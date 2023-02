Er disse pølsene sunnere?

Det er vært en klar trend de siste årene at kjøttprodukter er blitt blandet med grønnsaker. Nå kommer det nye varianter av dette.

Finsbråten kommer med grillpølser med 30 prosent gulrot og blomkål. Denne varianten inneholder faktisk både litt mer fett og kalorier enn de originale grillpølsene fra samme produsent.

– Med tanke på helsa så bør vi begrense inntaket av prosessert kjøtt som pølser og kjøttboller, og sånn sett vil pølser der noe av pølsen er erstattet med grønnsaker være gunstig, sier klinisk ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius hos bramat.no.

Klinisk ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius, bramat.no Foto: Arkiv

Men hun legger til at pølsene med grønnsaker inneholder mer salt.

– Noe som i utgangspunktet ikke er så gunstig. Jeg skjønner heller ikke helt hvorfor de inneholder mer fett, sier hun.

Vi stiller spørsmålet videre til produsent Finsbråten:

– For å bevare konsistens og smak har vi måttet bruke bitte litt mer salt og fett. Andel fett blir også litt større fordi det er mye mindre tilsatt vann i denne pølsen enn i en vanlig grillpølse. Dette er et produkt under utvikling, og selvfølgelig jobber vi med å redusere salt- og fettmengden.

– Bytter man ut vanlig grillpølse med denne grillpølsen, får barna i seg både gulrot og blomkål, i tillegg til kjøtt, sier direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Finsbråten, Sofie Oraug-Rygh.

GRØNNERE: Coop satser på nesten halvparten grønt i sine karbonader. Foto: Produsent

– Et lite skritt

Coop hiver seg på grønnsakstrenden og slår til med både kjøttboller og karbonader med grønnsaker. De har færre kalorier enn variantene med bare kjøtt og har nesten halvparten grønnsaker.

Kjøttet blir spedd ut med kidneybønner, rød paprika, gulrot og kikerter.

– Vi er jo alle enige om at det er lurt å spise mye grønnsaker, og at de fleste av oss har veldig mye å gå på i forhold til å spise mer grønnsaker, sier Borchsenius.

– Grønnsaker i pølser og kjøttboller kan på en måte være et lite skritt på veien til å få i seg mer grønnsaker, men det er antakelig en ganske liten mengde grønnsaker man får i slike produkter.

VIKTIG : – Det er mye viktigere å fokusere på å spise grønnsaker ved siden av, sier ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius. Foto: Arkiv

– Det som er sikkert er at det er mye viktigere å fokusere på å spise grønnsaker ved siden av, eller i istedenfor, disse produktene, mener hun.

Fisk på tallerkenen

Matvarebransjen prøver også å få forbrukeren til å spise mer fisk. Rema 1000 tilbyr laks med sandefjordsmør, torsk med tomatsaus og sei med kremet løksaus fra sin egen merkevare, Fiskeriet.

NY FISK: Rema 1000 satser på nye måter å selge fisk. Foto: Produsent

Coop skal få barna til å spise fisk ved å lansere Fiskeburger Mac'N Cheese.

Med over 16 prosent glutenfri makaroni og ost og bare 52 prosent fisk, vil kanskje fisken gli lettere ned, men det gjør også at kalorimengden nesten fordobles i forhold til burgeren med 92 prosent hyse og torsk.

BARNEVENNLIG: Fiskeburger på en ny måte. Foto: Produsent

Cathrine Borchsenius sier nykommeren ikke er et produkt hun ville kjøpt.

– Fiskeburger med makaroni og ost syns jeg i utgangspunktet ikke så mye om. Fiskeburger kan være en fin måte å få i seg mer fisk på, men da er det viktig å velge typer som inneholder så mye fisk som mulig. Ved å ha i makaroni og ost så vil innholdet av fisk gå ned, mens innholdet av karbohydrater og fett vil gå opp.

Veganske alternativer

For deg som ønsker å kutte ned på mat som kommer fra dyr, kommer det flere nyheter på markedet.

GoVegan tilbyr ferdigrettene Curry Asian Style med kokosekstrakt, kikerter, rød paprika og søtpotet på ingredienslisten, og Chili Con Plantas som selvfølgelig har tomat og røde kidneybønner.

FERDIGRETTER: Ingen gluten eller soya i disse veganske middagene. Foto: Produsent

Tine lanserer flere produkter i serien Gryr, som er plantebaserte alternativer. Gryr Skivet er et alternativ til ost, Gryr Matfrisk er et alternativ til rømme og Creme Fraiche og Smøreblid er selvfølgelig et alternativ til smør.