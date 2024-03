Feil spylervæske kan koste deg dyrt

– 99 prosent skjønner at det bare er tull, sier en oppgitt Tor Støland.



Han er en av flere kunder som reagerer sterkt når TV 2 hjelper deg møter han på Circle K Abildsø i Oslo.

TULL: Tor Støland mener det er åpenbart at man skal kunne kjøpe spylervæske på bensinstasjonen. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

TV 2 hjelper deg har tidligere omtalt at det absolutt ikke er trygt å ta bilen inn i en automatisk vaskehall.

Bilforhandlere mente at sterke vaskemidler kan føre til at front- og baklykter sprekker, og de kan derfor nekte å dekke skadene på garantien.

Hos Audi er det altså ikke bare bilvask som er en utfordring. For å være helt sikker på å være dekket av garantien, må man kjøpe VW-sertifisert vindusspylervæske.

– Det er jo bare tull. De kan ikke mene at man må innom et Audi-verksted for å kjøpe spylervæske, sier bilteknisk konsulent Benny Christensen i NAF.



Hva hvis du eier et annet bilmerke? TV 2 hjelper deg har snakket med de største importørene om vindusspylervæske og bilvask lenger ned i saken.



«Aggressiv spylervæske»

Hos NAF mottok de en klage fra Audi-eier Idar Jørgensen i Oslo som opplevde at billykten sprakk.

FORBANNET: Idar Jørgensen opplevde at Audi krevde at han måtte betale for baklykter som hadde sprukket etter bare 58.000 kilometer. Foto: Privat

Møller skrev til kunden at skaden kunne skyldes bilvask eller polering, men mest overraskende: «Årsaken kan være bruk av aggressiv spylervæske … For høy andel frostbeskyttelse i spylervæsken kan skade baklykten ved kontakt. Ideelt sett bør det brukes Audi original spylervæske».

DYR: Audis vindusspylervæske koster opp mot fem ganger så mye som den på bensinstasjonen. Foto: Audi

Kunden opplyser at han alltid har brukt spylervæske som er kjøpt i Norge, men det er altså ikke godt nok for Audi.

– Vanlige folk kjøper jo vindusspylervæske hos Biltema eller bensinstasjoner. Hvis bilen ikke tåler det, må de opplyse om det, sier Idar Jørgensen til TV 2 hjelper deg.



Møller mente at Idar Jørgensen måtte dekke ny lykt og betale nesten 9000 kroner av egen lomme.



Motor omtalte saken først.

UTROLIG: Benny Christensen i NAF reagerer på at Audi skylder på spylervæske. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

Kunden klagde til Forbrukerklageutvalget. Deres konklusjon lenger ned i saken.

– Helt vilt



Kundene på Circle K reagerer på holdningen til Møller i denne saken:

EKSTREMT: Roger Høriskeland synes det er helt vilt at du kan bli straffet for å bruke spylervæske fra en bensinstasjon. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Det høres helt ekstremt ut, helt vilt, sier Roger Høriskeland, som er i full gang med å vaske bilen.

– Jeg forstår ikke hvordan deres spylervæske kan være så mye bedre. Er det ikke bare vann, sprit og såpe? Jeg har hatt bil i 25 år og har aldri hørt at man trenger egen spylervæske, sier Truls Nordtvedt, som også er innom bensinstasjonen.

SJEKKER: Truls Nordtvedt ser hva spylervæsken inneholder. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

TV 2 hjelper deg kontakter Harald A. Møller AS, som forhandler Audi, for å få svar på det åpenbare spørsmålet:

– Er det virkelig sånn at man ikke kan gå inn på en bensinstasjon og kjøpe den spylervæsken de tilbyr uten å bryte garantivilkår?



Audi svarer ikke direkte på dette, men skriver:

– Det er nettopp det vi ønsker, at forbrukerne kan kjøpe den spylervæsken de vil, med visshet om at den er godkjent og testet på de materialene den er ment for å brukes på. Det finnes flere produsenter som leverer på dette i dag.

– Vi savner en omforent standard for kjemikalier som brukes, og merking som gjør det enklere for forbrukerne å ta gode valg, skriver kommunikasjonssjef for Audi og Škoda hos Harald A. Møller AS, Christine Eiken Winther til TV 2 hjelper deg.

ETTERLYSER STANDARD: Kommunikasjonssjef for Audi og Škoda, Christine Eiken Winther Foto: Presse/Harald A. Møller AS

Møller ønsker å samarbeide på tvers av bransjen om å finne en slik standard. Slik det er i dag er det ingen standard og bilimportøren har heller ikke en liste over vindusspylervæsker man trygt kan bruke på Audi.

Så eneste helt sikre løsning er å dra innom en VW-forhandler for å kjøpe spylervæske.

– Useriøst



Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, er sjokkert over kravet fra Audi:

USERIØST: Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet reagerer. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Det fremstår som useriøst og urimelig. Du må kunne bruke vindusspylervæske kjøpt over disk i Norge på bilen, sier Iversen.

– Sure penger

På Circle K-stasjonen er de opptatt av hvordan Audi informerer kundene:

– De bør stå klare i salgsøyeblikket og forklare at du kan få den ekstrakostnaden, sier Høriskeland.

