.

– Noen som venter på Lego, blir antakelig overrasket når de mottar personlige fotogaver med ukjente mennesker på.

SVÆRT KJEDELIG: – Jeg har stor forståelse for at dette er en svært kjedelig situasjon der gjenstander med høy affeksjonsverdi ble ødelagt, sier Thomas Iversen. Foto: Ståle Winterkjær / TV 2 hjelper deg

– Har kunden rett på erstatning, fra enten PostNord eller Zalando?

– I denne saken er det mest nærliggende å kreve erstatning fra PostNord, siden pakkene ble sendt til et helt annet sted enn avtalt.

– Hovedårsaken til at dette ble et problem, er at pakken ikke ble levert til riktig mottaker, og ansvaret for det ligger hos PostNord, sier Iversen.

Likevel mener han at Zalando burde agert raskere i denne saken.

Får en uventet SMS

TV 2 hjelper deg tar nok en gang kontakt med PostNord om denne saken.

Dagen etter får Elisabeth Johanne Hoversholm en hyggelig melding:

– PostNord beklaget og skrev at de ønsker å rydde opp på en rask måte, og ba om mitt kontonummer slik at de kan betale erstatning.

Og knapt ett døgn etter, får hun enda en gladmelding:

– De vil gi meg 5000 kroner i kompensasjon. Det er jo helt fantastisk, forteller hun fornøyd.

– Godkjent og betalt

Pressesjef i PostNord, Haakon Nikolai Olsen, forteller at de har hatt god dialog med kunden hele veien og prøvd å hjelpe etter beste evne:

– Dette er en uheldig situasjon for alle parter – og ikke minst for Elisabeth som har vår dypeste medfølelse.

Pressesjefen er derfor ikke i tvil:

– Hun har krav på erstatning fra PostNord, da vi var ansvarlig for denne sendingen når den ble levert til utleveringssted.

– Erstatning er godkjent og utbetalt fra vår side.

Zalando: – Kan beholde legoen

Zalando Skandinavia opplyser til TV 2 hjelper deg at noen av julegavene ikke kom med i returen ved en ren feiltakelse.

Men alt håp er ikke ute:

– Teamet jobber nå med å sende enda en pakke til Hoversholm. Så snart pakken er på vei vil hun få beskjed fra vår kundeservice og få et sporingsnummer på pakken.

SAVNET: Elisabeth Johanne Hoversholm savner to putetrekk med bilde av nevøene og tre krus med personlige bilder på. Foto: Privat

De tre mystiske Lego-pakkene forklarer Zalando slik:

– Det ser også ut til at noen Lego-bokser ved en feil ble plassert i Hoversholms pakke da den ble pakket på lageret. Hun er selvfølgelig velkommen til å beholde dem.

– Til slutt vil vi beklage hvis noen av varene har blitt skadet under frakt.