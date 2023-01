Fikk hakeslepp da hun så inni buksen

– Dette skal jo være tidenes «nettbutikk» når det gjelder å være bærekraftig og fokusere på gjenbruk. Aldri har jeg vært borti verre, sier Maj-Christin Sjøholt (36) til TV 2 hjelper deg.

KONSEPT: Fokuset til Tise er gjenbruk og et mer miljøbevisst forhold til klær. Foto: Tise.no

I august kjøpte Sjøholt en brukt bukse på gjenbruks-appen Tise og var svært fornøyd med handelen.

Hun ville derfor finne en julegave til datteren fra Tise.

– Hun ønsket seg et rødt Juicy couture-sett, så jeg begynte å lete, forteller hun.

JUICY COUTURE: Dette settet, i denne fargekoden (astor red), ønsket datteren til Sjøholt seg. Foto: Illustrasjon/ Nelly.com

Hun fant overdelen til halv pris, og ble fornøyd med den. Så skulle hun finne buksen som hørte til.

Bukse-sjokk

Sjøholt fant til slutt en passende annonse og tok kontakt med selgeren.

– Jeg så på annonsen at den kun var brukt to ganger. Jeg spurte om det var «astor red», som var fargekoden, og da fikk jeg beskjed om at det stemte.

Hun betalte 600 kroner, deretter kom buksen i posten.

STYGGE FLEKKER: Dette er buksen som kom i posten. Foto: Privat

– Første jeg la merke til var at det ikke var rett farge, denne heter «raspberry sorbet», ikke «astor red». Så ser jeg at kanten nede på buksen var skitten og at det var en hvit malingsflekk bak på låret.

Men det var ikke det verste.

– Inni buksen var det avføringsflekker, hevder hun.

– Det var noe av det fæleste jeg har opplevd for å være helt ærlig. Man blir ikke akkurat fristet til å kjøpe brukt flere ganger.

AVFØRING?: – Plasseringen på flekkene kan umulig være noe annet. De er i skrittet på innsiden, bak og ikke fremme, forklarer Maj-Christin Sjøholt. Foto: Privat

Se hva Tise svarer lenger ned i saken.

Endret annonsen

Sjøholt sender med en gang en melding til selger og skriver at buksen ikke var som beskrevet, og at hun ville sende den tilbake.

– Jeg får ikke svar, men ser at selger har endret teksten i annonsen til at buksen er skitten på buksekanten, og at hun ikke tar imot retur.

Sjøholt tar igjen kontakt, og får beskjed om at hun ikke kunne forvente noe annet til en tredjedel av prisen.

– Jeg fikk også beskjed om at den ikke var slitt, og at det ikke var verken avføringsflekker eller malingsflekker på den da den ble sendt.

– Når det står i salgsannonsen at buksen er brukt kun to ganger, så skal den ikke se utvasket ut og heller ikke ha avføring i skrittet, forteller hun oppgitt.

TV 2 hjelper deg har tatt kontakt med selger, som ikke ønsker å kommentere saken.

Ingen hjelp fra Tise

Da saken ikke ledet noen vei med selger, tok hun direkte kontakt med Tise kundeservice og forklarte hele saken, men de ville ikke hjelpe.

Om Tise: App-basert tjeneste/ plattform.

Hvem som helst kan kjøpe og selge brukte varer.

Tise eier ikke produktene som selges.

Selger alt fra sko, klær, tilbehør og interiør.

Fokus på gjenbruk og bærekraft.



Kilde: Tise.no

– De sa at de ikke kunne blande seg.

– Selger har nå blokkert meg på Tise. Jeg har prøvd å sende SMS, til ingen nytte. Jeg har nå også sendt klagebrev, men ikke fått svar. Derfor skal jeg melde det inn hos Forbrukertilsynet.

PRINSIPPSAK: – Pengene bryr jeg meg ikke om, dette har blitt mer en prinsippsak, sier Maj-Christin Sjøholt. Foto: Privat

– Jeg syns det er uhørt av Tise å ikke gjøre noe med dette. Selv om jeg har rapportert selgeren til Tise, får jeg ikke svar fra verken fra selger eller Tise, sier hun.

– Når Tise ikke tar slikt mer alvorlig så er det ikke så fristende å bruke denne plattformen til å kjøpe brukt og være mer bærekraftig, sier 36-åringen.

Flere retter kritikk

På anmeldelsesnettstedet Trustpilot er det flere som mener Tise må gjøre mer.

Rikke Karma Jensen (30) fra Oslo kritiserer Tise for ikke å gjøre nok for å stoppe svindlere.

«Helt forferdelig slitsomt med svindlere. Kjempe frustrerende at Tise ikke har et bedre system på å luke ut slike profiler». - skriver Jensen på Trustpilot.

SVINDEL-VARSEL: Dette varselet skal komme opp når algoritmene på Tise fanger opp et potensielt svindelforsøk. Foto: Privat

– Tise har et varsel som dukker opp av og til, noe som er bra. Men problemet er jeg fikk over ni meldinger fra forskjellige profiler, hver dag, hvor varselet av og til dukket opp. Noe som gjør det vanskelig å vite hvem som er seriøse og ikke, sier 30-åringen.

Videre forklarer Jensen forbedringspotensialet hun ser hos Tise:

SLUTTET PÅ TISE: – Jeg sluttet helt å bruke Tise etter all svindelen som foregikk der, sier Rikke Karma Jensen. Foto: Privat

– Jeg syns de burde involvere seg mer enn de gjør. Dukker det opp problemer under handel, burde Tise være mer involvert, istedenfor å be selger og kjøper ordne opp seg imellom. Jeg syntes også de burde få til å luke ut svindlere bedre enn de gjør i dag.

