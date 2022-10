Feriemareritt med Expedia: Satt på gaten midt på natten

TV 2 HJELPER DEG: Plutselig sto de tre venninnene på gaten i en fremmed by midt på natten uten noe sted å bo. Det var bare starten på problemene.

FREMMED BY: Første natt av ferien ble ikke som forventet for Emilie Tvedt, Sandra De Fanti og Andrea Blålid Vederhus. Foto: Privat

– Det var mildt sagt jævlig! Jeg kommer aldri til å bruke Expedia igjen, sier Sandra De Fanti (23).

– En ferie til å bli sliten av. Det er ganske tøft å gå rundt med kofferten i hånden og ikke ane hva du skal gjøre, istemmer Emilie Tvedt (20).

Fikk nytt bosted

De tre venninnene De Fanti, Tvedt og Andrea Blålid Vederhus (23) hadde sett fram til en avslappende sommerferie i den kroatiske byen Zadar.

ZADAR: Mange mennesker ferierer i Zadar i Kroatia. Foto: Sime Zelic/PIXSELL / Pa Photos / NTB

Et par dager før avreise hadde riktignok jentene på egen hånd funnet ut at leiligheten de skulle bo i var dobbeltbooket, men etter mange timer på telefonen med reiseselskapet Expedia hadde de fått tildelt nytt bosted – med beskjed om at ingen ytterligere bekreftelse var nødvendig.

Ingen reservasjon

Men da de sent på kvelden 30. juli ankom det nye hotellet Expedia hadde booket og sendt bekreftelse på, fikk de en overraskelse.

– Det viste seg at hotellet ikke hadde fått noen reservasjon og i tillegg var fullbooket. Vi ringte Expedia, men de fant ingen alternative hoteller til oss. Så da satt vi plutselig på gaten uten plass å bo, midt på natten i en by og et land vi ikke hadde vært i før, forteller Vederhus.

– Vi fryktet at vi måtte være på gaten hele natten, for det var faktisk ingen ledige steder å bo i byen. Det var veldig ubehagelig, legger Tvedt til.

Måtte dra til ny by

Til slutt fikk jentene hjelp av noen lokale som tilfeldigvis hadde en Airbnb-leilighet de kunne sove i, mot betaling fra egen lomme, men kun denne ene natten.

KOFFERTLIV: Det ble mye drassing av koffert gjennom kroatiske gater for venninnene. Foto: Privat

– Neste morgen var det «på’an igjen» med telefoner til Expedia. Det var ingen håp i Zadar, og vi måtte vende nesa mot Split. Før vi reiste dit, fikk vi en mailbekreftelse på at det vi eventuelt måtte legge ut for selv, skulle vi få refundert, sier Vederhus.

– Like før vi ga opp

Etter en humpete busstur på tre timer, var jentene på plass i storbyen Split. Der fortsatte problemene.

– Vi hadde først fått booket en leilighet via Airbnb etter anbefaling fra Expedia, men noen minutter før vi nådde frem, kom det kontrabeskjed om at noe var galt med leiligheten, forteller Vederhus.

– Da startet kaoset igjen. Vi satt i flere timer på en kafé og snakket med Expedia. Akkurat da var det like før vi bare ga opp hele ferien og dro hjem, sukker Di Fanti.

Lovet å ordne betaling

På egen hånd fant de etter hvert fram til hotellet Santa Lucia, som hadde ledig rom til dem. I hvert fall ifølge hotellet selv.

– Vi ringte Expedia slik at de kunne booke oss inn. Expedia satte oss på hold, og etter få minutter sa de at dette hotellet var fullt. Men vi visste jo at de hadde plass til oss, og fikk sjekket inn der mens vi hadde Expedia på øret.

PÅ PLASS: Omsider fikk jentene hotellrom og kunne finne fram finstasen. Men problemene var ennå ikke over. Foto: Privat

Reiseselskapet lovet da å ordne med betalingen for det nye hotellet. Det eneste de trengte var en oversikt over hva dette ville koste og betalingsinformasjon til hotellet. Expedia sendte hotellet en mail, og hotellet svarte med fullstendig oversikt og betalingsinfo.

