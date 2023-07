Får sjokk når hun ser resultatet

Urszula Kolaczkowska har betalt 573 kroner i måneden for brann- og tyverisikring av leiligheten på Ulsrud i Oslo.

Men noen enkle grep kunne spart henne for store summer. TV 2 hjelper deg viser hvordan det gjøres.

– Betryggende

Leiligheten til Urszula i første etasje er svært godt sikret av Sector Alarm, med magneter på alle vinduer og dører, tre røykvarslere, to kameraer og vekterutrykning.

DEILIG TERRASSE: Urszula Kolaczkowska trives med den lille hageflekken utenfor leiligheten, men det gjør også at leiligheten er mer utsatt for innbrudd. Foto: Ståle Winterkjær/TV 2 hjelper deg

– Jeg bor i første etasje, og da er det veldig betryggende å ha alarm med vekterutrykning, sier Urszula, som også liker å ha kamera i stua.

– Hvis noen bryter seg inn, kan de se hva som skjer på alarmsentralen.



Men kommer utrykningen raskt nok? TV 2 hjelper deg fikk en tidligere profesjonell tyv til å bryte seg inn i et hus.

Prisavslag?

Urszula tar fram regningen på 573 kroner. Betaler hun for mye? TV 2 hjelper deg skal hjelpe henne med å finne ut hvor mye hun kan spare ved å velge et nytt alarmselskap, men kanskje viktigst av alt: Hvor mye kan hun spare ved å få en ny pris fra Sector Alarm?

Da TV 2 hjelper deg sjekket TV- og nettleverandører, fikk vi sjokk-avslag i prisen.

Fremgangsmåten er enkel. Søk opp alarmselskaper i ditt område. Fyll inn en forespørsel eller skriv inn i chat-feltet at du ønsker kontakt på mail. Be om å få alle tilbud skriftlig slik at du vet hva du er blitt tilbudt.

Bare timer etter at Urszula tok kontakt, fikk hun det første tilbudet.

Etter to dager fikk hun tilbud fra tre konkurrenter som alle er rimeligere enn 573 kroner. Les mer lenger ned.

– Det å få ned prisen betyr mye for meg. Halvparten av pensjonen min på 11.000 kroner går til faste utgifter. Så jeg tillater meg ikke å gå på restaurant mer enn to ganger i året. Det blir heller ikke mye teater og kino, forteller den polske pensjonisten.



– Smart



Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim fra «Luksusfellen» på TV3 synes metoden til TV 2 hjelper deg er smart. Få tilbud fra flere leverandører:

LUKSUSFELLEN-GENERAL: Hallgeir Kvadsheim, kjent fra «Luksusfellen», har flere gode sparetips. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Få fakta på bordet og se om det finnes bedre tilbud. Det er ikke bare å si at du vil ha lavere pris, sier Kvadsheim, som understreker at du bør ha oversikt over hvor mange sensorer, brannalarmer og kameraer du har.

– Hvis du vet hva du har, kan du få et lignende tilbud. Du bør også sjekke om kostnader til montering er med i tilbudet, sier Kvadsheim.



Skjulte kostnader

Av de tre selskapene som ga Urszula Kolaczkowska tilbud, var det bare Sikkerhetsgruppen Nordstrand som hadde montering inkludert.

Verisure forlangte 1490 kroner for dette. Homely mener at utstyret er så enkelt å montere at man kan gjøre det selv, men man kan bestille montering fra 1490 kroner og oppover.

Foto: Skjermbilde, homely.no

Urszula fikk ikke bare tilbud på mail. Helt tilfeldig kom det dørselgere fra Verisure for å tilby henne alarm.

– De prøvde å friste meg, og fortalte at det er «dagens beste» tilbud. Han sa til og med at jeg ikke så ut som jeg var over 60 år, ler 72-åringen, som ikke lot seg friste.

For tilbudet fra dørselgeren var 40 kroner høyere i måneden, og monteringen ville koste 500 kroner mer enn tilbudet hun har fått fra samme selskap på e-post.

– Ikke bare skriv under

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, advarer mot dørsalg:

– Du må ta valgene på egne premisser og gjøre forarbeidet før du tar et valg. Du bør ikke bare skrive under hos en dørselger, sier Iversen.



UNDERSØK NØYE: Thomas Iversen i Forbrukerrådet ber folk være bevisste. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet.

– Du bør vurdere om du i det hele tatt trenger alarm. Har det vært noen innbrudd i det området du bor i? Det neste du bør vurdere er om du trenger full pakke med kameraer og vekterutrykning eller noe mer enkelt. Ikke overvurder behovet, er Iversens råd.