– Det hadde vært sure penger å betale 10-15.000 kroner for å skifte en baklykt fordi du ikke hadde lest papirene nøye nok. Hvis det skal være så nøye, må det minimum stå i manualen, sier han.



I den over 300 sider lange brukermanualen til Audi finner vi ikke ett sted hvor kunden blir advart mot å kjøpe vindusspylervæske andre steder.

Kommunikasjonssjefen i Audi kan heller ikke fremvise en slik advarsel i manualen.

– Testet i eget laboratorium

Kategorisjef Non-Food Marianne Flatstulen i Norges største bensinstasjonskjede Circle K, mener billig vindusspylervæske på bensinstasjonene holder høy kvalitet.

TRYGT: Marianne Flatstulen sier deres spylervæske er trygg. Foto: LinkedIn

– Spylervæsken vi selger er testet i eget laboratorium hos vår leverandør. Produktet har en kvalitet som ikke skader bilens utvendige lakk, metall, krom, plast eller gummi.

– Testene viser også at den heller ikke skader bilens innvendige spyleranlegg, pumpe, dyser eller slanger. Produktet er produsert i Norge for norske forhold, og har et krystalliseringspunkt på -18 grader og frysepunkt på -25 grader.



HØY KVALITET: Circle K lover at deres vindusspylervæske er tilstrekkelig testet. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Hva tenker dere om at man må bruke vindusspylervæske godkjent av Audi for å være sikker på å beholde garantien?

– Bilforhandlere må selv svare på det. Produktet vi selger er testet og trygt å bruke, skriver Flatstulen til TV 2 hjelper deg.

Harald A. Møller AS, som importerer VW, Audi og Skoda til Norge, mener vindusspylervæske ikke er en problemstilling som kun gjelder for dem og ber oss ta kontakt med bransjeforbundet BIL.

Bransjeforbundet BIL skriver at dette ikke ser ut til å være en bransjeutfordring.

TRYGG: Circle K mener alle biler kan bruke deres vindusspylervæske. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

TV 2 hjelper deg tar likevel kontakt med en rekke bilimportører for å høre hva deres holdning er til bruk av vindusspylervæske og bilvask.

Hva sier de andre bilimportørene?

Ford forteller at dette er et problem som svært sjeldent inntreffer, men «de få tilfellene vi har vært involvert i har blitt dekket på garanti», skriver informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge til TV 2 hjelper deg.

DEKKER: Informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge. Foto: Tom-Egil Jensen

Også andre bilimportører er klare på at slike skader dekkes av garanti.

«Vanlig utblandet spylervæske som selges i normale kanaler kan benyttes på våre biler», skriver Hyundai.

Toyota har ikke særskilte krav til spylervæske: «På noen tidligere modeller har vi dekket enkeltsaker knyttet til spylervæske på garanti».

Volvo skriver at: «Ifølge bilens brukerhåndbok anbefaler vi å alltid bruke spylervæske med en angitt pH-verdi, men hvilken spylervæske en kunde har brukt vil sannsynligvis ikke være avgjørende for om en skade dekkes av garanti eller ikke».

Bertel O. Steen, som representerer Stellantis-merkene Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel og Peugeot, skriver at «om skader oppstår som resultat av det som må regnes som normal bruk, vil dette selvsagt dekkes av garanti».

Direktør kommunikasjon og samfunn, Anders Rikter, i Bertel O. Steen, regner normal bruk som vask og vindusspylervæske fra bensinstasjon.

NORMAL BRUK: Anders Rikter i Bertel O. Steen sier garantien dekker normal bruk. Foto: Bertel O. Steen

Mercedes og Kia er litt mer restriktiv til bilvask og skriver: «Skadefrekvens og kjemislitasjen på bilen for øvrig tas med i betraktningen. Om skader oppstår som resultat av det som må regnes som normal bruk, vil dette selvsagt dekkes av garanti».

– Individuelle vurderinger

BMW skriver at det er «individuelle vurderinger av våre verksteder for å finne ut hva som kan være årsaken til de sprukne lyktene». De gir ingen lovnad om at skader forårsaket av vask eller spylervæske dekkes av garanti. Tesla ønsker ikke å kommentere vår sak.

Christine Eiken Winther hos Audi understreker i en epost til TV 2 hjelper deg at de på generelt grunnlag ønsker å finne frem til gode løsninger for kundene. – Vi dekker saker via garanti der kunden har krav på det, og i tillegg løser vi mange saker i god dialog mellom kunder og forhandlere. Måtte betale Møller og Idar Jørgensen kom ikke til enighet. Men Forbrukerklageutvalget ga kunden medhold i det meste av kravet, selv om både garanti- og reklamasjonstid hadde utløpt: «Bilen var 5 år gammel og hadde kjørt 58 000 kilometer på det tidspunkt klageren reklamerte over forholdet. Sett hen til bilens alder og kilometerstand, og uttalelse fra NAF-advokat, mener utvalget det ikke kan forventes at baklyktene på en bil sprekker ved normal bruk. Dersom det forventes at det skal brukes Audis egen spylervæske for å unngå slike skader, er dette informasjon klageren skulle fått i forkant av kjøpet».

ØDELAGT: Her er baklyktene til Idar Jørgensen som er sprukket. Foto: Privat