Ny overraskelse

De neste dagene var ferien tilnærmet normal, og jentene kunne omsider slappe av med by- og badeliv. Så kom dagen for utsjekking.

– Vi trodde da at hele regningen var tatt hånd om, siden Expedia hadde lovet gang på gang at det skulle de fikse. Men det hadde de altså ikke. Vi måtte betale hele oppholdet av egen lomme ved utsjekk, forklarer Vederhus.

– Jeg trodde mannen i resepsjonen tullet da han sa det, sier Tvedt.

Måtte tømme sparekontoen

Til sammen endte Vederhus, De Fanti og Tvedt opp med å legge ut 45 000 kroner for nytt hotell og nye flybilletter hjem fra Split i stedet for Zadar. Det gikk hardt ut over sparekontoen.

Heldigvis hadde Expedia lovet svart på hvitt å kompensere utleggene i løpet av sju til ti dager så snart de fikk kvitteringer, noe reisefølget sendte inn straks de var tilbake i Norge i august.

Men over to måneder senere har de fortsatt ikke sett noe til pengene.

– Helt ubrukelige

– Vi har gjentatte ganger tatt kontakt med Expedia for å høre hvor det blir av refusjonen, men vi får aldri noe konkret svar. Samtalene blir overført mellom ulike avdelinger i USA, helt til linjen til slutt blir brutt, sukker Vederhus.

TELEFONFERIE: Telefonen var aldri langt unna for Andrea Blålid Vederhus og de andre jentene. Foto: Privat

– Det var ikke akkurat noen ferie. Jeg har ikke vært borti noe verre enn Expedia. Vi snakket med nye personer hver dag, jeg tror jeg har forklart historien sikkert femti ganger, og fikk en telefonregning på over tusen kroner. De er helt ubrukelige, konkluderer De Fanti.

Jentene deler for øvrig skjebne med mange andre misfornøyde Expedia-kunder. På anmeldelsesnettstedet Trustpilot har brukerne gitt expedia.no 1,5 av 5 stjerner, mens expedia.com er helt nede på 1,1.

– Svært dårlig håndtering

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet er ikke imponert over måten selskapet har behandlet Vederhus, De Fanti og Tvedt på.

DÅRLIG HÅNDTERING: Thomas Iversen i Forbrukerrådet ber Expedia rydde opp. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Dette fremstår som svært dårlig håndtering av Expedia og en veldig kjip start på en ferietid som skal inneholde avkobling og rolige dager. Her må rett og slett Expedia rydde opp og utbetale som lovet, slår han fast.

Raskt på tråden

Og etter at TV 2 hjelper deg kontakter Expedia, med en rekke spørsmål om hvordan det kunne gå så galt underveis og hvorfor jentene ikke har fått refusjonen de er lovet, begynner ting omsider å skje.

– De ringte og beklaget seg og var veldig lei seg for det som skjedde, og måten de har håndtert det på etterpå. Vi skulle selvfølgelig få refusjonen de hadde lovet oss, og de ville dekke den ekstra telefonregningen, forteller Vederhus.

Beklager ulempene

TV 2 hjelper deg får etter hvert også et svar fra Expedia. Selskapet går ikke inn på våre spørsmål om hva som gikk galt underveis, og nøyer seg med å skrive følgende:

«Takk for at du gjorde oss oppmerksom på dette. Vi beklager veldig ulempene som er forårsaket og forsikrer deg om at Expedia prøver å iverksette alle tiltak for å oppnå kundetilfredshet.

Etter å ha undersøkt denne situasjonen, kan vi bekrefte at den reisende vil motta full refusjon. Expedia vil også dekke utgiftene de reisende har pådratt seg. Vi har dessuten lagt til 20 000 Expedia Rewards-poeng til den reisendes konto som en gest av velvilje.»

– Bruker dem ikke igjen

Vederhus og de andre jentene er fornøyde med at saken endelig har løst seg. Men:

– Alle kan gjøre feil, men etter måten dette ble håndtert på – både underveis og i etterkant – kommer vi nok ikke til å bruke Expedia igjen. Dette har vi fortalt dem, og de gikk da med på å omgjøre Expedia-poengene til en ekstra kompensasjon på 2000 kroner.