Så mye kan du spare

Urszula har fått inn alle tilbudene:

Verisure tilbyr en pris på 499 kr i måneden for samme oppsett av alarmer, sensorer og kamera som hos Sector Alarm.

Sikkerhetsgruppen Nordstrand tilbyr månedspris på 399 kr. Det er bevegelsessensorer istedenfor kameraer i denne pakken. Men samtidig har de en utrykningsgaranti på 10 minutter.

Homely tilbyr kjøp av utstyr som gir en månedspris 422 kr de tre første årene. Etter dette er utstyret nedbetalt og man må bare betale 199 kr for vektertjeneste. I tillegg kommer montering. Det er bevegelsessensor istedenfor kamera i pakken.

Utrolig tilbud fra Sector Alarm

Det kan selvfølgelig være fristende å velge et av de billigere tilbudene, men Urszula ønsker helst ikke å måtte installere nytt utstyr.

Derfor tar vi kontakt med Sector Alarm. Vi ringer rett og slett kundeservice som raskt setter oss videre til en selger. Når vi forteller om tilbudene fra Sikkerhetsgruppen Nordstrand og Homely, gir selgeren oss et bedre tilbud med en gang.

Prisen senkes fra 573 kroner til 359 kroner. Hun sparer 214 kroner i måneden og 2.568 kroner i året. Resultatet overrasker henne.

– Dette er bra. Jeg er veldig fornøyd, smiler pensjonisten, som likevel har et hjertesukk.



– Så mye koster det å være lat. Jeg ville spart masse penger hvis jeg hadde gjort dette tidligere.



Hun vet hva hun skal bruke pengene hun sparer på:

– Jeg skal til min bror i England i sommer, og da skal jeg ta meg råd til både restaurantbesøk og tur til Windsor Castle.



Halv pris

Men hva med den andre gigantaktøren i markedet, Verisure? Vil de redusere prisen på samme måte?

ALARM: Verisure skryter av å ha de mest fornøyde alarmkundene. Foto: Verisure

Her bruker vi reporteren som eksempel. Han har allerede fått et prisavslag fra Verisure i 2020 etter å ha fått tilbud fra Sector Alarm.

Den gang gikk månedsprisen dramatisk ned fra 635 kroner til 320 kroner, nesten halv pris. I slutten av 2020 økte prisen til 399 kroner og i dag er månedsprisen 413.

Kan den reduseres nok en gang?

Vi får inn et tilbud fra den nye aktøren i markedet, Homely, som tilbyr en løsning hvor man bruker tre år på å betale ned utstyret og deretter bare betaler for vektertjenesten.

Tilbudet er 409 kroner måneden de første tre årene og deretter 199 kroner. Montering er ikke inkludert, og kameraer er byttet til bevegelsessensorer.

TILBUD: Med å sende ut en forespørsel til flere kommer det flere tildbud. Foto: Skjermbilde, Homely.no

TV 2 hjelper deg ringer Verisure, og på noen minutter blir månedsprisen senket fra 413 til 369 kroner per måned.

– Finne løsninger



Vårt spørsmål til Verisure og Sector Alarm blir da: Kan alle kunder få prisavslag hvis de får bedre tilbud fra konkurrenter?

– Vi ønsker å gå i dialog med kunden og prøver å være fleksible og finne løsninger, skriver kommunikasjonssjef Glenn Ø. Støldal i Verisure til TV 2 hjelper deg og tilføyer:

Kommunikasjonssjef Glenn Ø. Støldal i Verisure. Foto: Verisure

– Våre tjenester er attraktivt priset, og må sees på som en rimelig investering for å sikre seg mot brann, innbrudd, overfall og trygghet for det som betyr mest. Vi tar kvalitet, responstid og servicenivå på stort alvor. Det innebærer også konkurransedyktige priser – våre kunder skal ikke betale for mye.

Verisure sier også at man bør sjekke «hva som er inkludert i det man betaler for».



– Store forskjeller

Marketing direktør i Sector Alarm, Ricky Sookermany. Foto: Sector Alarm

Marketing direktør i Sector Alarm, Ricky Sookermany, svarer ikke på spørsmålet om alle kunder kan forhandle prisen ned fra 573 til 359 kroner i måneden, men skriver dette:

– Alarm er skreddersøm etter våre kunders behov, noe som også gjenspeiles i prisen. Og vi erfarer at vi er meget konkurransedyktige på pris og løsning i markedet.

Sookermany understreker også at det er «store forskjeller på hva som faktisk leveres til kundene» fra de forskjellige leverandørene og sier de funksjonstester sine anlegg flere ganger daglig.