– Tise kan i tillegg også svare kjappere på henvendelser, eller i det hele tatt.

– Noe må gjøres for at jeg skal føle meg trygg på Tise, avslutter Jensen.

– Grov sak

Forbrukerrådet er lite fornøyd når de får lese om klagene mot Tise.

– Når vi handler via Tise, må vi forvente at de har oversikt over selgerne og tar klager på alvor. I en så grov sak som den kjøper beskriver her, bør det være mulig å kontakte kundesenteret og behandle saken mellom kjøper og selger via plattformen.

– Tise bør ta ansvar der de kan løse en konflikt hvor det fremstår som om den ene part verken respekterer Tise sine avtalevilkår eller norsk lov. I denne saken kunne Tise bidratt til å løse, men valgte å være passive, sier jurist Amna Haye til TV 2 hjelper deg.

GIR RÅD: Amna Haye sier at Tise bør vise at de jobber i mot svindel, og samtidig verne om brukere som ønsker å et bærekraftig forbruk. Foto: Forbrukerrådet

– Som plattform for kjøp og salg må Tise bidra til at loven følges. Kjøper har rettigheter ved bruktkjøp når varer ikke er av samme kvalitet som lovet eller er noe annet enn den er solgt som.

– Tise tar betalt for selger- og kjøperforsikring gjennom sin betalingsløsning, derfor har de et ekstra ansvar for å yte den service brukerne betaler for. Og uavhengig om man har betalt for en forsikring eller ikke, bør de i større grad ta ansvar enn de har gjort i disse to sakene, avslutter Haye.

Råd ved kjøp av brukte varer: Unngå å kjøpe usett, særlig hvis det er en dyr vare.





Still gjerne kritiske spørsmål til produktet og be om bilder av den aktuelle varen hvis selger bruker bilder fra internett.





Er prisen for lav er det kanskje for godt til å være sant.





Skal du kjøpe dyr merkevare bør du be om kvittering eller annen dokumentasjon som beviser at varen er ekte og hvor den er kjøpt.





Vit hvem selgeren er, og dersom det er sparsommelig informasjon om selgeren bør du være skeptisk.





Ta skjermbilde av annonsen og bruk betalingsmåter hvor du ikke betaler på forhånd. Har du blitt lurt kan du kontakte kundesenteret hos bruktkjøpsplattformen for å få loggført hendelsen og eventuelt få utestengt brukeren fra plattformen.





Kjenner du navnet på motparten, kan Forbrukertilsynet mekle i slike saker. Har du ikke navnet på motparten, og mener at du har blitt utsatt for noe straffbart, kan du anmelde saken til politiet. Kilde: Forbrukerrådet

Tise svarer: – Upassende

Sigrun Stenseth, markedssjef i Tise, beklager på vegne av selskapet.

– Vi er lei oss for at kjøper i den første saken ikke opplever at hun ble møtt på en god nok måte.

TRIST: Sigrun Stenseth sier at det er trist at man havner i en sånn situasjon og opplever at Tise ikke bistår på en god måte. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Med utgangspunkt i hva kjøper forteller så bryter selger med våre retningslinjer hvor plagget som er solgt ikke er i henhold til beskrivelsen, i tillegg til upassende atferd. Det er trist at noen utnytter plattformen vår på denne måten, understreker Stenseth.

– Vi er lei oss for at folk som ønsker å handle brukt får en negativ opplevelse, som kan ødelegge for videre bærekraftige valg.

Dette kan Tise gjøre i en vrien kjøp-og-salg situasjon: Så lenge integrerte frakt- og betalingsløsninger benyttes, har Tise mulighet til å refundere penger basert på informasjonen appen samler inn og deres vurderinger.





I saker der betalingsløsningen ikke er benyttet kan Tise henvise konflikten videre til Forbrukertilsynet.





I alle tvister mellom brukere har Tise en anledning til å være en megler for å bidra til at man kommer frem til best mulig løsning.





Alle som kontakter Tise skal få svar og hjelp.





få svar og hjelp. Tise kan få informasjon fra selger og eventuelt utestenge bruker fra plattformen dersom retningslinjene er brutt. Kilde: Sigrun Stenseth, markedssjef i Tise

Tar grep

TV 2 hjelper deg spør hva selskapet skal bli bedre på fremover.

– Vi ønsker å ta en gjennomgang av rutiner og hvordan vi oppfattes i situasjoner med tvister mellom brukere. Vi synes det er synd at vi ikke blir oppfattet som tydelige og behjelpelige.

– Vi vil også tydeliggjøre våre retningslinjer og kravene vi setter til kjøper/selger i en transaksjon. Enten via krav til bedre bilder, til mer detaljert utfylling av kvalitet på produkt, samt jobbe for at vi har nok folk på jobb i vår avdeling for kundeservice, sier Stenseth.

KLAR BESKJED: – Det skal ikke være tvil om hvordan man oppfører seg på vår plattform, understreker Sigrun Stenseth. Foto: Tise

– I tillegg så kommer vi til å jobbe med å spre informasjon om hvordan man trygt handler brukt på nett. Vi har et ansvar når det kommer til å lære folk hvordan de handler brukt via plattformen vår, og hvilke røde flagg som finnes der ute, avslutter hun.